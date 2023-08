"5-10 le gardaient...": Les questions difficiles du tribunal sur le meurtre d'Atiq Ahmed

La Cour suprême a arrêté le gouvernement de l’Uttar Pradesh pour le meurtre de l’ancien membre de Lok Sabha Atiq Ahmed et de son frère Ashraf en garde à vue à Prayagraj le 15 avril, observant que « quelqu’un est complice ».

Il a également demandé un rapport de situation au gouvernement de l’État sur 183 « rencontres avec la police » qui ont eu lieu depuis 2017.

Selon la police d’État, 183 personnes ont été tuées lors de nombreux affrontements avec la police depuis l’entrée en fonction du gouvernement Yogi Adityanath en mars 2017. Les détracteurs du ministre en chef ont souvent affirmé que nombre d’entre eux avaient été mis en scène.

Vendredi, un banc de juges S Ravindra Bhat et Aravind Kumar a ordonné au gouvernement de l’Uttar Pradesh de déposer un affidavit dans les six semaines donnant les détails de ces rencontres, l’état de l’enquête, les actes d’accusation déposés et l’état du procès.

« Il y avait 5 à 10 personnes qui le gardaient (Atiq)… Comment quelqu’un peut-il venir et tirer ? Comment cela se passe-t-il ? Quelqu’un est complice », a observé le banc.

Il a également publié un avis au gouvernement de l’UP sur un plaidoyer d’Aisha Noori, sœur du gangster-politicien Ahmed, demandant une direction pour une enquête approfondie sur le meurtre de ses frères.

Le tribunal a cependant rejeté la demande du pétitionnaire du PIL Vishal Tiwari d’institution d’une commission d’enquête judiciaire indépendante pour enquêter sur les affrontements avec la police et le rôle des hommes en uniforme dans ceux-ci, affirmant que le gouvernement de l’État avait déjà formé une telle commission.

La Cour suprême avait précédemment accepté d’entendre les plaidoyers, y compris celui déposé par Aisha Noori, demandant la constitution d’une commission d’enquête présidée par un juge à la retraite de la Cour suprême sur le meurtre « extrajudiciaire » de ses frères.

Ahmed (60 ans) et Ashraf ont été abattus à bout portant par trois hommes se faisant passer pour des journalistes au milieu d’une interaction avec les médias alors que des policiers les escortaient vers une faculté de médecine pour un examen le 15 avril. télévision nationale.

Dans un affidavit déposé devant la plus haute cour, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a déclaré que l’État « ne négligeait aucun effort pour garantir une enquête approfondie, impartiale et opportune » sur la mort d’Ahmed et d’Achraf.

Il a déclaré que le rapport de situation contenu dans l’affidavit traite de l’enquête sur l’incident du 15 avril, des mesures prises concernant la mort de Mohd Asad Khan, fils d’Ahmed, et de Mohd Ghulam le 13 avril, ainsi que des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations. de la Commission Justice BS Chauhan.

L’ancien juge de la Cour suprême, le juge Chauhan, a dirigé la commission qui a enquêté sur le meurtre par rencontre du gangster Vikas Dubey en 2020.

Dubey et ses hommes avaient tendu une embuscade et tué huit policiers dans son village natal de Bikru dans le district de Kanpur en juillet 2020. Il a été arrêté à Ujjain dans le Madhya Pradesh et a été ramené sous la garde de la police de l’Uttar Pradesh lorsqu’il aurait tenté de s’échapper et a été abattu. . Des doutes ont été émis quant à l’authenticité de la rencontre avec la police.

Le rapport d’étape donnait des détails sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission de la justice Chauhan, qui avait conclu que la version policière de la mort de Dubey et de ses associés lors d’incidents de tir de représailles dans les jours suivant sa rencontre avec le meurtre ne pouvait être mise en doute. .

Il a indiqué qu’il y a eu une refonte de la réforme de la main-d’œuvre et qu’un total de 10 877 postes à différents niveaux ont été créés dans le département de police du 11 avril 2021 à ce jour.

« En outre, une action sur la réquisition de 1 12 177 postes de divers cadres est également en cours », a-t-il ajouté.

Le rapport de situation indique que le service de police a également subi une modernisation, suite à l’achat de fourgons pénitentiaires, de drones, de kits d’autopsie et de divers autres équipements.

Il a indiqué que le nombre de laboratoires médico-légaux (FSL) est passé de huit à 12, de nouvelles installations ayant été établies à Kannauj, Aligarh, Gonda et Bareilly. Le processus de mise en place de FSL dans six autres villes – Basti, Mirzapur, Azamgarh, Banda, Ayodhya et Saharanpur – est également en cours.

Lors de l’audition du plaidoyer de M. Tiwari le 28 avril, le tribunal de grande instance avait demandé au gouvernement de l’Uttar Pradesh pourquoi Ahmed et Ashraf, un ancien député, avaient défilé devant les médias alors qu’ils étaient emmenés à l’hôpital pour un examen médical en garde à vue.

L’avocat représentant l’Uttar Pradesh avait déclaré au tribunal que l’État avait constitué une commission d’enquête de trois membres pour enquêter sur l’incident.

Une équipe d’enquête spéciale de la police de l’Uttar Pradesh enquête également sur l’affaire, a déclaré l’avocat.

