5 600 bâtiments détruits par le tremblement de terre en Turquie – alors que la guerre civile complique les efforts de sauvetage en Syrie | Nouvelles du monde

Plus de 5 600 bâtiments en Turquie ont été détruits par le puissant tremblement de terre et les répliques d’hier – alors que la longue guerre civile en Syrie complique les efforts de sauvetage dans ce pays.

Au moins 4 159 personnes sont décédées dans les deux pays – et les responsables craignent que le nombre de décès n’augmente encore.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 s’est produit avant l’aube de lundi, alors que de nombreuses personnes auraient dormi.

Et tandis que les sauveteurs ont passé la nuit à récurer les décombres, le froid glacial pourrait réduire le temps dont ils disposent pour retrouver des survivants.

Jusqu’à présent, plus de 7 800 personnes en Turquie ont été secourues dans 10 provinces – et des équipes du monde entier se sont rendues à l’épicentre pour apporter leur aide.

En Syrie, le tremblement de terre et les secousses qui ont suivi ont encore affaibli les fondations des bâtiments qui ont subi le plus gros des bombardements et des frappes aériennes au cours d’une décennie de troubles.

Les derniers chiffres suggèrent que plus de 13 000 personnes en Turquie ont été blessées – et dans la ville d’Iskenderun, il y avait un énorme tas de débris là où se trouvait autrefois une unité de soins intensifs.

“Nous avons un patient qui a été opéré mais nous ne savons pas ce qui s’est passé”, a déclaré Tulin, une femme d’une trentaine d’années qui se tenait devant l’hôpital et essuyait les larmes de ses yeux.

Cette région est incapable de faire face à une catastrophe de cette ampleur Des centaines de secouristes arrivent toujours dans la zone du tremblement de terre en Turquie au petit matin. L’aéroport d’Adana est inondé de personnel – dont beaucoup de volontaires – qui ont voyagé de tout le pays pour tenter d’aider dans ce qui se transforme rapidement en la pire catastrophe naturelle de la Turquie depuis près d’un siècle. Beaucoup ont des parents ou des amis qu’ils essaient encore de joindre dans les multiples villes et villages touchés. J’étais avec un médecin basé à Istanbul ce matin alors qu’elle essayait frénétiquement de téléphoner à des collègues à Hatay, considérée comme l’une des zones les plus touchées et proche de la frontière syrienne. “Nous ne pouvons pas les atteindre”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes vraiment inquiets.” On pense qu’au moins deux hôpitaux se sont effondrés à Hatay lorsque les tremblements de terre ont secoué cette région. Les gens inquiets ont été collés aux reportages de la télévision et de la radio et ont regardé avec horreur le nombre de décès augmenter d’heure en heure. Quelque 45 pays ont déjà offert leur aide. La Turquie va en avoir besoin jusqu’au dernier. Atteindre les personnes touchées de l’autre côté de la frontière syrienne va être extrêmement compliqué. De nombreux habitants le long de la frontière turque ont déjà été déplacés plusieurs fois. Dans une région si gravement touchée par la guerre et la pauvreté depuis plus d’une décennie, cette région est particulièrement vulnérable et incapable de faire face à une catastrophe de cette ampleur.

Scènes désespérées

Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans abri en Turquie et en Syrie – et ont passé la nuit dernière dans le froid.

À environ 20 miles de l’épicentre du tremblement de terre à Gaziantep, les gens se sont réfugiés dans des centres commerciaux, des mosquées, des stades et des centres communautaires.

Dans une enclave syrienne tenue par les rebelles, quatre millions de personnes étaient déjà déplacées avant les puissants tremblements de terre – et beaucoup vivent dans des bâtiments détruits par les bombardements militaires.

Un monticule de routes en béton et en acier se trouvait là où se trouvait autrefois un bâtiment à plusieurs étages à Alep, avec un jeune homme mince exprimant des craintes que 12 familles puissent être piégées.

Les Casques blancs syriens, un service de secours en territoire tenu par les rebelles, ont déclaré qu’ils étaient engagés dans une “course contre la montre” pour sauver la vie de tous ceux qui se trouvaient sous les décombres.

L’immeuble d’Imran Bahur dans la ville turque d’Adana a également été détruit. Elle a dit que son petit-fils de 18 mois était au 12e étage et a demandé de l’aide pour le sauver.

Les équipes de recherche travaillant à Diyarbakir, une autre ville turque, ont parfois levé la main et appelé au calme – à l’écoute des signes de vie.

La Syrie demande de l’aide

L’ambassadeur syrien à l’ONU, Bassam Sabbagh, a demandé l’aide des Nations Unies, recevant l’assurance que les États membres feront tout leur possible dans cette “situation très difficile”.

Il a poursuivi en soulignant que le gouvernement est prêt à aider et à coordonner les livraisons d’aide « à tous les Syriens dans tous les territoires de la Syrie ».

Mais en plus des conditions hivernales rigoureuses, les dommages aux routes et les pénuries de carburant ont entravé la réponse de l’ONU au tremblement de terre.

“L’infrastructure est endommagée, les routes que nous utilisions pour le travail humanitaire sont endommagées, nous devons être créatifs dans la façon d’atteindre les gens… mais nous travaillons dur”, a déclaré le coordinateur résident de l’ONU, El-Mostafa Benlamlih. Agence de presse Reuters.

Erdogan décrète sept jours de deuil national

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu avec son homologue américain Joe Biden.

La Maison Blanche a déclaré que M. Biden avait souligné “la volonté des États-Unis de fournir toute l’assistance nécessaire” à la Turquie – un allié de l’OTAN.

Deux équipes de recherche et de sauvetage urbaines de 79 personnes ont été déployées par Washington – et des discussions sont en cours sur d’autres formes de secours, y compris les services de santé.

Des secouristes du Royaume-Uni, de la République tchèque et d’Allemagne se sont également rendus à l’épicentre.