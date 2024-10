4Viertel Développement résidentiel et commercial / Lussi + Partner AG

© Adria Goula

Description textuelle fournie par les architectes. Le quartier 4Viertel, situé sur la Seetalplatz à Emmenbrücke, agrandit le quartier Viscos et crée une porte d’entrée distinctive vers le nouveau quartier. Il préserve le charme industriel du quartier tout en intégrant des qualités urbaines modernes à travers des places et des ruelles entre les bâtiments. En plus du bâtiment de cinéma existant, trois nouvelles constructions ont été ajoutées, offrant un total de 45 000 mètres carrés de surface utile nette pour des logements, des magasins, des bureaux, des restaurants et des installations de loisirs.

Plan du rez-de-chaussée

La structure de développement de 4Viertel est liée à la « Viscosistadt », une zone façonnée par son passé industriel qui confère à Emmenbrücke une forte identité urbaine. Les nouveaux bâtiments perpétuent le caractère urbain et industriel, marquant la limite sud du quartier. L’atmosphère est définie par des volumes architecturaux harmonieusement intégrés et de tailles variées. Un élément clé de la conception réside dans les façades rationnelles avec des pilastres en béton, qui unifient les différents bâtiments en un ensemble cohérent. Les cages d’escalier, les lignes de toit et les auvents articulent davantage la masse du bâtiment. La palette de matériaux comprend des éléments minéraux tels que la brique, le calcaire, le plâtre, le béton et la céramique, complétés par du métal. L’aspect pierreux prédominant est rehaussé par une palette de couleurs sobres, principalement dans des tons de gris.

Coupe transversale

Le bâtiment sud, avec sa tour haute, marque l’entrée de la « Viscosistadt » sur la Seetalplatz. Sous une arcade se trouve l’entrée principale du centre, qui abrite le complexe cinématographique. Une place accueillante est créée à l’intersection de la Gerliswilstrasse et de la Seetalplatz. Le hall d’entrée élevé mène par un grand escalier au foyer du centre. Les étages supérieurs abritent des appartements qui conservent le caractère industriel grâce à des murs en béton apparent et des éléments en blocs de verre. Les espaces commerciaux de la Seetalplatz sont situés au rez-de-chaussée. Une structure tectonique de piliers verticaux définit la façade porteuse, tandis que la maçonnerie en brique dans les cadres en béton ajoute des détails fins et fait référence au passé industriel de la région. Le bâtiment nord crée une séparation en forme d’allée du complexe cinématographique existant. Un pont relie ce bâtiment au foyer du centre. Les espaces publics et les cages d’escalier sont accessibles depuis un passage couvert. Les espaces de service flexibles aux étages supérieurs sont éclairés par des atriums verts. Au dessus de ceux-ci se trouvent des appartements de style loft aux agencements variés. Des ponts et un toit-terrasse vert commun relient les différentes sections. La façade en brique avec des pilastres et des éléments de linteau et de corniche en béton lie ce bâtiment à ses voisins.

À l’ouest, le long de la rivière Emme, se dresse un bâtiment longitudinal de six étages qui prolonge le bord de la rivière de la « Viscosistadt ». Le grand rez-de-chaussée abrite un restaurant et des studios, tandis qu’une arcade crée une zone d’accès abritée. Des appartements spacieux et traversants occupent les étages supérieurs. L’extérieur robuste du bâtiment s’étend à l’intérieur, avec des choix de matériaux minéraux garantissant la durabilité. Les nouveaux bâtiments du quartier 4Viertel s’inspirent de l’échelle, de la texture et des proportions des bâtiments industriels existants de la « Viscosistadt ». La palette de matériaux minéraux dans des nuances de gris différenciées, l’accent vertical et les façades rationnellement quadrillées sont interprétés de manière unique dans chacun des trois bâtiments. Cela confère au quartier une identité visuelle cohérente, liant les différentes structures en un ensemble harmonieux.