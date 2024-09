5 aliments qui peuvent avoir un impact négatif sur votre santé mentale

La recherche suggère que consommer plus de 250 milligrammes de caféine par jour pourrait avoir un impact négatif sur l’anxiété. Xinzheng via Getty Images

Nous pensons rarement à la nourriture en relation avec notre santé mentale. Nous craignons que cela entraîne des problèmes de santé, tels que cardiovasculaire ou gastro-intestinal problèmes, mais saviez-vous que différents aliments et boissons peuvent exacerber les pics d’anxiété et même les épisodes de dépression ?

En fait, il existe des aliments et des boissons que les thérapeutes et les psychiatres, qui ont consacré leur carrière à conseiller les gens sur le bien-être mental, évitent généralement – ​​ou consomment avec modération – pour le bien de leur santé mentale.

Prenez ces connaissances avec des pincettes. Ces aliments et boissons peuvent être consommés de temps en temps et ne pas être corrélés à des conséquences négatives sur la santé mentale. N’oubliez pas que, comme pour tout, la modération est la clé.

Plusieurs tasses de café ou d’espresso

Pour certaines personnes, trop de caféine peut avoir un impact négatif sur l’anxiété. « Si une personne est sujette à l’anxiété ou présente de multiples facteurs de stress, sachez que l’excès de caféination provoque une augmentation de la réponse du cortisol et peut conduire à une fatigue surrénalienne, une recette pour un stress et un épuisement persistants, sans parler des problèmes de sommeil », a déclaré un psychologue clinicien agréé.Dr. Britney Jones.

La recherche suggère que consommer plus de 250 milligrammes de caféine par jour (soit environ 2 1/2 tasses) pourrait avoir un impact négatif sur l’anxiété, alors Jones fait de son mieux pour maintenir sa consommation de café en dessous de cette quantité. Et pour les personnes qui ressentent de la nervosité ou des pics d’anxiété à cause du café, consommer de la caféine sous forme de matcha peut être une excellente alternative car elle donne à de nombreuses personnes un sentiment de calme et de vigilance. grâce à un composé appelé L-théanine.

Soda diététique

Si vous veillez à votre santé mentale cet été, vous souhaiterez peut-être réduire votre consommation de sodas light au minimum. « Tout le monde aime boire un soda light froid lors d’une chaude journée d’été, mais les problèmes de santé l’emportent sur les avantages », dit Dr. Jacques Jospitre, Jr., un psychiatre certifié et co-fondateur de SohoMD. « Même si nous savons que les sodas riches en sucre ne sont pas bons pour notre santé, les sodas light pourraient en réalité être encore pires. Beaucoup d’entre eux contiennent de la phénylalanine, qui est un produit chimique ajouté bien connu pour perturber la neurochimie du cerveau en stoppant la bonne production de sérotonine et de dopamine, deux molécules dont nous avons besoin pour la bonne humeur.

De plus, ces boissons contiennent des édulcorants artificiels comme l’aspartame, « qui est une neurotoxine connue et peut augmenter les hormones du stress comme le cortisolainsi qu’augmenter la quantité de radicaux libres dans le cerveau », a déclaré Jospitre.

Alcool

Même si prendre un verre ou deux de temps en temps n’est pas la pire des choses, Danielle Tucciconseiller professionnel agréé et fondateur deVivez de meilleures solutions thérapeutiquesa déclaré qu’elle faisait de son mieux pour éviter l’alcool en tenant compte de sa santé mentale.

« Alors que la consommation d’alcool est généralement associée à des événements sociaux, l’alcool est un dépresseur et peut conduire à un état d’humeur négatif ou la redoutable « anxiété » », a expliqué Tucci. « Cela fait référence à la période pendant laquelle votre corps se remet d’une gueule de bois et où l’hormone du stress, le cortisol, est élevée. »

Aliments hautement transformés

Aura De Los Santospsychologue clinicienne et pédagogique, a déclaré que lorsqu’elle mange certains aliments transformés – dans son cas, un mélange à crêpes de l’épicerie – cela provoque des pics d’anxiété.

« Un aliment qui fait monter mon anxiété est la boîte de farine à crêpes du supermarché », a-t-elle déclaré. « Au petit-déjeuner, j’aime manger des crêpes, mais j’ai vu à quel point mon corps s’enflamme et comment cela génère de l’anxiété lorsque je mange ces crêpes pendant deux jours consécutifs. J’ai du mal à me concentrer, mon humeur change et je ne me sens pas calme. Les ballonnements sont très inconfortables et cela affecte négativement ma santé mentale.

Aliments ultra-transformés peut modifier les bactéries dans l’intestin. Cette bactérie interagit avec notre système immunitaire, ce qui conduit finalement à une inflammation chronique. Inflammation peut provoquer des ballonnementscomme l’a noté De Los Santos, mais cela peut aussi contribuer à la dépression.

Un psychologue a déclaré que le mélange à crêpes du supermarché augmentait son niveau d’anxiété. laurileesmaa via Getty Images

Matt Glowiakun conseiller professionnel clinicien agréé, a déclaré que même les « options les plus saines » dans le rayon des aliments surgelés pourraient entraîner des signes de dépression.

« Ces repas contribuent à l’inflammation de l’intestin, c’est là que la majeure partie de la sérotonine (le neurotransmetteur heureux) est produite», a-t-il déclaré. « Lorsque la sérotonine est compromise, la santé mentale l’est également. En consommant des dîners surgelés « sains », j’avais toujours l’impression de manger quelque chose de sain et d’avoir plus d’énergie à court terme, mais j’éprouvais ensuite un crash et une combinaison de légère dépression et d’anxiété. Maintenant, je reste à l’écart et opte pour la préparation d’aliments entiers.

Bonbons (et aliments sucrés en général)

Jason Phillips, un travailleur social clinicien agréé, a déclaré qu’il faisait de son mieux pour éviter les bonbons. « Je ne mangerai pas de bonbons comme les Tootsie Rolls ou les bonbons au maïs », a-t-il déclaré. « Ce bonbon de type Halloween est très sucré et le sucre augmente l’inflammation dans le corps, qui est lié à la dépression.» Une étude de 2015 publiée dans l’American Journal of Clinical Nutrition les aliments sucrés et féculents pourraient contribuer à la dépression.

Cela étant dit, la consommation de sucre naturel – comme celui que l’on trouve dans les fruits – est très différente de celle que l’on trouve dans les bonbons. En fait, une étude a révélé que les gens qui grignotent des fruits sont en réalité moins susceptibles de signaler des symptômes de dépression. Ainsi, même si les bonbons et autres sources de glucides raffinés peuvent être préjudiciables à la santé mentale, toutes les sources de sucre ne le sont pas.

