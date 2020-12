BUFFALO (8-3) contre SAN FRANCISCO (5-6), à Glendale, Arizona

Lundi, 20 h 10 HE, ESPN

LIGNE D’OUVERTURE – Factures par 3

ENREGISTRER VS. RÉPARTITION – Comptes 6-5; 49ers 5-6

ENREGISTREMENT DE LA SÉRIE – Relié 6-6

DERNIÈRE RÉUNION – Les Bills ont battu les 49ers 45-16 à domicile, 16 octobre 2016

SEMAINE DERNIÈRE – Bills Beat Chargers 27-17; Les 49ers ont battu les Rams 23-20

CLASSEMENT AP PRO32 – Comptes n ° 5, 49ers n ° 17

BILLS VIOLATION – GENERAL (11), RUSH (21t), PAS (7).

BILLS DEFENSE – GENERAL (21), RUSH (25), PAS (18).

49ERS VIOLATION – GÉNÉRAL (14), RUSH (16), PAS (12).

49ERS DEFENSE – GENERAL (6), RUSH (10), PAS (4).

STREAKS, STATS ET NOTES – Le match se jouera ensuite au Cardinals Stadium en Arizona COVID-19[feminine les règles interdisent de jouer dans le stade à domicile de San Franciscos. … Les Niners pratiquent également en Arizona depuis la semaine et passeront environ trois semaines ici. … C’est la 13e fois dans l’histoire de l’équipe que les Bills remportent au moins huit victoires lors des 11 premiers matchs. Ils l’ont fait lors de saisons consécutives pour la première fois depuis 1995-1996. … Buffalo la semaine dernière avait 172 verges au sol pour le deuxième plus grand nombre dans un match cette saison pour l’équipe. … Josh Allen a lancé au moins 300 verges cinq fois cette saison, un jeu de plus de 300 verges que les Bills avaient combiné au cours des sept années précédentes. Le dernier joueur de Buffalo avec plus en une saison a été Drew Bledsoe avec sept en 2002.… Dix des 16 revirements de Buffalo cette saison se sont produits dans la seconde moitié des matchs. … Les Bills ont 19 sacs et 10 plats à emporter dans les cinq derniers matchs, après seulement 11 sacs et sept plats à emporter dans les six premiers. … San Francisco a une fiche de 1-4 au Levis Stadium et de 4-2 à l’extérieur cette saison. Donc jouer en Arizona n’est peut-être pas si négatif. … Niners QB Nick Mullens a lancé au moins 250 mètres dans neuf des 13 départs en carrière. … San Francisco WR Deebo Samuel avait 11 attrapés pour 133 verges la semaine dernière. … Les Niners ont égalé un sommet de la saison la semaine dernière avec quatre plats à emporter, dont une interception par Richard Sherman à son premier match après une blessure au mollet. … San Francisco DL Kerry Hyder avait deux sacs la semaine dernière, ce qui lui a valu une équipe haute de 7 1/2 pour la saison. … Niners S Jimmie Ward a eu les deux premiers échappés forcés de sa carrière la semaine dernière. … K Robbie Gould sort de sa 16e carrière en remportant la FG, dont six à San Francisco. Gould a besoin de trois FG pour devenir le 11e botteur avec au moins 400 en carrière. … Astuce Fantasy: Le WR de Bill Stefon Diggs a eu sept attrapés la semaine dernière et en a au moins six en huit matchs consécutifs. Le seul joueur à avoir fait cela en neuf matchs consécutifs en une saison au cours des cinq dernières années était Michael Thomas, qui a connu une séquence de 12 matchs avec les Saints en 2019.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL