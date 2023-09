5 anciens policiers de Londres admettent avoir envoyé des messages racistes sur Meghan, la duchesse de Sussex et d’autres membres de la famille royale

Londres — Cinq policiers britanniques à la retraite ont admis jeudi avoir envoyé des messages offensants et racistes sur les réseaux sociaux à l’encontre de l’épouse du prince Harry, la duchesse de Sussex, et d’autres personnes. Les hommes, tous âgés d’une soixantaine d’années, ont été arrêtés après qu’une enquête de la BBC l’année dernière ait déclenché une enquête interne de la police.

Les accusations indiquent que les messages publiés dans un groupe WhatsApp fermé faisaient référence à Harry et à son épouse Meghan, ainsi qu’au prince William et à son épouse, Kate, ainsi qu’à feu la reine Elizabeth II et son défunt mari, le prince Philip. Certains ont également mentionné le Premier ministre britannique Rishi Sunak, l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel et l’ancien secrétaire à la Santé Sajid Javid.



Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex : leur relation en images 49 photos

Robert Lewis, Peter Booth, Anthony Elsom, Alan Hall et Trevor Lewton ont plaidé coupables devant le Westminster Magistrates’ Court de Londres pour avoir envoyé par communication publique des messages racistes grossièrement offensants. Tous sont d’anciens membres de la police métropolitaine de Londres et ont travaillé pour la branche de la protection parlementaire et diplomatique de la police, qui protège les hommes politiques et les diplomates.

La police a déclaré qu’aucun des suspects n’était un policier lorsqu’ils ont envoyé les messages entre 2020 et 2022, bien que les conversations aient été révélées des mois après une enquête. rapport flétrissant a découvert que « The Met », comme on appelle la force, avait perdu la confiance des personnes qu’elle sert parce qu’elle est déchiré par le racisme institutionnel, la misogynie et l’homophobie et n’en fait pas assez pour éliminer les mauvais officiers.

Ce rapport, basé sur une enquête officielle du gouvernement, a été commandé après une une jeune femme a été violée et assassinée par un officier en service en 2021.



Un officier plaide coupable du viol et de l’enlèvement de Sarah Everard, dont la mort a déclenché des protestations au Royaume-Uni 01:33

La police métropolitaine, qui compte plus de 34 000 agents et constitue la plus grande force de Grande-Bretagne, doit « se changer » ou risquer d’être démantelée après avoir échoué à résoudre ces problèmes de longue date pendant plus de deux décennies, ont déclaré les enquêteurs dans le rapport publié en mars.

Un sixième ancien officier, Michael Chadwell, a nié un chef d’accusation pour la même accusation et doit être jugé le 6 novembre. Les autres devraient être condamnés le même jour.

L’actrice américaine métisse Meghan Markle a épousé le prince Harry, deuxième fils du roi Charles III, au château de Windsor en 2018.

Début 2020, Harry et Meghan se sont éloignés de leurs fonctions royales et ont quitté le Royaume-Uni, citant ce qu’ils qualifiaient d’intrusions insupportables et d’attitudes racistes de la part des médias britanniques.