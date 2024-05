5 alpinistes du mont Everest sont morts et 3 sont portés disparus cette saison des sommets

On craint que davantage d’alpinistes soient morts.

La plupart des alpinistes s’attaquent à la montagne depuis le Népal, un processus qui implique une randonnée de 10 jours jusqu’au camp de base, des semaines d’acclimatation à l’altitude et une autre semaine pour atteindre le sommet.

Mais le voyage est épuisant. On sait que plus de 300 personnes sont mortes sur l’Everest, et on estime que 200 de leurs corps y sont restés parce qu’ils étaient trop difficiles à récupérer.

Le printemps dernier a établi un triste record 18 personnes sont mortes, selon l’Himalayan Database, un organisme d’alpinisme, ce qui en fait l’année la plus meurtrière de l’histoire récente.

Au moins cinq personnes sont mortes cette année, ont confirmé les autorités népalaises, et ce chiffre pourrait augmenter.

Un alpiniste népalais, Binod Babu Bastakoti, 37 ans, est décédé mercredi juste au-dessus d’une base pour la tentative de sommet.

Un alpiniste kenyan, Joshua Cheruiyot Kirui, 40 ans, est également décédé mercredi à proximité du sommet. Nawang Sherpa, un guide qui l’accompagnait, est toujours porté disparu.

Un alpiniste britannique, Daniel Paul Paterson, 40 ans, et son guide népalais, Pastenji Sherpa, 23 ans, sont portés disparus après l’effondrement d’un monticule de glace près du sommet mardi.

Un alpiniste roumain, Gabriel Viorel Tabara, 46 ans, est décédé mardi également dans sa tente, dans un camp de base avancé.

Deux alpinistes mongols, Usukhjargal Tsedendamba, 53 ans, et Purevsuren Lkhagvajav, 31 ans, sont décédés le 13 mai alors qu’ils tentaient de gravir l’Everest sans oxygène supplémentaire ni guides Sherpa.

L’effondrement d’une corniche de neige a bloqué des files de grimpeurs.

Un groupe s’est brièvement retrouvé bloqué après l’effondrement d’une corniche à proximité d’autres grimpeurs, provoquant la chute de plusieurs d’entre eux.

Les alpinistes descendant du sommet ont franchi mardi le Hillary Step, un point situé à une altitude d’environ 8 800 mètres, ou 28 871 pieds, lorsqu’un monticule de glace s’est effondré près du sommet sud de l’Everest.