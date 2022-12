4e suspect arrêté dans une affaire de détournement de véhicule armé à Park Forest – Shaw Local

Un quatrième suspect accusé du détournement à main armée le 29 mai d’un véhicule d’ancien combattant handicapé à Park Forest a été appréhendé à Francfort après avoir tenté de fuir des agents et de les tromper avec un faux nom.

Vers 12 h 20 mardi, Demarco Dillon, 21 ans, de Hollande-Méridionale, était passager dans une Jeep Cherokee qui a été arrêtée par la police à Francfort pour avoir voyagé à 18 mph au-dessus de la limite de vitesse de 40 mph, a déclaré le chef adjoint de la police de Frankfort, Kevin Keegan. .

Dillon était recherché par la police pour son rôle présumé dans le détournement par quatre personnes de la Dodge Charger d’un vétéran handicapé le 29 mai dans la partie Will County de Park Forest.

Après que la Jeep Cherokee ait été arrêtée, Dillon, qui était sur le siège du passager avant, s’est enfui à pied vers Freddy’s Frozen Custard, a déclaré Keegan.

“D’autres officiers ont été informés et un périmètre a été établi”, a déclaré Keegan.

Peu de temps après, Dillon a été retrouvé du côté sud d’Ace Hardware, près de Freddy’s Frozen Custard, et il a été arrêté.

Les agents ont retracé les empreintes de pas de Dillon dans la neige, ce qui les a conduits à une arme à feu près de Freddy’s Custard qui était entièrement chargée avec une balle dans la chambre, a déclaré Keegan.

Les procureurs ont identifié cette arme comme une arme de poing de calibre Rock Island Armory .45 et ont accusé Dillon de la posséder illégalement parce qu’il a été reconnu coupable de vol à main armée dans le comté de Lake, dans l’Indiana.

Keegan a déclaré que Dillon avait également fourni aux officiers un faux nom. Les procureurs ont déclaré que le nom que Dillon avait donné à la police était Jamaree D. Riley.

Dillon est le quatrième suspect arrêté dans l’affaire de détournement de véhicule du 29 mai à Park Forest.

Les autres suspects qui ont été arrêtés étaient Devonte Mauldin, Zhaquez White et un mineur.

Le détournement a eu lieu à 16 h 30 le 29 mai, alors qu’un vétéran handicapé garait son véhicule dans son garage, a déclaré le chef de la police de Park Forest, Paul Winfrey.

À ce moment-là, deux suspects masqués ont brandi des armes de poing avec des chargeurs étendus et ont exigé son véhicule et son téléphone portable, a déclaré Winfrey. La victime a obéi et les suspects ont quitté les lieux.

Mauldin et le mineur ont été les deux premiers suspects arrêtés après une enquête menée par les détectives de la police de Park Forest.

“Au cours d’une enquête ultérieure qui a impliqué de nombreux mandats de perquisition et des heures passées au peigne fin dans des dossiers, des enregistrements et d’autres données, les détectives de Park Forest ont identifié Dillon et White comme étant des participants au détournement de voiture”, a déclaré Winfrey.

Dillon et Mauldin sont dans la prison du comté de Will avec des obligations de 2,5 millions de dollars chacun. La caution de White est fixée à 2,6 millions de dollars.

Winfrey a déclaré que son département aimerait “rappeler aux criminels que nous ferons tout notre possible pour arrêter et inculper les individus qui commettent des crimes violents à Park Forest”.

“Parfois, cela peut prendre des jours, des semaines ou des mois, mais justice sera rendue”, a déclaré Winfrey.