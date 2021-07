5 000 contrôles antidopage à effectuer pendant les Jeux olympiques de Tokyo

L’Agence internationale de contrôle (ITA) prévoit d’effectuer environ 5 000 tests sur site dans le cadre de ses efforts antidopage pendant les Jeux olympiques de Tokyo, à partir du 23 juillet. Pour ces tests, 5 000 tests d’urine et de sang en et hors compétition des échantillons seront collectés en collaboration avec le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et l’Agence japonaise antidopage (JADA), a informé mardi l’ITA lors de la 138e session du Comité international olympique (CIO). Pour Tokyo 2020, les éléments de contrôle et de sanction du système antidopage seront indépendants du CIO.

Le laboratoire JADA effectuera les tests proprement dits. L’ITA sera responsable de la gestion des résultats de tout résultat d’analyse anormal ou d’autres violations des règles antidopage et traitera les cas en résultant devant la division antidopage du Tribunal arbitral du sport (TAS ADD), qui gérera le processus de sanction.

La collecte d’échantillons et les tests seront effectués avec le soutien d’un effectif antidopage de 250 agents de contrôle du dopage et 700 chaperons, a informé l’ITA dans sa mise à jour sur les efforts antidopage pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Tous les contrôles antidopage seront effectués dans le plein respect des mesures de sécurité et d’hygiène appropriées, telles que décrites dans le livre de jeu du CIO concerné, et dans le strict respect de toutes les réglementations édictées par les autorités sanitaires japonaises pour protéger à la fois les athlètes et le personnel antidopage, le CIO a été informé.

Avec la mise en place de la réglementation COVID-19, l’ITA a retravaillé la procédure de contrôle hors compétition pendant les Jeux car le séjour des athlètes dans le village olympique et au Japon sera raccourci.

L’ITA se prépare à effectuer un nombre accru de tests hors compétition répartis au-delà du village et a effectué certains tests avant que les athlètes ne quittent leur pays pour les Jeux, a informé le CIO.

L’ITA a déclaré que depuis le report des Jeux l’année dernière, elle a recalibré ses efforts en 2020 et depuis décembre 2020 a « émis plus de 25 000 recommandations de tests, ce qui en fait le programme antidopage pré-Jeux le plus complet jamais mis en œuvre pour une édition du Jeux olympiques ».

Cette première phase du programme antidopage de Tokyo 2020 est terminée, avec un taux de mise en œuvre de 80% pour les athlètes qualifiés, selon le rapport de l’ITA.

Afin de stocker les échantillons de test pendant 10 ans conformément à la décision du CIO en 2019, l’ITA a mis en place une installation de stockage à long terme centralisée hautement sécurisée. Celui-ci est pleinement opérationnel depuis décembre 2020.

Toutes les organisations antidopage peuvent conserver gratuitement tous les échantillons prélevés pendant la période précédant les Jeux dans cette installation pendant 10 ans. Ils peuvent également demander une nouvelle analyse d’un échantillon à tout moment.

