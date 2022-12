5 actions ajoutées et 2 actions supprimées

Nous apportons plusieurs mises à jour à notre liste de surveillance Bullpen : ajout de cinq noms, dont Caterpillar (CAT), et suppression de deux. Le Bullpen est une collection d’actions identifiées par l’équipe du CNBC Investing Club comme ayant le potentiel de rejoindre le Charitable Trust de Jim Cramer, que nous utilisons comme portefeuille. Ce sont des sociétés que nous considérons comme de grande qualité et que nous surveillerons en dehors du portefeuille actuel. Nous recherchons des opportunités d’acheter ces actions, mais il n’y a aucune garantie quand, ou si, nous commencerons un achat. De plus, ajouter une action au Bullpen ne signifie pas nécessairement que nous l’achèterions au prix actuel. Avant d’initier une position, nous attendons généralement que certains événements se déroulent – à la fois spécifiques à l’entreprise et orientés macro – ou pour un point d’entrée plus attractif. C’est le cas de certains de ces noms industriels que nous cherchons à acheter, car beaucoup ont connu d’énormes séries au cours du mois dernier. Mais nous avons beaucoup d’argent à notre disposition et nous pourrions toujours chercher à commencer petit. Enfin, la composition actuelle du portefeuille peut également retarder une initiation afin de le maintenir diversifié. Voici les ajouts : Raytheon Technologies (RTX), Marvell Technology (MRVL), Deere (DE), Caterpillar et Nucor (NUE). Ils rejoignent Emerson Electric (EMR), PepsiCo (PEP), Palo Alto Networks (PANW), Airbnb (ABNB) et Sempra Energy (SRE). Dans le cadre de ce remaniement, vous ne verrez plus Barrick Gold (GOLD) et Whirlpool (WHR) dans la liste. Ils sont supprimés. Ainsi, notre Bullpen se compose désormais de 10 stocks. Allons-y compagnie par compagnie pour expliquer les raisons des ajouts et des suppressions. 5 actions ajoutées au Bullpen Cette société aérospatiale et de défense a été créée en 2020 grâce à la combinaison de Raytheon Company et des activités aérospatiales de United Technologies Corporation. En 2021, environ 35% de ses revenus provenaient de l’activité aérospatiale commerciale, tandis que les 65% restants provenaient de ses activités de défense. Les quatre principaux secteurs d’activité de RTX sont (1) Pratt & Whitney, (2) Collins Aerospace, (3) Raytheon Intelligence & Space et (4) Raytheon Missles & Defense. Comme vous le savez avec notre position dans Honeywell (HON), nous pensons que l’aérospatiale est l’un des marchés finaux industriels les plus attractifs dans lesquels investir en raison de la reprise continue du trafic aérien international et de l’impulsion qu’elle apporte aux ventes du marché secondaire. Même si l’économie s’affaiblit en 2023, les liaisons internationales devraient augmenter à mesure que davantage de pays (comme la Chine) s’éloignent des restrictions strictes de Covid. Dans le domaine de la défense, ce n’est un secret pour personne que la guerre de la Russie en Ukraine a épuisé les stocks de missiles des États-Unis et de leurs alliés. Nous pensons qu’il est probable que les pays augmenteront leurs dépenses de défense au cours des prochaines années non seulement pour reconstituer leurs niveaux de stocks, mais aussi pour se protéger contre d’autres menaces possibles liées à la montée des tensions géopolitiques. L’activité de Raytheon est également très génératrice de trésorerie. La direction s’attend à ce que les flux de trésorerie disponibles soient de 4 milliards de dollars cette année, passant à près de 6,5 milliards de dollars en 2023 selon les estimations. Des niveaux de trésorerie plus élevés s’accompagnent de rendements en espèces plus élevés pour les actionnaires et d’améliorations du bilan. La société est sur la bonne voie pour racheter plus de 2,5 milliards de dollars d’actions cette année, en plus de ses augmentations régulières de dividendes annuels. Nous rajoutons le fabricant de puces Marvell au Bullpen. Lorsque nous avons quitté cette position début novembre, une partie de notre inquiétude était que presque toutes les sociétés de semi-conducteurs avaient été guidées par un gros déficit à un moment donné cette année en raison de la surabondance des stocks, et ce n’était qu’une question de temps avant que le même sort ne se produise. Marvell. Lorsqu’il a annoncé ses bénéfices sur 8 semaines, il