5 aliments à faible indice glycémique à essayer

L’indice glycémique est un outil utilisé pour évaluer l’impact d’un aliment sur la glycémie.





Alors que certains aliments comme les œufs et le brocoli ont un faible indice glycémique, d’autres comme les gâteaux et les bonbons ont un indice glycémique élevé. L’incorporation d’aliments à faible indice glycémique dans votre alimentation peut être bénéfique pour la santé de plusieurs manières, par exemple en favorisant le maintien d’une glycémie saine et en encourageant la perte de graisse.







L’index glycémique (IG) est un système de classification qui classe les aliments riches en glucides en fonction de leur impact sur la glycémie. L’IG donne une estimation de la rapidité avec laquelle un aliment est digéré et absorbé dans la circulation sanguine.





L’IG classe les aliments sur une échelle de 0 à 100. Les aliments à faible IG ont un score inférieur à 55, les aliments à IG modéré entre 56 et 69 et les aliments à IG élevé un score de 70 ou plus. Le glucose, ou sucre pur, a un IG de 100 tandis que les aliments qui ne contiennent aucun glucide, comme le steak, ont un IG de 0. Plus l’IG d’un aliment est élevé, plus son impact sur la glycémie est important.





Bien que l’IG soit un outil utile pour déterminer l’impact des aliments sur la glycémie et qu’il ait été associé à certains avantages pour la santé, il présente des inconvénients majeurs. Par exemple, l’IG ne tient pas compte de facteurs importants tels que la taille des portions et les ingrédients avec lesquels les aliments sont consommés. Même si une portion de pâtes nature peut provoquer une augmentation de la glycémie, manger des pâtes contenant des légumes fibreux comme le brocoli et des protéines comme le poulet peut avoir moins d’impact.





En outre, certains aliments sains et riches en glucides ont un IG similaire à celui des aliments ultra-transformés. Par exemple, une barre de chocolat Mars a un IG inférieur à celui d’un morceau de pastèque, même si la pastèque offre beaucoup plus de nutriments, tels que des fibres, des vitamines et des minéraux. Pour ces raisons, l’indice glycémique est controversé parmi les experts de la santé.





Une autre mesure de l’impact glycémique des aliments est la charge glycémique (GL), qui représente à la fois l’IG et la portion ingérée d’un aliment, ainsi que d’autres contenus nutritionnels. Bien qu’il présente certains inconvénients, le GL peut être une représentation plus précise de l’impact des aliments sur la glycémie.





Un GL faible est de 10 ou moins, tandis qu’un GL élevé est de 20 ou plus.





Dans certains cas, le GL contredit l’IG, donnant à certains aliments ayant un IG élevé un faible score GL. Par exemple, bien que la pastèque ait un IG de 74, le GL d’une portion standard de pastèque est de 4, ce qui est considéré comme faible. Cela peut prêter à confusion pour les personnes qui utilisent l’IG pour évaluer l’impact de leur alimentation sur la glycémie.





Même si l’IG présente des inconvénients importants, il a été démontré qu’il offre certains avantages pour la santé.







L’IG classe les aliments en fonction de leur impact sur la glycémie. Généralement, plus l’IG est élevé, plus l’impact d’un aliment sur la glycémie est important. Cependant, il est important de garder à l’esprit que l’impact d’un aliment sur la glycémie peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment de la composition de l’aliment, de la taille de la portion et de la façon dont il est cuit.





La plupart des aliments riches en glucides ont un IG plus élevé. En effet, les glucides ont le plus grand impact sur la glycémie.





Des études montrent que certains groupes peuvent bénéficier de régimes à faible IG, notamment :





Personnes atteintes de diabète de type 1 et 2 : De nombreuses études ont montré que les régimes à faible IG peuvent contribuer à améliorer le contrôle glycémique chez les personnes atteintes de diabète. Par exemple, dans une revue de 10 études, la plupart des études incluses ont révélé que les régimes à faible IG entraînaient une amélioration significative de la glycémie après les repas chez les personnes atteintes de diabète de type 2. La recherche montre également que les régimes à faible indice glycémique peuvent améliorer le contrôle de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 1.

