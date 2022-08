5 aliments qui vous apportent une dose naturelle de mélatonine

Les suppléments de mélatonine sont un excellent moyen de dormir, mais certains aliments dans votre réfrigérateur et votre garde-manger peuvent déjà contenir la mélatonine dont vous avez besoin.

La mélatonine est définie par la CDC comme une neurohormone qui régule le cycle veille-sommeil. Et cela peut être très utile pour stabiliser votre rythme de sommeil. La lumière, en particulier la lumière bleue des écrans de téléphone, peut affecter les niveaux de mélatonine, explique Yo-El Ju, neurologue et spécialiste de la médecine du sommeil à l’Université de Washington à St. Louis.

Pour lutter contre la carence en mélatonine ces dernières années, de plus en plus de personnes ont commencé à utiliser des suppléments de mélatonine comme somnifère. Selon un lettre de recherche publiée par JAMA en février de cette année, la prévalence de l’utilisation de la mélatonine est passée de 0,4 % en 1999 à 2000 à 2,1 % en 2017 et 2018.

Mais en plus de la mélatonine qui est déjà produite dans le cerveau, vous pouvez obtenir des doses naturelles de l’hormone lors de votre prochaine collation. “La mélatonine est en fait présente dans les aliments”, selon Ju.

Si vous êtes intéressé par la mélatonine pour un meilleur sommeil et que vous ne souhaitez pas ajouter un énième complément à votre liste, voici 5 aliments que vous pouvez donner à dose naturelle.