Lorsque les 49ers de San Francisco sont arrivés à leur domicile temporaire en Arizona, l’entraîneur Kyle Shanahan a rassemblé plusieurs joueurs et leur a dit de s’assurer que tout le monde faisait attention les uns aux autres.

Aussi importants que la pratique, les plans de match et la préparation sont pour les 49ers espoirs des séries éliminatoires, Shanahan est également préoccupé par le bien-être mental de ses joueurs, qui ont quitté leur famille pendant au moins trois semaines après une COVID-19[feminine Les protocoles dans leur pays d’origine interdisaient les jeux et les entraînements pour les sports de contact jusqu’au 21 décembre au moins.

J’essaie juste de dire à tout le monde quoi qu’il arrive, si quelqu’un a un problème, quel qu’il soit, il n’y a pas de problème trop grand ou trop petit, a déclaré Shanahan. Beaucoup de gars gardent ce truc en interne, mais j’ai rencontré un tas de joueurs et j’en ai attrapé une vingtaine hier soir et leur ai dit de regarder ça. … C’est juste comprendre que c’est de la nature humaine. Certaines choses feront surface dans les trois prochaines semaines et personne ne l’ignore. Portez toujours cela à l’attention de quelqu’un, car le pire que vous puissiez être dans ces situations est de se sentir un peu seul sur une île et nous avons eu un grand groupe qui l’a traversée afin que nous puissions nous réunir et nous assurer que nous s’entraider.

Shanahan a déclaré que l’équipe n’avait aucun mal à moi pendant cette période, mais comprenez que c’est un défi. Les Niners ont appris qu’ils devaient quitter la ville samedi lorsqu’ils sont montés à bord d’un vol pour Los Angeles pour accueillir les Rams.

Le comté de Santa Clara a annoncé les nouveaux protocoles fermant essentiellement les installations de l’équipe dans un mouvement qui a pris les joueurs et les entraîneurs par surprise. Les Niners (5-6) ont ensuite battu les Rams 23-20 pour rester dans la course aux séries éliminatoires, sont retournés dans la région de la baie, puis ont fait le plan de s’entraîner et de disputer leurs deux prochains matchs à domicile au stade Cardinals. en Arizona. , à commencer par le match de lundi soir contre les Bills de Buffalo.

San Francisco enregistrera Washington la semaine suivante, puis se rendra à Dallas pour une course sur route, pratiquant en Arizona tout le temps. Il est possible qu’ils puissent rentrer chez eux après ce match le 20 décembre, mais il n’y a aucune garantie quand les nouvelles règles seront levées, ils devront donc peut-être terminer la saison en chemin.

Quand nous avons eu la nouvelle, nous sommes allés en Arizona et ensuite vous faites vos valises et partez, a déclaré le quart Nick Mullens. Vous roulez simplement avec. C’est une sorte d’état d’esprit d’équipe, continuez avec, faites le travail, travaillez dur, concentrez-vous sur ce qui est important et cela bat les factures et nous venons juste d’y être. Et donc, étaient ici.

Les Niners sont satisfaits de la configuration que le directeur de la logistique de l’équipe Steve Risser et le responsable de la logistique de l’équipe Mike Slap ont aidé à mettre en place en Arizona. L’équipe logera dans un hôtel à côté du State Farm Stadium, où elle jouera pour les deux prochains matchs.

Ils ont mis en place une salle de sport et converti une salle de bal de 15000 pieds carrés en vestiaire temporaire afin que les joueurs puissent changer de vêtements à l’hôtel avant de se rendre sur les terrains d’entraînement à côté du stade. Les joueurs passent leur temps presque exclusivement dans l’hôtel, le terrain d’entraînement et le stade, où ils ont tout ce dont ils ont besoin et n’ont pas à s’aventurer dans la communauté.

La salle de musculation et la salle d’entraînement, tout est excellent, a déclaré le secondeur Fred Warner. C’est vraiment très agréable d’avoir tout au même endroit. Tout est ici dans l’hôtel où nous avons séjourné. Donc, vous vous réveillez simplement, vous avez vos réunions virtuelles et tout ici là où vous en avez besoin, vos repas, etc. Ils l’ont rendu très transparent pendant la transition.

REMARQUES: WR Deebo Samuel a été exclu de l’entraînement pour un entretien de routine en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a mis à l’écart pendant trois matchs plus tôt cette saison. … CB KWaun Williams (cheville) a également manqué l’entraînement et ne jouera pas cette semaine. … Les Niners ont pris TE Daniel Helm de la COVID-19[feminine ruse et l’a libéré de l’équipe d’entraînement.

