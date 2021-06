5 ans avant que le vaccin ne puisse tenir tête aux variantes de Covid

Et jusque-là, il a déclaré que de nouveaux programmes de vaccination et de rappels seraient nécessaires.

Il a déclaré que Covid-19 « ne nous a pas jeté sa dernière surprise et il y en aura plusieurs autres [variants] au cours de la prochaine période », selon Sky News . Il a ajouté qu’il faudrait probablement cinq ans avant qu’il n’y ait des vaccins qui pourraient « tenir la ligne » dans une très large mesure contre une gamme de variantes de coronavirus.

LONDRES – Le plus haut responsable médical d’Angleterre a averti que l’hiver à venir continuera d’être difficile pour le système de santé du pays malgré le succès du programme de vaccination contre les coronavirus du pays.

Au Royaume-Uni, où la variante delta est désormais responsable de la majeure partie des nouvelles infections, les cas ont augmenté chez les jeunes et les non vaccinés, entraînant une augmentation des hospitalisations dans ces cohortes.

On espère que les programmes de vaccination contre le Covid-19 pourront arrêter la propagation de la variante delta et la course est donc lancée pour protéger les jeunes qui pourraient ne pas être complètement vaccinés.