Suivre un régime à faible IG peut aider à éliminer les aliments associés à une prise de poids et à un excès de graisse corporelle, comme les sucreries et les boissons sucrées. Les résultats de l’étude suggèrent que les régimes à faible IG pourraient être efficaces pour favoriser la perte de graisse dans certains groupes, comme les personnes atteintes d’une maladie métabolique. Personnes atteintes de stéatose hépatique : La stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) est une affection hépatique caractérisée par une accumulation excessive de graisse dans les tissus hépatiques. Suivre un régime à faible IG pourrait être bénéfique pour les personnes atteintes de NAFLD. Une revue de quatre études a révélé que les régimes à faible IG et GL réduisaient les niveaux de graisse hépatique et les niveaux d’un marqueur de lésions hépatiques appelé alanine transaminase (ALT) chez les personnes atteintes de NAFLD.





Les régimes à faible IG pourraient être bénéfiques pour la santé globale, car ils réduisent généralement la consommation de sucres ajoutés, d’aliments ultra-transformés et de glucides raffinés, qui ont tous un IG élevé.





Cependant, il est préférable de demander des conseils diététiques personnalisés à un professionnel de la santé, surtout si vous souffrez d’un ou plusieurs problèmes de santé.







Les aliments à faible IG comprennent la viande, la volaille, les œufs, les noix, les haricots et certains fruits et légumes. Les aliments à faible IG contiennent des nutriments qui contribuent à atténuer leur impact sur la glycémie, comme les fibres et les protéines.





Aliments riches en protéines

Le poulet, le bœuf, le poisson et les œufs ont tous un IG de zéro car ils contiennent zéro ou de très petites quantités de glucides et ont un effet minime sur la glycémie.





Les aliments riches en protéines ralentissent la digestion, ce qui augmente la sensation de satiété et ralentit l’absorption du sucre dans le sang. Associer des aliments riches en glucides, comme les céréales, avec des aliments riches en protéines, comme les œufs ou le poulet, peut aider à réduire l’impact d’un repas sur la glycémie. C’est pourquoi il est généralement recommandé aux personnes atteintes de diabète d’associer les glucides à des sources de protéines.





Consommer des aliments riches en protéines avant un aliment riche en glucides peut également aider à réduire les pics de glycémie après les repas. Une étude a révélé que lorsque les personnes atteintes de diabète de type 2 mangeaient une poitrine de poulet grillée sans peau et une salade faible en glucides dix minutes avant de consommer du pain ciabatta, leur taux de sucre dans le sang après le repas était environ 40 % inférieur à celui lorsqu’elles consommaient du pain ciabatta avant le poulet. et légumes.





Augmenter votre apport global en protéines et réduire votre consommation de glucides à IG élevé peut aider à améliorer le contrôle de la glycémie.





Légumes non féculents

Les légumes non féculents sont faibles en glucides et sont généralement riches en fibres. Comme les protéines, les fibres ralentissent la digestion et l’absorption du sucre dans le sang. Des études montrent que les régimes riches en fibres sont bénéfiques pour les personnes atteintes de diabète de type 2, d’obésité et de nombreux autres problèmes de santé associés à une glycémie élevée.





Voici l’IG des légumes non féculents courants :





Chou : 10

Champignons : 10

Courgettes : 15

Oignon : 15

Laitue : 15

Brocoli : 32





L’ajout de légumes non féculents à faible IG à votre alimentation peut aider à augmenter votre apport en fibres, ce qui constitue un moyen simple de favoriser un contrôle sain de la glycémie et un sentiment de satiété.





Noix et graines

Les noix et les graines sont riches en protéines et en fibres végétales, qui peuvent toutes deux ralentir l’absorption du sucre dans le sang.





