5 ans après Maria, la reconstruction s’éternise à Porto Rico

LOÍZA, Porto Rico (AP) – Jetsabel Osorio Chévere a levé les yeux avec un sourire triste alors qu’elle s’appuyait contre sa maison battue.

Près de cinq ans se sont écoulés depuis que l’ouragan Maria a frappé Porto Rico, et personne n’a offert à sa famille une bâche en plastique ou des panneaux de zinc pour remplacer le toit que la tempête de catégorie 4 a arraché à la maison de deux étages dans un coin pauvre de la côte nord. ville de Loiza.

“Personne ne vient ici pour aider”, a déclaré le jeune homme de 19 ans.

C’est une lamentation familière dans un territoire américain de 3,2 millions d’habitants où des milliers de maisons, de routes et d’aires de loisirs n’ont pas encore été réparées ou reconstruites depuis que Maria a frappé en septembre 2017. Le gouvernement n’a achevé que 21 % des plus de 5 500 travaux post-ouragan officiels. projets, et sept des 78 municipalités de l’île signalent qu’aucun projet n’a commencé. Seules cinq municipalités signalent que la moitié des projets prévus pour leur région ont été achevés, selon une étude de l’Associated Press sur les données gouvernementales.

Et avec la tempête tropicale Fiona qui devrait frapper Porto Rico dimanche, peut-être sous la forme d’un ouragan, plus de 3 600 maisons ont encore une bâche bleue en lambeaux servant de toit de fortune.

“C’est inacceptable”, a déclaré Cristina Miranda, directrice exécutive de la League of Cities locale à but non lucratif. “Cinq ans plus tard, l’incertitude règne toujours.”

Le gouverneur de Porto Rico et Deanne Criswell, chef de l’Agence fédérale américaine de gestion des urgences qui ont récemment visité l’île, ont souligné que des travaux post-ouragan sont en cours, mais beaucoup se demandent combien de temps cela prendra et craignent qu’une autre tempête dévastatrice ne frappe entre-temps.

Criswell a déclaré que les responsables se sont concentrés sur la récupération et les réparations d’urgence pendant les trois premières années après Maria. La reconstruction a maintenant commencé, a-t-elle noté, mais prendra du temps car les autorités veulent s’assurer que les structures en cours de construction sont suffisamment robustes pour résister aux ouragans plus violents projetés en raison du changement climatique.

“Nous reconnaissons que la reprise peut sembler ne pas aller assez vite cinq ans plus tard”, a-t-elle déclaré. “L’ouragan Maria a été un événement catastrophique qui a causé des dommages vraiment complexes.”

L’ouragan a endommagé ou détruit des centaines de milliers de maisons et causé environ 2 975 morts après avoir rasé le réseau électrique de l’île. Les équipages n’ont commencé que récemment à reconstruire le réseau avec plus de 9 milliards de dollars de fonds fédéraux. Les pannes d’électricité à l’échelle de l’île et les pannes de courant quotidiennes persistent, endommageant les appareils et obligeant les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques à trouver des solutions temporaires pour garder leurs médicaments au frais.

La lenteur a frustré de nombreuses personnes sur une île sortant de la plus grande faillite municipale de l’histoire des États-Unis.

Certains Portoricains ont choisi de se reconstruire au lieu d’attendre l’aide du gouvernement qui, selon eux, ne viendra jamais.

Osorio, la jeune de 19 ans de Loiza, a déclaré que sa famille avait acheté une bâche et des panneaux de zinc de sa propre poche et avait installé un nouveau toit au deuxième étage. Mais ça fuit, alors maintenant elle vit avec son père et son grand-père au premier étage.

Pendant ce temps, dans la région centrale de l’île, les dirigeants communautaires qui ont accusé le gouvernement d’ignorer les zones rurales ont formé une organisation à but non lucratif, jurant de ne jamais vivre ce qu’ils ont vécu après Maria. Ils ont construit leur propre puits, ouvert un centre communautaire dans une école abandonnée et utilisé leur propre équipement pour réparer une route clé. Ils ont également ouvert une clinique médicale en avril et certifié près de 150 personnes dans des cours d’intervention d’urgence.

