5 actions Club qui ont fait moins bien que le Nasdaq depuis le record d’il y a un an, mais qui sont très appréciées des analystes

Il y a un an, mardi marquait le début de la fin d’une course épique du Nasdaq depuis ses plus bas Covid du début de 2020. Nous ne le savions pas encore. Il s’avère que l’indice à forte composante technologique a culminé le 22 novembre 2021, une session après son dernier record de clôture. Depuis ce sommet de clôture du 19 novembre 2021, le Nasdaq a chuté de plus de 30 %, dans ce qui s’est transformé en un marché baissier désagréable alors que la Réserve fédérale est devenue belliciste pour lutter contre l’inflation et que les investisseurs se sont dirigés vers les sorties. En utilisant le premier anniversaire du record du Nasdaq, nous voulions voir où se situe Wall Street sur les 13 actions cotées au Nasdaq dans le portefeuille du Club. Nous les avons examinés pour (1) comment ils se sont comportés par rapport au Nasdaq entre le 19 novembre 2021 et la clôture de mardi, et (2) quel pourcentage d’analystes évaluent les actions comme un achat ou un équivalent d’achat. Aux fins de cette histoire, nous avons sélectionné les cinq qui ont le plus sous-performé le Nasdaq au cours de cette période, mais nous avons également au moins les deux tiers des analystes qui les couvrent en leur attribuant une note d’achat ou d’équivalent d’achat. Il s’agissait de deux géants de la technologie et d’un trio de fabricants de puces : Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) et Qualcomm (QCOM). Pour le contexte, voici nos huit autres actions cotées au Nasdaq dans notre portefeuille : Apple (AAPL), Costco Wholesale (COST), Cisco Systems (CSCO), Honeywell (HON), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Starbucks (SBUX) et Wynn Resorts (WYNN). Il convient de noter que pour chacun des cinq sous-performants, répertoriés ci-dessous par ordre alphabétique, l’objectif de cours moyen des analystes est supérieur d’au moins 20 % à la clôture de mardi. Bien que généralement encourageants, nous pensons qu’il est sage de prendre les objectifs de prix de nos jours avec un grain de sel pour deux raisons. Premièrement, nous sommes dans une période de révisions à la baisse, et les baisses d’objectifs de prix des analystes du côté vendeur peuvent intervenir bien après que les faits ont changé de manière significative et que les perspectives d’une entreprise sont moins favorables. Les analystes ont également réduit leurs objectifs de cours en raison, par exemple, d’estimations de bénéfices plus faibles, mais conservent les cotes d’achat de l’action. Deuxièmement, les analystes, bien sûr, peuvent également tarder à déclasser les actions, mais nous pensons qu’il est plus prudent dans cet environnement incertain de se concentrer sur ces notes globales plutôt que sur la hausse des objectifs de prix. 1. Les actions d’Alphabet ont diminué de 34,8 % entre le 19 novembre 2021 et la clôture de mardi. La grande majorité des analystes qui couvrent la société mère de Google voient des jours meilleurs à venir. Selon FactSet, 91,7% des 48 analystes évaluent l’action comme un achat ou un équivalent d’achat. Nous avons une note de 1 sur Alphabet, que nous considérons comme l’une des 10 principales participations du Club . Malgré notre optimisme sur une vision pluriannuelle, nous pensons que les actions pourraient avoir du mal à vraiment éclater jusqu’à ce que les dépenses d’Alphabet correspondent davantage à la croissance des revenus. C’est parce que nous sommes dans un nouveau paradigme pour ces géants de la technologie. Le marché se soucie de protéger les bénéfices, pas seulement de la croissance du chiffre d’affaires à tout prix. 2. Les actions d’Amazon ont chuté de 49,3 % entre le 19 novembre 2021 et la clôture de mardi. Cependant, Wall Street pense que les 12 prochains mois devraient être meilleurs pour les actions du géant du commerce électronique et du cloud computing – environ 92% des 51 analystes qui couvrent la société ont une note d’achat ou de surpondération sur l’action, selon FactSet. Au Club, on voit toujours comme Amazon sur le long terme et on a notre équivalent d’un buy-it-here, 1-rating sur les actions. Cependant, nous deviendrions plus optimistes à court terme si nous voyions la direction exercer une plus grande discipline en matière de coûts. L’entreprise technologique a déjà commencé à licencier certains employés, et le PDG Andy Jassy a écrit dans une note la semaine dernière que les réductions d’effectifs se poursuivraient l’année prochaine. Avec des inquiétudes concernant un ralentissement de l’économie, nous pensons que les entreprises traditionnellement axées sur la croissance telles qu’Amazon doivent accepter la nouvelle réalité opérationnelle. 