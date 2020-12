Bien que suivre un régime puisse être difficile, il peut être relativement facile de trouver un équilibre vers une alimentation plus saine. En optant pour des aliments avec un nombre de calories naturellement faible mais une bonne valeur nutritive, vous pouvez rendre votre parcours de perte de poids beaucoup plus facile et supportable. Vous n’avez pas besoin de rester affamé pour perdre du poids. Essayez d’adapter ces aliments avec des calories extrêmement faibles dans votre alimentation pour un corps sain.

1. Légumes à feuilles

Les épinards sont l’un des légumes à feuilles les plus nutritifs. Les épinards ralentissent la digestion et signifient au cerveau que vous êtes rassasié. Il est très faible en calories et vous empêchera de consommer davantage de collations inutiles en vous gardant rassasié plus longtemps. De plus, il regorge de nutriments avec de la vitamine C, de la vitamine K, de la thiamine, de la vitamine B6, du magnésium, du fer, du calcium et des protéines. Mangez-le dans une salade, un curry ou une soupe.

2. Avoine

L’avoine est un substitut hypocalorique aux recettes traditionnellement lourdes pour le petit-déjeuner et le déjeuner. Assurez-vous simplement de cuisiner le vôtre et non le type prêt-à-manger car il est riche en sodium et contient du gras ou du sucre ajouté en fonction de la saveur. En tant que glucide complexe, il vous gardera rassasié plus longtemps et contient beaucoup de nutriments sains.

3. Lentilles

Un aliment de base de l’alimentation indienne mais souvent ignoré en matière de perte de poids. Ils sont riches en fer et en protéines et peuvent aider votre corps à récupérer après l’effort. Ils ont un nombre de calories très faible et leurs macros sont essentielles pour une alimentation équilibrée. Mangez-le comme daal ou faites une soupe de légumes.

4. Gourdes

Les gourdes amères, les gourdes vertes, les gourdes, les citrouilles ou les karela, les parval, les louki et bien d’autres légumes de cette famille sont extrêmement faibles en calories et riches en nutrition. Faites-les pour le déjeuner et le dîner dans une variété de recettes.

5. Agrumes

Si vous recherchez une option de collation faible en calories, optez pour une orange. Les agrumes ont des calories négligeables et une teneur élevée en vitamine C et en fibres pour garder votre appétit sous contrôle.