5 ans après le meurtre de Jamal Khashoggi, beaucoup de géopolitique, peu de justice

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait du bulletin d’information Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine. Cette semaine marque un sombre anniversaire. Il y a cinq ans, Jamal Khashoggi, journaliste saoudien et collaborateur du Washington Post qui vivait aux États-Unis, est entré dans le consulat de son pays à Istanbul et n’a jamais été revu. L’enquête a révélé que Khashoggi avait été enlevé et brutalement assassiné par un commando saoudien. Les responsables du renseignement américain pensaient que l’ordre de « capturer ou tuer » Khashoggi venait du plus haut sommet de Riyad, c’est-à-dire du prince héritier Mohammed ben Salmane.

À l’automne 2018, l’affaire Khashoggi avait déclenché un tollé à Washington et ailleurs. Les gouvernements du monde entier ont condamné l’assassinat d’un éminent écrivain saoudien, défenseur de la restructuration politique dans son pays. Une colère bipartite inhabituelle au Congrès a entraîné une brève suspension des ventes d’armes à l’Arabie Saoudite. Le prince Mohammed, qui s’était lancé dans une tournée mondiale fastueuse plus tôt cette année-là, a été contraint de se retirer de la scène internationale.

Mais cinq ans plus tard, Khashoggi et ses parents et amis endeuillés ne peuvent guère tourner la page. Pour Riyad, l’affaire est close : un tribunal pénal saoudien a prononcé des peines de prison contre huit personnes, tout en absoustant un certain nombre de personnalités qui, selon les responsables américains, ont joué un rôle important dans l’opération qui a conduit à la mort de Khashoggi. À ce jour, il y a peu de clarté sur ce qui est arrivé au corps de Khashoggi ; ses proches n’ont pas pu procéder à un enterrement digne de ce nom.

Les partisans de Khashoggi déplorent l’incapacité du monde à demander des comptes à l’Arabie Saoudite. Dès le début, l’administration Trump s’est efforcée de protéger le prince héritier d’un examen plus approfondi. Mais le président Biden a également décidé de laisser tomber cette question dans ses relations avec Riyad, même après avoir fait campagne sur la nécessité de faire de la royauté saoudienne un « paria » mondial. Au lieu de cela, le prince Mohammed est une fois de plus une figure incontournable des capitales occidentales et des forums mondiaux. L’année dernière, il a reçu Biden sur son sol natal avec un coup de poing maladroit ; Aujourd’hui, son royaume discute avec les États-Unis des conditions d’une éventuelle alliance de sécurité lucrative.

La CIA conclut que le prince héritier saoudien a ordonné l’assassinat de Jamal Khashoggi

Pour les décideurs politiques de Washington, la richesse pétrolière de Riyad et son importance stratégique au Moyen-Orient l’emportent sur d’autres considérations. Mais pour les groupes de défense des droits, c’est un statu quo inacceptable. « À l’occasion du cinquième anniversaire de [Khashoggi’s] meurtre, les gouvernements et les institutions devraient rejeter le statu quo avec le gouvernement de Ben Salman – sinon, cibler les écrivains pourrait devenir la nouvelle norme », a averti PEN America, un groupe de défense de la liberté d’expression, dans un communiqué.

Agnès Callamard, directrice d’Amnesty International et ancienne rapporteuse spéciale de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires qui a enquêté sur la mort de Khashoggi, a dénoncé la géopolitique – le statu quo – qui a refusé une véritable justice à Khashoggi et à sa famille. « Il est consternant qu’au lieu d’exiger justice pour son meurtre, la communauté internationale continue de dérouler le tapis rouge aux dirigeants saoudiens à la moindre occasion, faisant passer les intérêts diplomatiques et économiques avant les droits de l’homme », a-t-elle déclaré.

Dans un contexte de panique politique face à l’inflation et à la hausse des prix à la pompe, les responsables de Biden se sont lancés dans de multiples missions à Riyad dans le but d’apaiser les relations et de convaincre les Saoudiens de contribuer à la baisse des prix mondiaux. Au lieu de cela, avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, les Saoudiens ont réduit leur production, une mesure qui a été largement considérée comme une gifle pour l’administration Biden.

