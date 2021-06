5 ans après le vote sur le Brexit, le Royaume-Uni divisé ressent toujours des ondes de choc Jonathan Portes Donald Trump Brexit Pacifique David Cameron

Il y a cinq ans mercredi, les Britanniques ont voté lors d’un référendum destiné à apporter une certitude aux relations instables du Royaume-Uni avec ses voisins européens.

Grosse chance.

La décision des électeurs du 23 juin 2016 était étroite mais claire : de 52 % à 48 %, ils ont choisi de quitter l’Union européenne. sur l’argent et la confiance.

Et cinq ans après une campagne référendaire houleuse qui a déclenché des disputes familiales et des conflits de voisinage, la Grande-Bretagne est toujours aussi divisée sur l’Europe.

« La Grande-Bretagne est encore très divisée sur les mérites du Brexit », a déclaré l’expert en sondages John Curtice de l’Université de Strathclyde. Il dit que les électeurs sont divisés presque exactement 50-50 entre les partisans « restants » et « quitter », et relativement peu ont changé d’avis depuis 2016.

« Plus de quatre personnes sur cinq disent encore qu’elles voteraient exactement de la même manière qu’il y a cinq ans », a déclaré Curtice.

Le pays est également divisé sur le succès du Brexit. En 2016, les militants du Brexit ont affirmé que quitter l’UE permettrait non seulement de restaurer la souveraineté britannique, mais aussi d’économiser de l’argent au pays. Notamment, les militants ont arboré un bus à impériale en affirmant que le Brexit donnerait au Royaume-Uni 350 millions de livres supplémentaires (486 millions de dollars) par semaine à dépenser pour son service de santé national bien-aimé. La contribution nette du Royaume-Uni à l’UE était en fait d’environ la moitié de cette somme.

Le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson insiste sur le fait que le Brexit apporte de nouvelles opportunités économiques. La Grande-Bretagne a récemment signé son premier accord commercial post-Brexit avec l’Australie, et a demandé à rejoindre un partenariat commercial des pays riverains du Pacifique.

Mais le commerce de la Grande-Bretagne avec l’UE, qui avant le Brexit représentait environ la moitié de toutes les importations et exportations, a chuté de 20% après que le Royaume-Uni a fait une pause économique complète fin 2020, bien que la perturbation de la pandémie de coronavirus rende difficile à dire quelle part de cet impact vient du Brexit.

Jonathan Portes, professeur d’économie au King’s College de Londres, a déclaré que le Brexit sera « un frein important mais pas catastrophique » à la croissance économique du Royaume-Uni pendant de nombreuses années.

« Pas une éruption, mais une crevaison lente », a-t-il déclaré.

Le référendum a mis fin à la carrière du Premier ministre de l’époque, David Cameron, qui s’était fait le champion du maintien dans l’UE et avait démissionné peu de temps après. Son successeur, Theresa May, a tenté en vain de conclure un accord de divorce que l’UE et le Parlement britannique accepteraient et ont démissionné en 2019.

Les deux champions les plus en vue du Brexit ont connu des fortunes diverses. L’ancien chef du Parti de l’indépendance du Royaume-Uni, Nigel Farage, a sans doute fait plus que quiconque pour que le Brexit se produise, mais n’a jamais remporté de siège au Parlement malgré des tentatives répétées. Il a fondé, puis a quitté, le Brexit Party et est resté aux yeux du public en tant que partisan britannique le plus virulent de Donald Trump. Il est actuellement hors de la politique de première ligne.

Johnson, qui a dirigé la campagne officielle « Vote Leave », est devenu Premier ministre en 2019 en promettant de « faire en sorte que le Brexit soit terminé » après des années de querelles. Il a réussi à faire sortir la Grande-Bretagne de l’UE – et directement dans une autre crise, la pandémie de coronavirus.

Il dirige une nation divisée sur plus que le Brexit. Loin de rapprocher le Royaume-Uni, le Brexit a effiloché les liens entre les différentes parties du Royaume-Uni.

Il a renforcé le soutien à l’indépendance de l’Écosse, qui a voté en 2016 pour rester dans l’UE mais a dû quitter le bloc alors que le reste du Royaume-Uni l’a fait. Il a également déstabilisé l’Irlande du Nord, qui borde l’Irlande, membre de l’UE, en imposant de nouvelles barrières commerciales entre elle et le reste du Royaume-Uni, ce qui a mis en colère la communauté unioniste pro-britannique d’Irlande du Nord.

Quant au couple divorcé lui-même, la Grande-Bretagne et l’UE se chamaillent, la Grande-Bretagne exhortant le bloc à faire preuve de flexibilité et l’UE menaçant de poursuites judiciaires à moins que le Royaume-Uni ne s’en tienne à l’accord sur le Brexit.

Le ministre britannique du Brexit, David Frost, qui a dirigé les négociations pour la partie britannique, a déclaré mardi que de nombreux partisans du Brexit comme lui étaient surpris de voir à quel point la relation était devenue difficile.

« Ce n’est pas quelque chose que nous voulons », a-t-il déclaré. « Plus tôt nous pourrons dépasser le processus d’installation, mieux ce sera. »

