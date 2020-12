La France a insisté mercredi sur le fait que les négociateurs de l’Union européenne ne devraient céder à aucune pression temporelle imposée par la date butoir économique du 1er janvier dans les négociations avec la Grande-Bretagne sur un accord commercial post-Brexit, arguant qu’aucun accord ne serait meilleur qu’un mauvais.

Les négociateurs traitent des droits de pêche de l’UE dans les eaux britanniques et de quelques problèmes de concurrence loyale restants en tant que derniers problèmes en suspens dans les négociations de neuf mois qui cherchent à éviter une transition chaotique le jour du Nouvel An, lorsque la Grande-Bretagne quittera complètement le marché unique de l’UE.

Au-delà de l’imposition de contrôles douaniers et d’autres barrières, un accord commercial éviterait l’imposition de droits de douane et de droits qui pourraient coûter aux deux parties des centaines de milliers d’emplois.

Mais la corde raide diplomatique s’est poursuivie malgré l’urgence d’un accord.

«Nous ne devons pas nous mettre nous-mêmes, Européens, sous la pression du temps pour terminer à cette heure ou ce jour-là. Sinon, nous serions en situation de faire de mauvaises concessions », a déclaré le ministre français de l’Europe Clément Beaune au réseau BFM.

Les responsables de l’UE ont déjà déclaré qu’ils négocieraient après le 1er janvier si nécessaire.

Les rumeurs d’un accord commercial sur le Brexit avant Noël avaient augmenté ces derniers jours en raison des progrès réalisés sur toutes les questions en suspens, au-delà de la pêche. Certains pays de l’UE ont cependant insisté sur le fait que, après un examen attentif, les dernières propositions de la Grande-Bretagne sur les quotas pour les navires de l’UE dans les eaux britanniques étaient beaucoup moins conciliantes qu’on ne le pensait.

Et Beaune a également évoqué les règles de concurrence loyale comme un point de friction, même si certains autres responsables de l’UE ont déclaré qu’ils étaient sur le point d’être traités.

L’UE craint depuis longtemps que la Grande-Bretagne ne porte atteinte aux règles du bloc en matière d’aide sociale, environnementale et d’État pour pouvoir obtenir un avantage injuste avec ses exportations vers l’UE. La Grande-Bretagne a déclaré que l’obligation de respecter les règles de l’UE porterait atteinte à sa souveraineté.

«Eh bien, si les Britanniques viennent sur notre marché, eh bien, ils peuvent respecter nos règles. C’est une justice économique élémentaire « , a déclaré Beaune. » Nous ne céderons pas à cause de la pression du temps. «

À Londres, le ministre britannique du Cabinet, Robert Jenrick, a déclaré: «Nous devrons résoudre ces derniers problèmes, et il y a encore un moyen d’aller plus loin». Pourtant, il se sentait toujours « optimiste, j’espère que nous pourrons parvenir à un accord ».

Si les deux parties ne respectent pas la date limite du 1er janvier, on ne sait pas dans quelles conditions le commerce aurait lieu avant qu’un accord ne soit finalement approuvé.

Au cours des derniers jours, le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont été de plus en plus attirés par les pourparlers et ont été en contact par téléphone pour débloquer les négociations.

Lundi, Johnson a insisté sur le fait que le fait qu’un accord soit conclu ou non importait peu, affirmant que la Grande-Bretagne «prospérerait puissamment» même si les pourparlers échouaient du jour au lendemain.

Pourtant, Beaune a déclaré mercredi matin qu’une sortie sans accord «serait catastrophique pour le Royaume-Uni».

Les entreprises des deux côtés réclament un accord qui permettrait d’économiser des dizaines de milliards de dollars en coûts. Un échec dans la conclusion d’un accord post-Brexit entraînerait davantage de chaos aux frontières de la Grande-Bretagne avec l’UE au début de 2021, alors que de nouveaux tarifs douaniers des deux côtés ajouteraient à d’autres obstacles au commerce.

La frontière est déjà sous le choc des nouvelles restrictions imposées aux voyageurs de Grande-Bretagne en France et dans d’autres pays de l’UE en raison d’une nouvelle variante de coronavirus balayant Londres et le sud de l’Angleterre. Un ministre britannique a déclaré mercredi que quelque 4000 camions étaient bloqués dans les embouteillages près de Douvres, attendant que leurs chauffeurs passent des tests de virus afin de pouvoir entrer dans l’Eurotunnel en France.

Alors que les deux parties souffriraient économiquement d’un échec à conclure un accord commercial, la plupart des économistes pensent que la Grande-Bretagne en subirait un plus grand coup, du moins à court terme, car elle est relativement plus dépendante du commerce avec l’UE que l’inverse.