« Le prince Mohammed a non seulement humilié Biden, mais a montré qu’il est dans une position plus forte aujourd’hui – et qu’il a plus de prétendants internationaux cherchant à s’attirer ses faveurs et à gagner des investissements saoudiens – qu’il y a cinq ans lorsqu’il a ordonné l’assassinat de Khashoggi », a écrit Mohamad Bazzi dans un Guardian. article d’opinion. «Grâce à Trump et Biden, le prince héritier a échappé à toute responsabilité pour meurtre et est ressorti plus provocant que jamais.»

Le voyage de Biden au Moyen-Orient en valait-il la peine ?

Le 2 octobre 2018, des agents saoudiens ont tué Jamal Khashoggi, chroniqueur du Washington Post, à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul. Qu’a-t-on fait par la suite ? (Vidéo : Joyce Lee, Thomas LeGro, Dalton Bennett, John Parks/The Washington Post)

Les responsables américains ne s’excusent guère de ne pas avoir donné la priorité à la mort de Khashoggi dans leurs relations avec les Saoudiens. « La question des valeurs et des droits de l’homme est sur la table lorsque nous discutons de nos intérêts en matière de sécurité nationale dans cette région », a déclaré Brett McGurk, un haut responsable de la Maison Blanche spécialisé dans le Moyen-Orient, lors d’un événement organisé par un groupe de réflexion à Washington l’année dernière. . « Cela en soi est unique, et c’est ainsi que les diplomates américains portent nos valeurs sur leur manche. Cela signifie-t-il que les droits de l’homme et les valeurs l’emportent sur toute autre question ? Non, mais cela fait partie de la conversation.

Les conversations qui intéressent le plus Washington aujourd’hui sont plutôt différentes : ils se demandent comment MBS, comme on appelle le prince héritier, perçoit les liens naissants avec la Chine. Ils cherchent à influencer un rapprochement avec Israël. Ils espèrent encourager l’engagement saoudien en Occident, alors que MBS fait pression pour des mégaprojets spectaculaires dans son pays et utilise le fonds souverain du royaume pour investir dans de grandes entreprises technologiques et des actifs culturels et sportifs à l’étranger.

« Avec l’augmentation des acquisitions saoudiennes d’entreprises occidentales, d’institutions culturelles et sportives, et même de centaines d’anciens responsables politiques et militaires, le message envoyé par MBS est qu’il peut aussi acheter nos démocraties », a écrit Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de Democracy for the. Arab World Now, une organisation que Khashoggi a aidé à fonder.

Dans sa chronique consacrée à Khashoggi, son ami et associé de longue date, David Ignatius du Post a noté que le dissident saoudien serait émerveillé par les indéniables réformes libérales réalisées par MBS. « En revenant dans le royaume, Khashoggi serait témoin des changements qu’il avait espérés, de son vivant, mais dont il doutait qu’ils se produiraient », a écrit Ignatius. « Non seulement les femmes peuvent conduire, liberté qui leur a été accordée en 2018, quelques mois avant son assassinat, mais elles sont désormais largement libérées de la tutelle des hommes. Elles peuvent se mêler librement aux hommes lors de concerts et d’événements sportifs. Beaucoup sont dévoilés. Aujourd’hui, les Saoudiennes sont ambassadrices, chefs d’entreprise et même astronautes.

Mais, a ajouté Ignatius, Khashoggi serait toujours consterné par la « cruauté gratuite » du régime de MBS, qui a vu des militants et des critiques arrêtés et infligé de sévères punitions pour quelque chose d’aussi éphémère qu’un tweet. « L’absence de responsabilité vient de générer des scénarios pires pour les Saoudiens », a déclaré Hala Al-Dosari, une militante des droits de l’homme vivant en exil aux États-Unis, à Jonathan Guyer de Vox. « Nous assistons à des condamnations à perpétuité et à mort pour des personnes exprimant leurs opinions. »

L’assassinat de Jamal Khashoggi

Mais, comme c’est le cas depuis longtemps, cela coûte peu à Riyad de fonctionner de cette manière. Les États-Unis et les autres puissances occidentales n’ont aucun intérêt à compromettre leurs liens avec le royaume. Les voisins régionaux de l’Arabie saoudite sont entièrement concentrés sur l’enchevêtrement géopolitique et les transactions transactionnelles qui constituent le réseau complexe des relations au Moyen-Orient. Cinq ans après sa mort, le cas de Khashoggi a été peu évoqué dans les principales chaînes médiatiques du monde arabe, ni même en Turquie, où les médias locaux ont enquêté et rendu public son assassinat.