a rarement manqué à la fois le chiffre d’affaires et le résultat net, et les prévisions de revenus pour le trimestre suivant étaient inférieures de plus de 150 millions de dollars à l’estimation consensuelle. Le principal moteur du manque à gagner pour le trimestre de janvier a été une forte baisse séquentielle des revenus des centres de données, principalement en raison d’un inventaire trop important chez les clients de stockage. Bien que cette correction des stocks devrait prendre quelques trimestres, les moteurs séculaires à long terme de Marvell dans le cloud, l’infrastructure 5G et l’automobile restent fermement intacts, nous pensons donc qu’il vaut la peine de le surveiller si le stock baisse davantage. Nous nous sommes peut-être trompés sur le moment de notre sortie, mais l’appel fondamental était correct. Cela montre pourquoi il est si difficile d’essayer d’échanger des actions. Nous avons probablement besoin de voir une faiblesse continue du cours de l’action avant de commencer un nouvel investissement dans l’entreprise. Comme expliqué il y a quelques semaines sur “Mad Money”, Jim a déclaré que Deere est une “véritable entreprise qui fabrique de vraies choses et génère de vrais revenus. … L’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait grimper les prix des cultures, créant un énorme marché haussier dans tout ce qui concerne l’agriculture. , y compris l’équipement agricole. En plus de cela, Deere a également une entreprise de terrassement qui bénéficie du grand ensemble d’infrastructures bipartites qui a finalement commencé à démarrer. » Deere a récemment rapporté des chiffres fantastiques. Les trois segments de l’entreprise ont enregistré des ventes meilleures que prévu, et deux des trois segments – Production et agriculture de précision et Petite agriculture et gazon – ont dépassé les estimations de bénéfice d’exploitation, tandis que l’autre segment – Construction et foresterie – n’a raté que le consensus. estimations du résultat d’exploitation légèrement. La partie la plus impressionnante du trimestre est venue de la division centrale de production et de précision, qui a connu une forte augmentation à la fois du volume et des prix, entraînant une croissance des ventes de 60 % et une croissance du bénéfice d’exploitation de 124 % ; encore mieux que prévu pour le trimestre. Les prévisions de Deere pour l’exercice 2023 étaient solides dans tous les domaines, les fondamentaux de l’agriculture et une augmentation des dépenses d’infrastructure étant les principaux moteurs. Ces tendances profiteront à de nombreux acteurs du secteur agricole, mais Deere se démarque pour nous car elle s’attend à dépasser ses marchés finaux, en partie en raison de son excellent pouvoir de fixation des prix. L’action a peut-être connu une énorme course cette année, gagnant 28% par rapport à la baisse d’environ 17% du S & P 500, mais elle se négocie toujours à seulement 16 fois l’estimation des bénéfices de l’année prochaine. Cela le rend légèrement moins cher que l’action moyenne du S & P 500, qui se négocie à environ 17,1 fois les bénéfices de l’année prochaine. L’entreprise est le premier fabricant mondial d’équipements de construction et d’exploitation minière, de moteurs hors route diesel et au gaz naturel, de turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques. Caterpillar gère ses activités à travers trois segments principaux – (1) les industries de la construction, (2) les industries des ressources et (3) l’énergie et les transports. Au sein de la construction, le non résidentiel représente environ 75 % du segment, et nous pensons que cette partie de l’activité pourrait se renforcer l’année prochaine en Amérique du Nord grâce à la quantité importante d’investissements gouvernementaux dans les infrastructures dans le cadre de la loi sur l’investissement et l’emploi dans les infrastructures. . Dans les industries de ressources, les prix des produits de base ont quitté leurs sommets mais restent à des prix favorables à la poursuite des investissements. Dans le secteur de l’énergie et des transports, la partie pétrole et gaz de l’activité connaît actuellement une forte croissance dans les commandes de moteurs alternatifs et de turbines solaires. Bien que la production de pétrole et de gaz reste disciplinée, Caterpillar souligne que même le maintien des niveaux de production nécessite un certain investissement continu. Une