La plupart des noix et des graines ont un IG faible, comme :





Noix de macadamia : 10

Amandes : 10

Noix de pécan : 10

Cacahuètes : 14

Noisettes : 15





Parce qu’elles sont riches en fibres et en protéines et ont un IG faible, les noix et les graines constituent un choix judicieux pour les personnes qui souhaitent améliorer le contrôle de leur glycémie.





Des études montrent que l’augmentation de la consommation de noix et de graines peut contribuer à améliorer les marqueurs de santé chez les personnes atteintes de diabète, tels que la glycémie à jeun, les taux d’insuline et l’hémoglobine, marqueur de contrôle de la glycémie à long terme (HbA1c).





Manger plus de noix et de graines peut également contribuer à réduire la glycémie après les repas chez les personnes à risque de développer un diabète de type 2, comme celles atteintes de prédiabète. Une étude récente portant sur 66 personnes atteintes de prédiabète a révélé que les participants qui consommaient 20 grammes d’amandes 30 minutes avant chaque repas principal pendant trois mois présentaient des réductions significatives de leur glycémie, de leur taux d’HbA1c et d’insuline après les repas par rapport à un groupe témoin.





Le traitement a également permis de normaliser la glycémie chez un grand nombre de participants. Parmi les participants ayant consommé des amandes avant leurs repas, 23 % avaient une glycémie normale à la fin des trois mois de traitement.





Haricots et lentilles

Bien que les haricots et les lentilles soient riches en glucides, ils ont généralement un IG faible en raison de leur forte concentration de protéines et de fibres végétales, ce qui aide à compenser les pics de glycémie après les repas.





Voici l’IG des haricots populaires :





Lentilles : 28

Pois chiches : 28

Haricots rouges : 28





En plus des fibres et des protéines, les haricots et les lentilles sont riches en magnésium, un minéral généralement faible dans de nombreux régimes. L’augmentation de l’apport en magnésium peut être utile pour les personnes souffrant d’hyperglycémie, car le magnésium joue un rôle important dans le contrôle glycémique. Des études montrent que les personnes atteintes de diabète qui ont de faibles taux de magnésium dans le sang ont un contrôle glycémique moins bon que les personnes dont les taux de magnésium sont plus élevés.





Quelques fruits

Même si les fruits sont riches en glucides, de nombreux fruits ont un IG faible et peuvent favoriser une glycémie saine.





La recherche montre que manger des fruits frais peut aider à protéger contre le développement du diabète de type 2 et également à améliorer le contrôle de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2.





Une revue récente de 19 études a conclu que l’augmentation de la consommation de fruits réduisait la glycémie à jeun chez les personnes atteintes de diabète de type 2.





Voici quelques exemples de fruits à faible IG :





Avocat : 15

Cerises : 20

Mûres : 25

Poire : 33

Abricot : 34





Même si votre taux de sucre dans le sang est élevé, l’ajout de fruits frais à votre alimentation pourrait être bénéfique pour votre santé globale et votre contrôle glycémique.







Les aliments à IG élevé sont généralement riches en sucre et en glucides raffinés et pauvres en protéines et en fibres.





Voici quelques exemples d’aliments à IG élevé :





pain blanc

Céréales raffinées comme les cornflakes

riz blanc

Patates

Boissons sucrées comme les sodas

Des bonbons comme des bonbons

Les édulcorants comme le sucre et le miel





Bien que certains aliments à IG élevé soient pauvres en nutriments, comme le pain blanc et les bonbons, d’autres aliments à IG élevé, comme les pommes de terre et la pastèque, sont nutritifs et offrent des fibres, des vitamines, des minéraux et des composés végétaux bénéfiques qui favorisent la santé globale.





Certains experts de la santé recommandent aux personnes qui souhaitent réduire leur taux de sucre dans le sang et améliorer leur santé de réduire simplement leur consommation d’aliments connus pour avoir un impact significatif sur leur taux de sucre dans le sang et causer d’autres problèmes de santé, quel que soit leur gastro-intestinal.





Par exemple, plutôt que de suivre…