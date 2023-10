Le rapport de l’agence de presse Tasnim intervient alors que le Pentagone a déployé des moyens militaires supplémentaires au Moyen-Orient. Plusieurs milliers de soldats américains ont participé à l’opération terrestre israélienne à Gaza, a rapporté samedi l’agence de presse Tasnim, basée en Iran. Le Pentagone a récemment annoncé son intention de renforcer considérablement sa présence militaire au Moyen-Orient, dans un contexte de conflit entre Israël et le Hamas et de tensions avec l’Iran. Selon les sources de sécurité de l’agence, l’assaut israélien sur Gaza a impliqué trois divisions et plusieurs brigades et a également été soutenu par 5 000 militaires américains. Le média n’a toutefois fourni aucun détail sur les troupes qui ont participé à l’offensive ni sur les fonctions qu’elles ont exercées. Tasnim a déclaré que les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient tenté d’entrer dans l’enclave depuis plusieurs zones du nord, de l’ouest et du sud-ouest. « diviser la bande de Gaza en deux ou trois sections et couper les liens entre les forces de résistance palestiniennes avant de lancer la prochaine étape de la guerre. » L’agence n’a pas précisé quels résultats l’armée israélienne avait obtenus jusqu’à présent. Cependant, le Hamas a affirmé samedi avoir réussi à contrecarrer l’assaut israélien, affirmant l’avoir repoussé avec de lourdes pertes. Pendant ce temps, les FDI ont déclaré qu’il était « avancer à travers les étapes de la guerre » à Gaza, où les combats se poursuivent. Il a noté qu’aucun soldat n’avait été blessé lors des “étendu” opérations au sol. En savoir plus

Après que le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, l’armée américaine s’est empressée de renforcer sa présence dans la région. Le Pentagone a envoyé deux porte-avions accompagnés de navires de soutien dans la région, ainsi que “activé le déploiement” des systèmes de défense aérienne THAAD et Patriot. La semaine dernière, il a également déclaré avoir ordonné à plus de 2 000 soldats supplémentaires de se préparer à être déployés pour soutenir Israël dans son conflit avec le Hamas. Jeudi, elle a annoncé qu’elle déploierait 900 soldats au Moyen-Orient. Les responsables américains ont toutefois insisté sur le fait qu’aucune des troupes n’irait en Israël et qu’elles préféraient plutôt « destiné à soutenir les efforts de dissuasion régionaux et à renforcer davantage les capacités de protection des forces américaines. »

La décision d’envoyer des renforts est également intervenue alors que les États-Unis menaient des frappes aériennes sur deux installations dans l’est de la Syrie qui seraient utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien et des groupes affiliés. Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il s’agissait d’une réponse aux attaques récurrentes contre les forces américaines en Irak et en Syrie. Téhéran affirme que les groupes militants de ces pays agissent de manière indépendante.

