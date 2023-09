5 anciens officiers accusés de violations des droits civiques fédéraux à Tire Nichols ont été battus à mort

MEMPHIS, Tennessee (AP) – Cinq anciens policiers de Memphis ont été inculpés mardi de violations des droits civils fédéraux dans le meurtre de Tire Nichols, alors qu’ils continuent de lutter contre les accusations de meurtre au deuxième degré devant les tribunaux d’État découlant du meurtre.

Tadarrius Bean, Desmond Mills, Demetrius Haley, Emmitt Martin et Justin Smith ont été inculpés devant le tribunal de district américain de Memphis. L’acte d’accusation, composé de quatre chefs d’accusation, les accuse de privation de droits sous couvert de la loi, par recours à une force excessive, à l’absence d’intervention et à une indifférence délibérée ; complot pour assister à une falsification ; et l’entrave à la justice par la subornation de témoins.

Les accusations surviennent neuf mois après les violents passages à tabac lors d’un contrôle routier le 7 janvier près du domicile de Nichols à Memphis, au cours desquels ils ont frappé l’homme de 29 ans à coups de poing, de pied et de matraque alors qu’il criait après sa mère. Nichols est décédé à l’hôpital trois jours plus tard. Les cinq anciens policiers, tous noirs comme Nichols, ont plaidé non coupables des accusations de meurtre au deuxième degré et d’autres infractions présumées dans cette affaire.

« Nous avons tous entendu M. Nichols crier après sa mère et dire ‘J’essaie juste de rentrer à la maison' », a déclaré le procureur général Merrick Garland dans une déclaration vidéo après l’acte d’accusation. « Tyre Nichols devrait être en vie aujourd’hui. »

Le procureur américain Kevin Ritz de l’ouest du Tennessee a déclaré lors d’un point de presse l’après-midi que les affaires étatiques et fédérales suivaient des voies distinctes. Ritz a refusé de prédire à quelle vitesse ils procéderaient.

Kristen Clarke, qui dirige la division des droits civiques du ministère américain de la Justice, a déclaré lors de la comparution que les cinq anciens officiers avaient fait usage d’une force excessive, n’avaient pas informé le personnel médical des blessures de Nichols et avaient conspiré pour dissimuler leur mauvaise conduite.

« Dans notre pays, personne n’est au-dessus des lois », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait rencontré mardi la mère et le beau-père de Nichols.

Filmé sur une vidéo de la police, le passage à tabac de Nichols faisait partie d’une série d’affrontements violents entre la police et les Noirs qui ont déclenché des protestations et un nouveau débat sur la brutalité policière et la réforme de la police aux États-Unis.

La mère de Nichols, RowVaughn Wells, a déclaré qu’elle était surprise que les accusations fédérales « se soient produites si rapidement ». L’enquête qui a conduit à l’inculpation a été annoncée dans les semaines qui ont suivi l’assassinat du 7 janvier.

Elle a dit que son fils était un « esprit libre ».

« Il devrait être ici aujourd’hui », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse dans une église de Memphis. « À cause de ces cinq officiers, il ne l’est pas. »

Les avocats de plusieurs anciens policiers ont déclaré que l’acte d’accusation n’était pas une surprise, et certains ont ajouté que leurs clients se défendraient contre les accusations.

L’acte d’accusation indique que les policiers n’ont pas dit aux répartiteurs, à leur superviseur et aux techniciens médicaux d’urgence qu’ils savaient que Nichols avait été frappé à plusieurs reprises, essayant de dissimuler leur recours à la force et de se soustraire à toute responsabilité pénale.

De plus, l’acte d’accusation allègue des cas où les policiers ont utilisé leurs caméras corporelles pour limiter les preuves pouvant être capturées sur les lieux : Martin a déplacé sa caméra corporelle là où elle ne montrerait pas de vidéo du passage à tabac ; Haley et Smith n’ont activé le leur qu’après l’assaut ; et Haley et Mills ont enlevé les leurs lorsque le personnel médical d’urgence était sur place.

Sur les lieux de l’arrestation, les policiers ont ensuite discuté du fait de frapper Nichols avec des « foineuses droites », alors même que l’état de Nichols se détériorait et qu’il ne répondait plus, indique l’acte d’accusation. Nichols pouvait être vu sur une vidéo de la police au sol, affalé contre une voiture de police.

L’acte d’accusation accuse les policiers de s’être rassemblés après le passage à tabac et d’avoir déclaré, entre autres choses, que « je pensais que s’il n’allait pas tomber, nous étions sur le point de tuer cet homme ». L’acte d’accusation ne précise pas quel officier a fait cette déclaration.

L’acte d’accusation allègue également que les policiers ont faussement déclaré que Nichols avait activement résisté à son arrestation sur les lieux du passage à tabac et qu’il avait saisi le gilet de protection de Smith et tiré sur les ceinturons de service des policiers.

Une audience a été fixée vendredi matin dans le cadre d’un procès fédéral intenté par la mère de Nichols contre les cinq ex-officiers, la ville de Memphis et son service de police. Les anciens policiers doivent ensuite comparaître vendredi après-midi devant le tribunal d’État.

Le ministère de la Justice a annoncé en juillet une enquête sur la manière dont les agents du département de police de Memphis recourent à la force et procèdent à des arrestations, l’une des nombreuses enquêtes sur les « modèles et pratiques » qu’il a entreprises dans d’autres villes américaines.

En mars, le ministère de la Justice a déclaré qu’il menait une étude distincte concernant le recours à la force, les stratégies de désescalade et les unités spécialisées du département de police de Memphis.

Les policiers faisaient partie d’une équipe de répression du crime que les autorités ont dissoute après la mort de Nichols. Cependant, les membres de cette unité « Scorpion » ont été transférés vers d’autres équipes.

Ailleurs, une affaire fédérale de droits civiques a été déposée l’année dernière contre quatre policiers de Louisville, Kentucky, pour un raid antidrogue qui a conduit à la mort de Breonna Taylor, une femme noire dont la fusillade mortelle a contribué à alimenter les manifestations pour la justice raciale qui ont balayé le pays en 2020. À Minneapolis, d’anciens policiers ont été reconnus coupables de violation des droits civiques de George Floyd, dont la mort a déclenché ces protestations. L’ancien officier Derek Chauvin a été condamné à 21 ans de prison après avoir plaqué Floyd sur le trottoir pendant plus de neuf minutes alors que l’homme noir plaidait : « Je ne peux pas respirer ».

Mattise a rapporté de Nashville, Tennessee. Lindsay Whitehurst a contribué depuis Washington.

Adrian Sainz et Jonathan Mattise, Associated Press