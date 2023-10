De gauche à droite : Rachel Hosie en octobre 2018 et octobre 2023. Rachel Hosie

Il y a près de cinq ans, j’ai perdu 35 kilos tout en conservant ma masse musculaire.

Manger des aliments en grande quantité m’aide à me sentir rassasié et satisfait en cas de déficit calorique.

Certains de mes aliments préférés en grande quantité sont les pommes de terre, le pop-corn et le yaourt grec.

Pour perdre du poids, il faut être dans un déficit calorique: Vous devez brûler plus d’énergie que vous n’en consommez au cours de la journée.

Que vous trouviez plus facile de respecter un déficit calorique en jeûne jusqu’à l’après-midi, en suivant un régime spécifique, ou en comptant macro c’est à vous de décider, mais pour que la perte de poids soit durable, la méthode doit généralement l’être aussi.

Quand J’ai perdu 35 livres et réduit mon pourcentage de graisse corporelle de 30 % à 17 % il y a près de cinq ans, je n’ai supprimé aucun groupe alimentaire ni suivi de régime spécifique, mais j’ai vaguement suivi mes calories et mes protéines.

j’ai mangé un régime hyperprotéiné car cela vous aide à maintenir vos muscles tout en perdant de la graisse et à vous sentir rassasié. Continuer à le faire au fil des années m’a aidé à maintenir mon poids.

Une autre astuce que j’utilise pour me sentir satisfait – et par conséquent moins susceptible de me tourner vers des aliments moins nutritifs et plus riches en calories – consiste à manger des aliments faibles en gras et plus volumineux. Il existe des aliments faibles en calories mais qui prennent de la place dans votre estomac — et dans votre assiette.

D’autres préféreront peut-être manger des aliments riches en graisses qui peuvent également contribuer à la satiété. Il n’y a rien de gras en soi, mais il est plus dense en énergie ; les protéines et les glucides contiennent quatre calories par gramme, tandis que les graisses en contiennent neuf.

Mais tout simplement, j’aime manger. En choisissant des aliments qui prennent beaucoup de place dans mon assiette pour pas trop de calories, je me sens rassasié, rassasié, et pas comme si je me privais de petites portions.

Voici cinq de mes aliments préférés à grande quantité qui m’ont facilité la perte de graisse.

1. Pommes de terre

Certaines personnes évitent les pommes de terre – et les glucides en général – lorsqu’elles tentent de perdre du poids, mais ce n’est pas obligatoire. Les glucides sont une excellente source d’énergie et – surtout si vous choisissez des glucides bruns à grains entiers – fibre aussi.

Des recherches ont suggéré que les pommes de terre sont l’un des aliments les plus rassasiants et que si vous les faites bouillir ou les faites cuire au four sans ajouter beaucoup de matières grasses, elles sont relativement faibles en calories tout en étant riches en volume. J’adore les pommes de terre au four avec poulet de couronnementchili et fromage, ou fèves au lard et fromage.

2. Brocoli

Tout le monde n’aime pas le brocoli, et c’est bien, mais moi si. Il est faible en calories, assez riche en protéines pour un légume et, légèrement cuit à la vapeur, il a une belle texture. Cependant, j’aime aussi rôtir mon brocoli avec un peu d’huile d’olive ; c’est légèrement plus calorique, mais ça vaut chaque bouchée.

3. Yaourt grec sans gras

Le yaourt grec est l’un de mes aliments de base et ce depuis des années. J’admets que la variété plus grasse a une texture encore plus délicieuse, mais si vous surveillez vos calories, le yaourt grec sans gras – ou skyr islandais – est un excellent choix. Vous pouvez en manger beaucoup pour très peu de calories et c’est une excellente source de protéines.

J’ajoute le mien aux smoothies, avoine du jour au lendemaingranola, fruits et – parfois – plats salés.

4. Pop-corn

Alors que le pop-corn des cinémas est souvent recouvert de sucre et de beurre, il est facile de trouver de nos jours des variétés de pop-corn moins caloriques et légèrement aromatisées.

Contrairement à la plupart des sacs de chips, vous pouvez manger beaucoup de pop-corn pour peu de calories. C’est donc idéal lorsque vous n’avez pas trop faim mais que vous souhaitez grignoter quelque chose..

5. Fraises

Les fraises ont une teneur élevée en eau – tout en fournissant également des nutriments et des fibres – elles constituent donc un excellent aliment faible en calories et à grande quantité. Pour réduire les coûts, j’utilise des baies fraîches et surgelées et je les mange sur de l’avoine, avec du yaourt grec, dans des smoothies ou nature.