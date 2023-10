49ers WR Deebo Samuel se blesse à l’épaule contre les Browns

Deebo Samuel s’est blessé à l’épaule lors du troisième entraînement des 49ers lors du match de dimanche à Cleveland et ne reviendra pas, a confirmé l’équipe après la mi-temps.

Le receveur polyvalent des 49ers est entré dans les vestiaires à la fin du premier quart-temps après avoir passé quelques minutes dans la tente des blessés sur la touche de San Francisco. Il n’est apparu qu’après la mi-temps, alors qu’il portait un sweat à capuche et un bonnet, plutôt que ses protections et son uniforme.

On ne sait pas immédiatement comment Samuel a été blessé.

Le plaqueur gauche Trent Williams s’est également blessé à la cheville sur la même possession, alors qu’un défenseur des Browns roulait dans sa jambe. Il a raté la fin de cet entraînement, mais s’est fait scotcher la cheville par les entraîneurs et est sorti aux côtés de l’offensive des 49ers après que les Browns aient repoussé le ballon.

Samuel a subi une blessure aux côtes plus tôt dans la saison, avant le match des 49ers il y a deux semaines contre les Cardinals. Il a joué contre l’Arizona, même s’il n’a touché le ballon que trois fois – toutes courses – sur six mètres.

Ray-Ray McCloud et Jauan Jennings ont vu plus d’action sur le terrain en l’absence de Samuel, et Jaylon Moore a pris deux clichés à la place de Williams pendant sa brève absence du match.

Il s’agit d’une histoire en développement – ​​nous mettrons à jour lorsque plus d’informations seront disponibles.