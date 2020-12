Les 49ers de San Francisco partent pour un road trip inhabituel de trois semaines après avoir été expulsés de leur stade et de leur installation d’entraînement en raison de COVID-19[feminine protocoles dans leur pays d’origine.

Les Niners s’envoleront pour l’Arizona mercredi, où ils s’entraîneront, vivront et joueront leurs deux prochains matchs après que le comté de Santa Clara ait imposé une interdiction de trois semaines sur les matchs de sports de contact et l’entraînement.

Les nouvelles règles, qui sont entrées en vigueur lundi et dureront au moins jusqu’au 21 décembre, ont été annoncées samedi alors que les Niners se préparaient à s’envoler pour Los Angeles pour un match contre les Rams. L’équipe a essayé de prendre de nouvelles dispositions et s’est installée en Arizona.

Vous vous attendez toujours à des bosses sur la route, peu importe ce que vous faites, a déclaré mardi l’entraîneur Kyle Shanahan. Le plus gros problème a été le choc quand nous avons découvert combien de temps il nous a fallu une journée pour jouer. C’était la chose principale. Je pense que nos gars sont assez bons tout de suite, ils entendent les paramètres des choses et s’adaptent et s’occupent de tout, surtout cette année. Avaient l’habitude de s’évader pendant une semaine environ. Mais je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes fatigués l’un de l’autre après une semaine dans un hôtel. … Une semaine pas intimidante. C’est le mois de décembre que les garçons sont un peu dépassés. C’est pourquoi j’essaie de ne pas faire ressentir cela aux gars, même si les données le disent.

Shanahan a déclaré que l’équipe avait exploré l’opportunité de s’entraîner dans la région de la baie à l’extérieur du comté de Santa Clara et de s’envoler pour l’Arizona pour les matchs. Mais ils n’ont pas pu trouver un emplacement approprié suffisamment proche pour que cela en vaille la peine et ont choisi de prendre la route pendant trois semaines à la place.

Les Niners s’envolent mercredi après-midi et commencent une semaine d’entraînement normale jeudi sur le site où les Cardinals de l’Arizona ont tenu le camp d’entraînement à Glendale. L’équipe restera dans un hôtel près de l’installation d’entraînement et du stade avant de disputer des matchs à domicile contre Buffalo le 7 décembre et Washington le 13 décembre.

San Francisco prévoit ensuite de s’y entraîner à nouveau la semaine suivante avant de jouer à Dallas le 20 décembre. Le prochain match étant prévu le 26 décembre en Arizona, Shanahan a déclaré qu’il n’était pas sûr que l’équipe reviendrait dans la région de la baie si les règles étaient assouplies à ce moment-là ou si elle restait simplement en Arizona pendant une autre semaine.

Mais il a précisé une chose: j’essaie juste de dire à nos garçons que je me fiche de ce qui se passe, que nous ne passerions pas Noël sans nos familles. Nous allons y arriver. C’est vraiment ce que j’essaie de donner à tout le monde pour qu’ils puissent dire cela à leurs familles, car je pense que c’est une préoccupation.

Shanahan a déclaré que les joueurs pourraient faire descendre les familles sur cette ligne pour rester avec l’équipe, bien qu’il ait suggéré d’attendre une semaine pour y arriver en premier. