5 aliments à conserver en juin, selon les diététistes

Juin marque le début officiel de l’été et, avec cela, une abondance de produits frais arrive dans les rayons des magasins. Si vous avez la main verte, vous pourrez profiter des bienfaits des produits de saison dans votre propre jardin, mais pour ceux qui (comme moi) peuvent à peine garder leurs plantes d’intérieur en vie, les marchés de producteurs et les épiceries sont votre choix. Où que vous trouviez ces aliments de base pour l’été, n’oubliez pas qu’ils constituent un excellent moyen d’augmenter la densité nutritionnelle de votre alimentation tout en préparant de délicieux repas sur la table en un rien de temps. Voici cinq favoris des diététistes dont vous pourrez faire le plein en juin. Et même si la plupart sont des choix de produits, l’un d’entre eux pourrait vous surprendre.

1. Artichauts

L’un des aliments les plus riches en fibres, les artichauts entrent en saison ce mois-ci et constituent un merveilleux ajout à un repas. Mangez un artichaut à l’apéritif et vous ajouterez 7 grammes de fibres rassasiantes avant même d’avoir pris votre repas. Un artichaut moyen ne contient que 60 calories et contient 3,5 grammes de protéines, en plus du potassium, un électrolyte important pour réguler l’équilibre des fluides dans le corps.,

Diététiste culinaire et auteur Wendy Jo Peterson, MS, RDN, est un fan d’artichauts et encourage les gens à en ajouter davantage à leur alimentation. « Ne laissez pas le travail de préparation vous effrayer », dit-elle. Pour un guide simple sur la cuisson à la vapeur, sur le grill et même au micro-ondes, lisez ce guide simple sur la façon de cuire les artichauts. Ensuite, consultez ces 18 recettes d’artichauts que vous voudrez préparer pour toujours pour une inspiration encore plus délicieuse.

2. Fromage cottage

Même si juin est le mois national des fruits et légumes frais, c’est aussi le mois national des produits laitiers. Compte tenu de cela, une diététiste professionnelle Nicole Rodriguez, RDNpropriétaire d’Enjoy Food Enjoy Life, recommande d’ajouter un certain produit laitier de base à votre panier ce mois-ci : le fromage cottage.

Le fromage cottage est un excellent moyen simple d’introduire plus de protéines et de nutriments importants dans votre alimentation. Une portion de 1 tasse de fromage cottage faible en gras fournit 24 grammes de protéines pour seulement 180 calories. C’est également une bonne source de calcium, un minéral important essentiel au maintien de la solidité de vos os et au soutien de la fonction musculaire et nerveuse.

Le seul inconvénient du fromage cottage est qu’il est un peu plus riche en sodium. Si un professionnel de la santé vous a conseillé de surveiller votre apport en sodium, limitez-vous à une portion de ½ tasse ou envisagez une variété à teneur réduite en sodium. Vous pouvez déguster du fromage cottage seul ou il se marie parfaitement avec des fruits de saison (comme des pêches ou des baies) pour une collation copieuse.

3. Pêches

Les fruits à noyau sont un délicieux ajout à la sélection de fruits pendant les mois d’été. Alors que les prunes, les nectarines, les cerises, les abricots et les pêches sont tous des fruits à noyau, Rodriguez est particulièrement fan des pêches. Non seulement les pêches offrent une friandise sucrée naturelle, mais elles contiennent également un solide apport nutritionnel. Une pêche moyenne ne contient que 80 calories, 3 grammes de fibres et (surprise !) 2 grammes de protéines. De plus, sa chair jaune-orange provient du bêta-carotène, un antioxydant important qui est converti en vitamine A et joue un rôle dans la santé oculaire et l’immunité. «Les pêches peuvent être accompagnées sur le gril avec un filet de porc que vous pourriez avoir au congélateur pour créer un repas copieux et savoureux», recommande Rodriguez. Une autre idée? Faites griller du saumon riche en oméga-3 aux côtés de ces pêches dans notre saumon grillé et pêches préférés des lecteurs avec gremolata basilic-pistache.