autre raison d’aimer Caterpillar est qu’il s’agit d’un soi-disant aristocrate du dividende. La société est l’une des 65 du S & P 500 qui peut faire cette affirmation. Pour être un aristocrate du dividende, une entreprise doit augmenter son versement de dividendes pendant plus de 25 années consécutives. Dans le cas de Caterpillar, elle a augmenté le dividende pendant 28 années consécutives et son rendement annuel actuel est de 2,1 %. Caterpillar a également régulièrement racheté ses actions, la direction restant déterminée à restituer la quasi-totalité de ses liquidités gratuites dans le secteur des machines, de l’énergie et des transports (ME & T) aux actionnaires au fil du temps. Nous examinons de nouveau le plus grand producteur d’acier du pays. Nous étions à Nucor plus tôt cette année, mais nous avons encaissé nos actions restantes à 148 $ pour un gain de 54 % début avril, craignant que ce type d’action ne soit écrasé alors que la Réserve fédérale s’efforçait sérieusement de contrecarrer l’inflation. L’action s’est redressée pendant quelques semaines de plus, mais a ensuite commencé à chuter alors que les bénéfices trimestriels atteignaient un sommet et que les investisseurs commençaient à s’inquiéter d’un ralentissement économique. Un producteur d’acier n’est pas le type d’actions que vous souhaitez acheter si l’économie entre en récession. Mais ce ralentissement pourrait être différent des cycles précédents, car il frappe le plus durement les entreprises technologiques avec des structures de coûts gonflées, tandis que celles qui s’appuient sur l’économie cyclique ont été plus résistantes jusqu’à présent. Nucor voit actuellement trois tendances positives pour la demande. Premièrement, les dépenses d’infrastructure, et Nucor pense qu’elle aura plus de dépenses d’infrastructure en tant qu’entreprise au cours des 10 prochaines années qu’au cours des 7 dernières décennies. Deuxièmement, il y a aussi un mouvement de relocalisation et de délocalisation qui se produit aux États-Unis, et c’est un vent arrière pour la demande d’acier. Le troisième est la modération du réseau électrique. L’acier est essentiel à la modernisation du réseau électrique, et de plus en plus de projets éoliens terrestres et offshore nécessitent beaucoup d’acier. Nous préférons également Nucor aux producteurs d’acier car il a le meilleur bilan du groupe et un solide historique de retour d’argent aux actionnaires. Il s’agit d’un autre aristocrate du dividende avec 49 années consécutives d’augmentation de son paiement trimestriel. Il est également sérieux quant à la réduction de son nombre d’actions avec 6,8 milliards de dollars de rachats depuis 2017, soit environ 20 % de son nombre total. 2 actions supprimées par le Bullpen Nous avons placé Barrick Gold dans le Bullpen en mars, pensant que les investisseurs pourraient rechercher les actions aurifères comme valeur refuge en temps de crise. La Russie venait de lancer son invasion de l’Ukraine, c’était donc un moment extrêmement incertain et de nombreux investisseurs étaient nerveux. Notre réflexion était bonne au départ, mais les actions GOLD ont commencé à chuter en avril et alors que l’or, la matière première, agit toujours comme une couverture contre l’inflation, nous pensons que ce que nous verrons au cours des prochains mois, c’est que l’inflation a déjà atteint un sommet. Nous avons ajouté ce fabricant d’appareils électroménagers au Bullpen en mai, pensant que son faible ratio cours/bénéfice offrait une protection et que son important rendement de dividende annuel nous rapporterait alors que nous attendions que la visibilité dans le secteur de l’habitation s’améliore. Nous avons également apprécié la façon dont la direction de Whirlpool était en train de revoir stratégiquement ses activités au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Notre pensée était que Whirlpool deviendrait une meilleure entreprise si cette activité EMEA à faible marge était vendue, et que la direction pourrait alors utiliser la manne financière pour racheter des actions de manière agressive. Il s'est avéré que le multiple P / E était faible car les estimations de bénéfices étaient trop élevées et la direction a eu du mal à conclure la vente EMEA dans le délai initial. Un certain type d'accord est possible à l'avenir, mais nous pensons que ce stock est devenu trop une victime du marché du logement pour être acheté à court terme. 