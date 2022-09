49ers TE George Kittle aurait peu de chances de jouer, attendez-vous à ce que la ligne de pari s’ajuste lors du match d’ouverture des Bears – Shaw Local

Il semble que les 49ers de San Francisco pourraient se passer d’un joueur offensif clé lors de leur affrontement de la semaine 1 avec les Bears de Chicago dimanche à Soldier Field.

Aaron Wilson de Pro Football Network annoncé jeudi la blessure à l’aine de l’ailier serré George Kittle est considérée comme suffisamment grave pour qu’il ne joue probablement pas ce week-end. Kittle s’est blessé lors de l’entraînement de lundi et n’est pas encore revenu sur le terrain.

Ce serait une absence importante pour les 49ers, qui sortent le quart-arrière de deuxième année Trey Lance comme partant cette saison. Lance aura toujours les receveurs Deebo Samuel et Brandon Aiyuk, mais les bouts serrés ont tendance à être en quelque sorte un filet de sécurité pour les jeunes quarts.

Du point de vue des paris, des nouvelles de blessures comme celle-ci peuvent avoir un impact énorme sur les lignes de paris. Lorsque l’ensemble du marché réagit ensemble, les lignes ont tendance à évoluer en conséquence. Ce jeu tendait déjà dans cette direction, avec FanDuel’s Sportsbook répertoriant les 49ers comme favori à 6,5 points.

Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, a toujours l’écart à un touché complet au moment d’écrire ces lignes. Lorsque j’ai décomposé ce jeu dans mon aperçu des paris plus tôt cette semaine, j’ai admis que j’attendais que les Bears obtiennent +7,5 points sur l’écart. Mais ce nombre ne viendra probablement jamais maintenant.

En conséquence, j’ai officiellement placé un pari sur Bears +7 au Caesars Sportsbook, et vous pouvez suivre mon exemple lorsque vous inscrivez-vous aujourd’hui avec leur offre pour les nouveaux utilisateurs. Mes cotes de puissance rapprochent ce jeu des 49ers -5,5, donc je pense qu’il y a suffisamment de valeur ici pour la semaine 1.

Ce jeu est une revanche d’une bataille de la semaine 8 de la saison dernière. Les 49ers n’ont pris les devants qu’au quatrième quart avant de se rallier pour enregistrer une victoire 33-22. Ils ont marqué 18 points dans le cadre final, et c’était en quelque sorte le début de cette équipe qui a tout mis en place dans la dernière ligne droite.

Même si ces deux-là sont complètement différents de ce qu’ils étaient l’année dernière, il convient de mentionner que les 49ers ont terminé en tant que favoris de 4,5 points dans ce match. Bien que je pense que les 49ers finiront par être à nouveau un concurrent dans le NFC, il ne serait pas surprenant qu’ils commencent un peu rouillés et que cela se transforme davantage en une bataille défensive.

Le total du match de cette année a baissé d’un point au cours de la semaine. Il est passé de 41,5 à 40,5, alors j’espère que vous avez réussi à obtenir le moins lorsque je vous ai suggéré de le faire plus tôt dans la semaine.

De plus, les parieurs avertis chercheront à cibler le marché des accessoires de joueur après cette nouvelle.

Samuel a actuellement un plus / moins de 55,5 verges sur réception au Caesars Sportsbook, avec un prix supérieur à -135 et un sous-évalué à -101. Samuel a capté six passes pour 171 verges lors du match de l’an dernier contre les Bears. Il semblerait être le meilleur jeu pour aider à reproduire une partie de ce que Kittle offre comme option de réception.

Aiyuk, quant à lui, a fait beaucoup parler de lui pendant la pré-saison en raison de sa connexion avec Lance. La ligne d’Aiyuk pour les verges sur réception est actuellement de 47,5, avec le plus à -119 et le moins à -115. Jauan Jennings a reçu un accessoire de métrage de 15,5.