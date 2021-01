Regardons les choses en face, les hivers sont rudes. Peu importe à quel point vous êtes excité à l’idée de Noël ou de la fête du Nouvel An, cette saison froide fait des ravages sur notre peau, nos cheveux; comme ils deviennent squameux, démangeaisons, inégaux, séchés. Nous devons faire très attention.

L’apport d’aliments riches en vitamine E est connu pour aider à obtenir une peau et des cheveux brillants. Donc, en plus de nourrir votre corps à l’extérieur, vous devez également vous assurer que vous prenez la bonne quantité de nutriments. Augmentez votre apport en vitamine E pour maintenir un corps sain. Un corps sain et bien nourri se reflétera automatiquement sur vos cheveux et votre peau en leur donnant cet éclat sain et très convoité.

La vitamine E est l’un de ces éléments miracles, responsable de l’amélioration de votre peau et de vos cheveux.

Jetez un œil à la liste des 5 aliments de saison riches en vitamines E que vous pouvez consommer cet hiver pour assurer une peau et des cheveux sains et éclatants:

1. Avocat: Riche en vitamine E, l’avocat protège le corps des dommages des radicaux libres. Il est doté d’antioxydants. Ils aident à renforcer l’immunité, à protéger contre les bactéries, les infections et à donner un éclat naturel à votre peau et à vos cheveux.

2. Amandes, noisettes, pois, noix du Brésil: les noix sont une excellente source de vitamine E. Chargées de graisses saines, les noix renforcent les nerfs, rajeunissent la peau, donnent un éclat à votre visage et à vos cheveux.

3. graines de tournesol: ces minuscules graines apaisent la peau, réduisent le stress oxydatif, aident le corps à éliminer les toxines. Ces graines riches en vitamine E sont également connues pour leurs propriétés anti-inflammatoires qui maintiennent à nouveau le sang purifié et maintiennent une bonne condition des cheveux et de la peau.

4. Kiwi et baies: Ces fruits juteux riches en vitamine E sont excellents pour le corps. Riche en eau, également riche en vitamine C, K, ils renforcent également l’immunité. Demandez-leur d’avoir une peau et des cheveux naturellement éclatants.

5. Épinards et vert moutarde: Sarson ka saag ou vert moutarde est un aliment populaire en hiver, en plus des épinards. Ayez ces légumes verts de saison à feuilles pour assurer l’apport de vitamine E dans votre corps. La vitamine E est une vitamine liposoluble, riche en antioxydants. Les antioxydants sont responsables de réduire le stress, de traiter les problèmes de peau liés à l’âge et de conserver l’élasticité et la vigueur de votre peau. Par conséquent, la longévité de vos cheveux et de votre peau est prise en charge par la vitamine E.

Obtenez une peau douce, souple, rajeunie et des cheveux brillants en incorporant cette vitamine E essentielle à votre alimentation quotidienne. Avec un apport quotidien, vous bénéficierez d’une peau et de cheveux sains, à coup sûr.