3. Les actions d’AMD ont chuté de 51,6 % entre le plus haut historique de clôture du Nasdaq et mardi. Les trois quarts des analystes qui couvrent le titre l’évaluent comme un achat ou une surpondération. Nous commençons à croire que la surabondance des stocks de PC qui a nui à AMD s’améliorera bientôt. Néanmoins, nous maintenons une note de 2 sur AMD, ce qui signifie que nous voulons voir une nouvelle faiblesse avant d’intervenir et d’acheter des actions supplémentaires. Nous pensons simplement que la patience envers le secteur des puces est appropriée ici, mais nous voulons toujours maintenir une exposition au groupe en raison de son importance pour les principales tendances de croissance séculaires comme le cloud computing. 4. Les actions de Nvidia ont diminué de 51,4 % sur environ l’année entre le pic du Nasdaq et mardi. À partir de là, cependant, 72,7 % des 44 analystes qui couvrent l’action considèrent l’action comme un achat ou un équivalent d’achat. Notre position Nvidia est plus petite maintenant qu’elle ne l’était au début de 2022 – et comme avec notre collègue fabricant de puces AMD, nous évaluons les actions de la société à 2. Bien qu’il soit possible que le creux d’octobre du titre puisse se maintenir, l’incertitude entourant les exportations de puces vers la Chine et l’économie globale nous rendent encore globalement prudents vis-à-vis de Nvidia. 5. Les actions de Qualcomm ont chuté de 33,2 % entre la clôture du 19 novembre 2021 et la clôture de mardi. Mais encore une fois, les analystes sont plus positifs quant à l’avenir, avec 70% des 30 qui couvrent l’entreprise classant l’action comme un achat ou lui donnant une note de surpondération, par FactSet. Nous avons une note de 2 sur le fabricant de puces. Bien que nous ayons réduit la position plus tôt cet automne, nous pensons que la position a été correctement dimensionnée et nous avons fini de vendre. Néanmoins, nous aurions besoin de voir de nouvelles baisses du titre avant de développer la position. Pour Qualcomm, en particulier, nous surveillons l’état de l’économie chinoise car l’entreprise y est un acteur majeur sur le marché des smartphones. L’adhésion de Pékin à sa politique zéro Covid a pesé sur la demande des consommateurs, ce qui a nui à Qualcomm et à d’autres entreprises opérant dans le pays. Conclusion Ces cinq actions ne sont pas nos noms Nasdaq les moins performants depuis le sommet historique de l’indice, mais ce sont ceux sur lesquels la communauté des analystes est la plus élevée à partir d’ici. À un niveau élevé, les analystes semblent croire que des géants de la technologie comme Amazon et Alphabet seront en mesure de se débarrasser des malheurs de l’année écoulée. Ils semblent également penser que le ralentissement cyclique des actions de puces finira par atteindre son niveau le plus bas. Meta Platforms, la société mère de Facebook, était l’action Club la moins performante du Nasdaq depuis son sommet de 2021. Cependant, le titre ne répondait pas à nos critères de sélection, car seuls 59,7 % des analystes qui couvrent la société de médias sociaux l’évaluent comme un achat ou une surpondération. À l’inverse, la grande majorité des analystes – 90,4% pour être exact – ont une note d’achat ou d’équivalent d’achat sur les actions Microsoft. Le géant de la technologie n’a cependant pas respecté les deux paramètres d’écran, car il a légèrement mieux résisté que le Nasdaq entre le 19 novembre 2021 et la clôture de mardi, en baisse de 28,6 %. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, AMZN, GOOGL, AMD, NVDA, QCOM, COST, CSCO, HON, META, MSFT, SBUX et WYNN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné à la CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

