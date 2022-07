5 accidents de véhicules ralentissent la circulation sur Springfield Road à Kelowna – Kelowna Capital News

Springfield Road près de Durnin Road est le théâtre d’un accident impliquant plusieurs véhicules ce matin (19 juillet).

Il semble s’agir d’un accident de réaction en chaîne qui s’est produit dans la voie de gauche sur Springfield en direction ouest. Les pompiers et les ambulanciers ainsi que la GRC se sont rendus sur les lieux. Il semble qu’il n’y ait pas eu de blessés. Le trafic est bloqué sur Springfield en direction ouest.

Cinq véhicules sont entrés en collision sur Springfield Road près de Durnin Road à Kelowna le 19 juillet. (Photo/Jordy Cunningham)

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Accidentsaccident de voitureBreaking NewsKelownaVéhicules