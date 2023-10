5 ans après la légalisation, la consommation de cannabis augmente tandis que les entreprises s’épuisent

Cinq ans après la légalisation, le nombre de Canadiens consommant du cannabis à des fins récréatives ne cesse d’augmenter alors que le secteur montre des signes d’épuisement.

Selon une nouvelle étude de Statistique Canada, un Canadien sur cinq a déclaré avoir consommé du cannabis en 2020, soit une augmentation de 6 % par rapport à avant la légalisation. Entre-temps, la production de la nouvelle industrie du cannabis diminue depuis fin 2022.

La Loi canadienne sur le cannabis a légalisé l’usage et la vente à des fins récréatives il y a cinq ans, le 17 octobre 2018.

« Pendant cette période, Statistique Canada a contribué à une meilleure compréhension des impacts sociaux, sanitaires et économiques de ce changement de politique », indique le rapport de Statistique Canada.

L’agence des statistiques affirme que le taux de consommation de cannabis a plus que doublé dans le pays entre 1985 et 2017, lorsqu’il a atteint 14,8 % des adultes. En 2022, le nombre d’adultes déclarant avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année était passé à plus d’un Canadien sur quatre, soit 27 pour cent, selon Statistique Canada.

« La légalisation du cannabis a sans aucun doute normalisé sa consommation », a déclaré Brad Poulos, professeur à l’Université métropolitaine de Toronto et expert de l’industrie, à CTVNews.ca. « Une grande partie de la stigmatisation est éliminée et de nombreuses personnes considèrent le cannabis comme elles consomment de l’alcool. »

Statistique Canada a également noté d’importantes différences régionales et démographiques dans l’utilisation.





Malgré son statut officieux de capitale canadienne du cannabis, la Colombie-Britannique occupait la troisième place pour la consommation par les adultes en 2021, avec 26 pour cent de la population, après la première place, la Nouvelle-Écosse avec 31,5 pour cent et l’Île-du-Prince-Édouard avec 28,4 pour cent. La seule province où moins d’un Canadien sur cinq consommait du cannabis cette année-là était le Québec, avec 15,7 pour cent.

La consommation de cannabis en 2021 était également plus courante chez les 18 à 24 ans (39 %) et chez les 25 à 44 ans (31,2 %). Répondant aux préoccupations pré-légalisation, Statistique Canada n’a observé aucune augmentation de la consommation chez les 15 à 17 ans, malgré des augmentations dans tous les autres groupes d’âge.

Entre-temps, la production du secteur du cannabis a augmenté jusqu’à atteindre un sommet en novembre 2022, lorsque son produit intérieur brut a atteint 11,6 milliards de dollars. Depuis, ce montant est tombé à 10,8 milliards de dollars, ce qui représente 0,5 pour cent de l’économie canadienne. À la suite de la légalisation, bon nombre des plus grandes sociétés de cannabis au Canada ont réduit leurs activités, tandis que de plus petits acteurs ont fermé leurs portes, se sont vendus ou ont déclaré faillite.

« Les ventes légales augmentent… mais il y a tout simplement trop d’acteurs dans la plupart des segments pour que l’industrie dans son ensemble soit rentable », a expliqué Poulos de l’Université métropolitaine de Toronto. « Nous sommes dans une période de consolidation de l’industrie et nous voyons toutes les choses que cela se produit, comme des faillites, des restructurations et des fusions. »





Après une vague d’ouvertures, le nombre de magasins de poteries physiques semble désormais stable, selon Statistique Canada, atteignant 3 332 en 2023. Ces magasins ont réalisé 4,5 milliards de dollars de ventes en 2022, une augmentation d’une année sur l’autre depuis légalisation. De plus en plus de Canadiens obtiennent également du cannabis légalement, avec 68 pour cent en 2020, contre 47 pour cent en 2019.

« L’augmentation des ventes légales et la diminution des ventes illicites constituent une grande réussite », a déclaré Robert Schwartz, professeur à l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto, à CTVNews.ca. « Cela signifie également moins de préjudices associés au fait de faire payer des personnes pour la possession de petites quantités. »

Michael DeVillaer est professeur adjoint de psychiatrie et de neurosciences comportementales à l’Université McMaster et écrit de nombreux articles sur les politiques en matière de drogues. Avec une production dépassant la demande, DeVillaer note que les plus grandes sociétés de cannabis du Canada n’ont jamais connu une année rentable et ont perdu des milliards de dollars en argent des investisseurs.

« Au début de la légalisation, l’industrie du cannabis surestimait le marché intérieur et était trop optimiste quant au développement des marchés étrangers », a déclaré DeVillaer à CTVNews.ca. « Des gains de ventes faibles ou modestes ne peuvent pas sauver l’industrie de son énorme dette accumulée. »

Statistique Canada a également noté que 4,7 pour cent des consommateurs de cannabis au cours de l’année écoulée, soit environ 300 000 personnes, ont connu une perte de contrôle sur leur consommation de cannabis, ce qui les a exposés à un risque de dépendance. Un contrôle altéré signifie une forte envie de consommer une substance et des difficultés à contrôler sa consommation. Les facteurs de risque comprennent le fait d’être un homme, célibataire, issu d’un ménage à faible revenu et de commencer à consommer du cannabis à l’âge de 15 ans ou moins. D’autres rapports ont constaté une augmentation des troubles et des empoisonnements liés au cannabis chez les jeunes depuis la légalisation.

« Il y a un besoin d’étiquettes d’avertissement et d’autres formes d’éducation du public sur les dangers de la dépendance, de la dépendance et des troubles liés à la consommation de cannabis », a déclaré Schwartz de l’Université de Toronto.

Il souhaiterait également que le tabagisme soit progressivement arrêté pour des raisons de santé.

« Malheureusement, fumer du cannabis est encore largement acceptable, même parmi des personnes qui ne fumeraient jamais de cigarettes », a déclaré Schwartz. « C’est très regrettable, car la fumée de cannabis contient plus de 20 substances cancérigènes connues et fumer n’importe quoi endommage le système respiratoire. »

Le Dr MJ Milloy est chercheur scientifique au Centre sur l’usage de substances de la Colombie-Britannique et professeur adjoint au département de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique.

« Malgré les avertissements de certains experts et défenseurs avant la légalisation, au cours des cinq dernières années, nous n’avons pas constaté d’augmentation brutale des méfaits aigus liés au cannabis, par exemple la conduite avec facultés affaiblies par le THC ou les taux de consommation de cannabis chez les jeunes », a déclaré Milloy. a déclaré à CTVNews.ca. « En tant qu’épidémiologiste spécialisé dans l’usage de substances, je n’ai vu aucune preuve au cours des cinq dernières années que la légalisation ait entraîné une détérioration substantielle de la santé publique au Canada, particulièrement par rapport à d’autres substances beaucoup plus risquées, comme l’alcool ou les opioïdes. »

Milloy affirme que les Canadiens consomment largement du cannabis en toute sécurité depuis plus d’un siècle et il remet en question l’exactitude de certaines données de Statistique Canada.

« Les mesures de substances au niveau de la population doivent être considérées avec un scepticisme sain, en particulier lorsque ces estimations sont dérivées d’enquêtes menées par le gouvernement sur les substances contrôlées, comme le cannabis, avant leur légalisation », a expliqué Milloy. « Bien que les données de Statistique Canada suggèrent que la consommation de cannabis a augmenté… il est plausible que la légalisation ait amené davantage de personnes à admettre consommer du cannabis maintenant que ce n’est plus un crime pour les adultes d’en consommer à des fins non médicales.