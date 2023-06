5 accusés du meurtre d’un casque bleu irlandais par un tribunal militaire libanais

Le tribunal militaire libanais a inculpé jeudi cinq hommes du meurtre d’un casque bleu irlandais en décembre, a déclaré un haut responsable judiciaire. Le responsable, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat conformément à la réglementation, a affirmé que tous les cinq étaient liés au groupe militant libanais Hezbollah.

L’inculpation fait suite à une enquête de six mois après une attaque contre un convoi de maintien de la paix de l’ONU près de la ville d’Al-Aqbiya dans le sud du Liban, un bastion du Hezbollah. La fusillade a entraîné la mort de Pvt. Seán Rooney, 24 ans, de Newtown Cunningham, Irlande, et grièvement blessé Pvt. Shane Kearney, 22 ans. Le Casque bleu blessé a été évacué médicalement vers l’Irlande. Deux autres soldats irlandais ont été légèrement blessés.

L’acte d’accusation comprend des preuves provenant de témoignages de passants, ainsi que des enregistrements audio et des séquences vidéo de caméras de surveillance, a déclaré le responsable libanais. Dans certains des enregistrements de la confrontation, on aurait pu entendre les hommes armés dire aux casques bleus qu’ils sont du Hezbollah.

Le Hezbollah a nié tout rôle dans le meurtre et un porte-parole du groupe a refusé de commenter les actes d’accusation jeudi.

L’un des cinq inculpés, Mohamad Ayyad, est actuellement détenu par les autorités libanaises. Les quatre autres accusés – Ali Khalifeh, Ali Salman, Hussein Salman et Mustafa Salman – sont en fuite.

La nuit fatale, Rooney et plusieurs autres soldats irlandais de la mission de maintien de la paix au Liban, la FINUL, étaient en route de leur base dans le sud vers l’aéroport de Beyrouth. Deux véhicules de l’ONU auraient fait un détour par Al-Aqbiya, qui ne fait pas partie de la zone sous mandat des casques bleus.

Selon les premiers rapports, des habitants en colère ont affronté les Casques bleus, mais l’acte d’accusation conclut que la fusillade était une attaque ciblée. Le véhicule des soldats de la paix de l’ONU aurait pris un mauvais virage et aurait été entouré de véhicules et d’hommes armés alors qu’ils tentaient de regagner la route principale.

Le porte-parole de la FINUL, Andrea Tenenti, a déclaré que l’acte d’accusation était « un pas important vers la justice ».

« Les attaques contre des hommes et des femmes servant la cause de la paix sont des crimes graves et ne peuvent jamais être tolérées », a déclaré Tenenti à l’AP. « Nous attendons avec impatience que justice soit rendue au soldat Rooney, à ses collègues blessés et à leurs familles. »

La FINUL a été créée pour superviser le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban après l’invasion israélienne de 1978. L’ONU a élargi sa mission après la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah soutenu par l’Iran, permettant aux Casques bleus de se déployer le long de la frontière israélienne pour aider l’armée libanaise à étendre son autorité dans le sud du pays pour la première fois depuis des décennies.

Les partisans du Hezbollah au Liban accusent fréquemment la mission de l’ONU de collusion avec Israël, tandis qu’Israël a accusé les casques bleus de fermer les yeux sur les activités militaires du Hezbollah dans le sud du Liban.