4. Rhubarbe

Le mot rhubarbe peut vous transporter instantanément vers le croustillant à la rhubarbe de votre grand-mère. Mais ce n’est pas à cela que sert ce légume d’été. En fait, la rhubarbe constitue un merveilleux ajout aux plats sucrés et salés, ainsi qu’un jus frais et amusant pour les boissons. De plus, la rhubarbe a un profil nutritionnel assez remarquable. Une tasse de rhubarbe coupée en dés ne contient que 30 calories, plus 2 grammes de fibres favorables à la digestion. Pendant que vous explorez ce légume, pensez à l’essayer dans l’une de nos recettes populaires à la rhubarbe ici.

Peterson recommande de faire le plein de ce joyau saisonnier et d’explorer le monde des confitures, des salsas et même des cocktails sans alcool. « La rhubarbe se marie très bien avec les baies de saison pour créer une compote amusante et savoureuse à déguster sur du yaourt grec, du pain grillé ou des protéines salées », explique Peterson. L’une de nos recettes préférées est nos filets de poulet au miel et à la lime avec salsa à la rhubarbe.

5. Fraises

Les fraises sont systématiquement recommandées par les diététistes. Et pour cause : une portion de 1 tasse contient 3 grammes de fibres et 85 milligrammes de vitamine C (94 % de votre valeur quotidienne), un antioxydant important nécessaire au bon fonctionnement du système immunitaire et à la production de collagène dans la peau. De plus, avec seulement 50 calories par portion, c’est une friandise sucrée faible en calories.

Peterson et Rodriguez recommandent tous deux d’ajouter des baies à votre panier cet été. Faire un PB&J ? Rodriguez recommande d’utiliser des fraises tranchées à la place de la gelée. De même, Peterson aime ajouter des fraises aux salades d’été pour une touche sucrée de saveur. Nous vous recommandons d’essayer cette jolie salade de pois printaniers aux fraises pour une touche végétale cet été.

Conseils recommandés par les diététistes pour préparer des repas sains ce mois-ci

Suivez ces conseils de Rodriguez pour planifier des repas nutritifs au début de l’été :

Envisagez des articles plus stables à la conservation et pouvant être congelés. Les aliments frais comme les fruits et les légumes ont l’air si bons en ce moment, mais n’oubliez pas de remplir votre garde-manger de produits de base comme les haricots en conserve, l’avoine, les tomates en conserve, le poisson en conserve et les pâtes afin de pouvoir créer quelques repas différents en un clin d’œil. Même avoir des légumes et des fruits surgelés sous la main (oui, même avec des plats frais en abondance) peut s’avérer utile car ils ne nécessitent aucun travail de préparation.

Achetez votre cuisine avant de vous rendre au magasin. Acheter plusieurs aliments frais que vous aviez oublié augmente la probabilité que quelque chose soit gaspillé. Avant de faire vos courses, faites un tour dans votre réfrigérateur et votre garde-manger, réfléchissez à ce qui doit être utilisé et voyez si vous pouvez créer des repas avec ces articles.

Acheter plusieurs aliments frais que vous aviez oublié augmente la probabilité que quelque chose soit gaspillé. Avant de faire vos courses, faites un tour dans votre réfrigérateur et votre garde-manger, réfléchissez à ce qui doit être utilisé et voyez si vous pouvez créer des repas avec ces articles. Ayez un plan en tête. Sachez ce que vous allez faire de ce que vous achetez. Par exemple, si des fraises sont en vente, envisagez d’en acheter un supplément. Lorsque vous rentrez chez vous, lavez et hachez-en quelques-uns pour obtenir du beurre de cacahuète et de la « gelée » d’avoine pendant la nuit, coupez-les en tranches sur du fromage cottage dans des récipients individuels ou congelez-les immédiatement pour des smoothies.

L’essentiel

Juin est la période privilégiée pour les produits d’été. Remplissez votre panier de baies de saison, comme de belles fraises rouges, de fruits à noyau comme les pêches et d’autres produits populaires comme les artichauts et la rhubarbe. Les fruits et légumes frais sont abondants à cette période de l’année, mais ce n’est pas tout ce que les diététistes vous recommandent de vous approvisionner. Assurez-vous d’inclure d’autres produits de base dans la cuisine, comme du fromage cottage, pour vous aider à préparer des repas équilibrés en un éclair.