« C’est ce que nous recherchons, ne dépendre de personne », a déclaré Francisco Valentín de la Société des services de santé primaires et de développement socioéconomique. “Nous avons dû nous organiser car il n’y avait pas d’autre option.”

Les responsables municipaux en ont également assez d’attendre de l’aide.

Dans la ville côtière méridionale de Peñuelas, le maire Gregory Gonsález a déclaré qu’il avait demandé l’autorisation d’embaucher des brigades spéciales pour réparer les routes, les fossés et d’autres infrastructures, les travaux commençant à la mi-septembre.

C’est l’une des cinq municipalités qui n’a pas vu un seul projet post-ouragan achevé, avec une jetée, un centre médical, un bureau gouvernemental et une route toujours en attente de reconstruction. Gonsález a déclaré que peu d’entreprises font des offres parce qu’elles manquent d’employés ou qu’elles proposent un prix supérieur à celui autorisé par les autorités fédérales, car l’inflation fait grimper le coût des matériaux.

C’est une frustration partagée par Josian Santiago, maire de la ville de montagne centrale de Comerío. Il a déclaré qu’il était urgent que des équipes réparent la route principale qui relie sa ville à la capitale de San Juan, car les glissements de terrain la ferment de plus en plus fréquemment. La tempête tropicale Earl a été accusée d’avoir causé huit glissements de terrain le 6 septembre, quelques heures seulement avant qu’elle ne devienne un ouragan.

“C’est un risque terrible”, a déclaré Santiago, ajoutant que des ingénieurs lui avaient récemment dit que la réparation pourrait prendre encore deux ans. “Deux ans?! Combien de temps devons-nous encore attendre ?!”

Des rappels du temps qui s’est écoulé depuis le passage de l’ouragan Maria sont dispersés à travers Porto Rico.

Des pompons en plastique rouge délavé attachés autour de poteaux électriques en bois qui penchent encore jusqu’à 60 degrés ont claqué dans le vent lorsque la tempête tropicale Earl a déversé de fortes pluies sur l’île début septembre.

Norma López, une femme au foyer de 56 ans, a un poteau penché à quelques mètres de son balcon à Loiza, et cela l’exaspère à chaque fois qu’elle le voit.

« Il est toujours là. Sur le point de tomber », a déclaré López, qui a perdu son toit à cause de l’ouragan Hugo en 1989 et de nouveau à Maria. “Je suis ici pour essayer de survivre.”

Virmisa Rivera, soixante-cinq ans, qui vit à proximité, a déclaré que son toit fuyait à chaque fois qu’il pleuvait et que les murs stratifiés près de sa chambre étaient trempés en permanence.

Elle a dit que la FEMA lui avait donné 1 600 $ pour louer une maison pendant qu’elle réparait son toit, mais aucune équipe n’est venue. Son petit ami, récemment décédé, a tenté d’installer des panneaux de zinc, mais ils ne protègent pas des fortes pluies.

“Ma maison est en train de s’effondrer”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le gouvernement avait déclaré qu’il la déplacerait dans une nouvelle maison dans un autre quartier car il ne peut pas réparer la sienne car elle se trouve dans une zone inondable.

Mais Rivera craint de mourir si elle bouge : elle prend 19 pilules par jour et utilise quotidiennement une bouteille d’oxygène. Sa famille habite à côté, ce qui la sécurise puisqu’elle vit désormais seule.

La famille est aussi la raison pour laquelle Osorio, le jeune de 19 ans, aimerait voir un toit pour le deuxième étage. C’est là que sa mère l’a élevée, elle et sa sœur, avant de mourir. Osorio avait 12 ans, alors sa sœur cadette a été envoyée vivre avec une tante.

Des panneaux de contreplaqué recouvrent maintenant les fenêtres du deuxième étage que sa mère a construites à la main avec des parpaings. C’est là qu’elle a appris à Osorio comment fabriquer des bougies et des lingettes en tissu pour bébés qu’ils avaient l’habitude de vendre, assise côte à côte pendant qu’Osorio parlait de sa journée d’école.

“C’est chez ma mère”, a déclaré Osorio en montrant le deuxième étage, “et c’est là que j’ai l’intention de vivre.”

Danica Coto, The Associated Press