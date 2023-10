49ers WR Deebo Samuel se blesse à l’épaule contre les Browns, exclu à la mi-temps

Le receveur vedette des 49ers de San Francisco, Deebo Samuel, s’est blessé à l’épaule lors de la première moitié du match de dimanche contre les Browns de Cleveland et a été exclu.

L’un des joueurs offensifs les plus dynamiques de la NFL, le polyvalent Samuel s’est blessé au premier quart. Le joueur de 27 ans a passé plusieurs minutes dans la tente médicale en marge avant de se diriger vers les vestiaires.

Les 49ers n’ont pas précisé à quelle épaule Samuel était blessé. Il a d’abord été qualifié de douteux avant que l’équipe ne mette à jour son statut à la mi-temps.

Avant de sortir, Samuel, qui a participé à une escarmouche d’avant-match entre les équipes, a réalisé deux courses pour 11 verges. Il n’a pas capté de passe.

Samuel est arrivé avec 20 attrapés pour 302 verges et un touché. Il a également totalisé 84 verges au sol en 16 courses.

En 2021, Samuel a réalisé 77 attrapés pour 1 405 verges et six touchés. Il a ajouté 365 verges au sol avec huit touchés.

Le plaqueur gauche All-Pro des 49ers Trent Williams est brièvement parti avec une blessure à la cheville droite mais est revenu, tandis que le porteur de ballon Christian McCaffrey a également été blessé.

Reportage de l’Associated Press.

