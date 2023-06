5 Africains morts et des dizaines portés disparus dans le naufrage d’un bateau de migrants au large des côtes tunisiennes

Au moins cinq Africains sont morts et des dizaines portés disparus après que trois bateaux tentant de transporter des migrants à travers la mer Méditerranée ont coulé ces derniers jours au large de la ville tunisienne de Sfax, ont annoncé jeudi les garde-côtes tunisiens.

Les corps de cinq personnes, dont un enfant, ont été repêchés dans la zone ces derniers jours, a indiqué le procureur de Sfax, Faouzi Masmoudi.

Masmoudi a déclaré à l’Associated Press que des unités de la marine avaient secouru 73 migrants après les trois naufrages, mais que les témoignages des survivants indiquaient que 47 autres étaient portés disparus. Six des disparus seraient des enfants.

Masmoudi a déclaré que les bateaux étaient en fer et prenaient l’eau dès qu’ils atteignaient le large.

La plupart du nombre croissant de tentatives de migration vers l’Italie par bateau depuis la Tunisie partent de la zone autour de Sfax, un port sur la côte centrale de la Tunisie.

Masmoudi a déclaré que le nombre de victimes enterrées dans les cimetières de Sfax depuis janvier a atteint près de 500, une augmentation significative par rapport aux deux années précédentes. En 2022, 355 inhumations ont été enregistrées et 226 en 2021, a-t-il précisé.

Les migrants, principalement originaires d’Afrique subsaharienne, entreprennent le périlleux voyage depuis la Tunisie en nombre sans précédent. Les autorités tunisiennes disent avoir empêché 13 000 migrants de faire la traversée depuis Sfax au cours des trois premiers mois de cette année seulement.

La Tunisie a vu un nombre croissant de migrants arriver via la Libye voisine et fait face à une crise financière et politique qui pousse un nombre croissant de jeunes Tunisiens à chercher une vie meilleure en Europe.

Les dirigeants italien et néerlandais ainsi que le président de la Commission européenne se rendront dimanche en Tunisie avec un paquet d’initiatives de sécurité pour ouvrir la voie à un éventuel plan de sauvetage international, a déclaré jeudi à la presse la première ministre italienne Giorgia Meloni.