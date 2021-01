Le stress fait désormais partie de la vie des professionnels et des femmes au foyer. Pendant le stress, notre corps fabrique l’hormone cortisol, qui augmente notre faim comme mécanisme de survie. Le corps a besoin d’aliments riches en sucre, en glucides et en graisses pour réduire le stress. Cependant, ces aliments ne contribuent pas à réduire le stress à long terme. S’il n’est pas traité tôt, le stress peut entraîner la dépression et d’autres problèmes mentaux.

Mentionnés ci-dessous sont cinq aliments sains qui peuvent aider à réduire le stress.

1. Agrumes

Si l’on a envie de quelque chose de sucré pendant une journée stressante, il vaut mieux opter pour des fruits que des barres chocolatées ou des pâtisseries. Les agrumes tels que les oranges, les citrons et les pamplemousses ont un goût sucré en dehors des avantages pour la santé que les gâteaux et les tartes n’ont pas. Le stress psychologique provoque des dommages oxydatifs et une inflammation. On a trouvé que l’acide citrique présent dans les fruits mentionnés ci-dessus contrecarre ces effets.

2. Tisane

Pendant le stress, l’hormone neurotransmetteur sérotonine, qui contrôle l’humeur, les émotions, la mémoire, la cognition et la dopamine, qui affecte le mouvement, la faim et le plaisir, est supprimée, ce qui provoque la dépression. Le thé contient de la caféine et de la L-théanine, qui augmentent les niveaux de sérotonine et de dopamine et réduisent également l’excès de cortisol. Les tisanes comme la liqueur de thé ordinaire, le thé vert, le thé à la camomille, le thé à la menthe poivrée, le thé au gingembre et le thé à la lavande sont idéales pour déstresser.

3. Chocolat noir

Plusieurs études scientifiques ont confirmé les bienfaits du chocolat noir pour la santé. Manger 40 grammes de chocolat noir chaque jour, pendant deux semaines d’affilée, aide à réduire les niveaux de cortisol chez les patients et les détend.

4. Eau de coco

L’eau de coco réduit l’excitation neuromusculaire associée au stress. L’augmentation des taux de cortisol entraîne une diminution du potassium et une augmentation des taux de sodium dans le sang. Des niveaux de potassium réduits créent une tension neuromusculaire et provoquent des contractions musculaires. La noix de coco fournit suffisamment de potassium pour contrer ces effets.

5. Aliments riches en calcium

Le stress chronique affecte nos os, car les niveaux élevés de cortisol entraînent un épuisement du calcium des os. Au fil du temps, cela conduit à une mauvaise santé des os et peut provoquer l’ostéoporose. Les aliments riches en calcium, tels que les feuilles de moutarde, le chou vert, le brocoli, le chou frisé, le pavot et les graines de sésame, peuvent inverser la perte.