Par Adry Torres pour Dailymail.com, Reuters et Associated Press





Environ 5 000 migrants voyagent actuellement à pied dans l’État du Chiapas, au sud du Mexique, dans l’espoir d’atteindre la frontière américaine.

Le groupe a quitté lundi la ville de Tapachula, au Chiapas, à la frontière du Guatemala, où ils en ont eu assez d’attendre l’approbation du statut de réfugié et du visa.

On pense qu’il s’agit de la plus grande caravane depuis que 6 000 personnes ont quitté Tapachula pour la frontière américaine en juin 2022.







Près de 5 000 migrants ont quitté l’État du Chiapas, dans le sud du Mexique, dans l’espoir d’atteindre la région frontalière nord avec les États-Unis.

Les migrants d’Amérique centrale, du Venezuela, de Cuba et d’Haïti ont commencé leur voyage lundi après avoir été frustrés par les longs délais d’attente que prenait le gouvernement mexicain pour traiter leurs demandes de réfugié ou de visa de sortie au principal centre de traitement de l’immigration de la ville de Tapachula au Chiapas. près de la frontière du Guatemala.

L’Institut national des migrations du Mexique, chargé d’approuver ou de refuser les demandes, a reçu de nombreuses demandes. Les migrants attendent normalement des semaines ou des mois pour que leur statut soit légalisé, ce qui leur permet de travailler et de se déplacer librement dans le pays.

La marche serait la plus grande depuis juin 2022, lorsque 6 000 personnes, dont beaucoup venaient du Venezuela, ont décollé de Tapachula.

Une caravane de 5 000 migrants a quitté lundi la ville frontalière de Tapachula, dans le sud du Mexique, pour se diriger vers la région frontalière nord, en face des États-Unis.

Un migrant pousse une poussette alors qu’il marche le long de la route à Tapachula, au Mexique, aux côtés d’une caravane d’environ 5 000 personnes venues d’Amérique centrale, du Venezuela, d’Haïti et de Cuba pour tenter d’atteindre la frontière américaine.

Les migrants ont quitté Tapachula et parcouru neuf miles jusqu’à la ville d’Alvaro Obregón, où ils ont dormi lundi soir et sont partis tôt mardi matin dans l’espoir de marcher environ 15 miles supplémentaires.

Des adultes célibataires et des unités familiales ont été vus circulant le long de l’autoroute sous le soleil lundi alors que la police servait d’escorte.

Le groupe a parcouru près de neuf miles, atteignant la municipalité d’Alvaro Obregón, où ils ont campé pendant la nuit, selon le militant américano-mexicain Irineo Mújica, l’un des organisateurs de la caravane.

Ils étaient de retour sur la route mardi à 5 heures du matin et prévoyaient d’avancer encore 15 milles, selon Univision.

Le ressortissant vénézuélien Daniel González a déclaré qu’il était sur la route depuis trois mois et qu’il n’envisageait pas de revenir en raison de la situation économique désastreuse dans son pays.

La dernière caravane d’environ 5 000 personnes serait la plus grande depuis que 6 000 personnes, pour la plupart des Vénézuéliens, ont quitté Tapachula en juin 2022.

Oscar Gutiérrez a également abandonné le Venezuela avec sa femme et ses deux filles et espère que l’administration du président Joe Biden leur permettra de s’y réinstaller.

“Au Venezuela, les choses sont très difficiles, nous ne pouvons pas vivre avec l’argent que nous recevons, cela ne nous suffit pas, et c’est pourquoi nous allons aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

«Nous allons continuer», a-t-il déclaré. “A Tapachula, personne ne nous aide.”

Leonel Olveras, originaire du Honduras, a déclaré : « Ici, on ne distribue pas de papiers. Ils nous demandent d’attendre des mois. C’est trop long.’

Une famille de migrants a rejoint une caravane de migrants qui a quitté Tapachula, au Mexique, pour les États-Unis.

Une jeune migrante dort pendant que les autres membres de la caravane se reposent après une longue journée de voyage

Les migrants en ont assez de devoir attendre des semaines ou des mois pour que leur demande de statut de réfugié ou de visa soit approuvée par l’agence mexicaine de l’immigration.

Irineo Mújica, qui a été dans le passé à l’avant-garde du mouvement des migrants de masse, a réclamé des visas de transit qui permettraient aux migrants de traverser le Mexique pour se rendre à la frontière américaine.

Certains migrants de Tapachula avaient exprimé leur intérêt à travailler pour le gouvernement et à contribuer aux efforts de reconstruction de la station balnéaire d’Acapulco, ravagée la semaine dernière par l’ouragan Otis.

“Nous essayons de sauver des vies avec ce genre d’actions”, a déclaré Mújica. “Ils (les autorités mexicaines) ont ignoré le problème et ont laissé les migrants bloqués.”

La dernière caravane arrive à un moment où le président Biden fait face à d’intenses pressions pour fermer l’entrée des immigrants sans papiers à la frontière sud-ouest des États-Unis.

Les douanes américaines chargées de la protection et des frontières ont enregistré 269 735 rencontres le long de la région frontalière sud en septembre, soit le plus grand nombre depuis décembre 2022, lorsque 252 315 interdictions ont été enregistrées.

Dans l’ensemble, le CBP a signalé 2 475 669 interdictions au cours de l’exercice 2023 (d’octobre 2022 à septembre 2022), dépassant l’exercice précédent où 2 378 944 rencontres avaient été enregistrées.

« En réponse aux taux élevés de rencontres à travers la frontière sud-ouest en septembre, le CBP a augmenté ses ressources et son personnel », a déclaré le commissaire par intérim du CBP, Troy A. Miller, dans un communiqué du 21 octobre. « Nous travaillons continuellement avec nos partenaires nationaux et étrangers pour lutter contre la migration hémisphérique historique, y compris les grands groupes de migrants voyageant à bord de trains de marchandises, et pour faire respecter les conséquences, notamment en préparant des rapatriements directs vers le Venezuela.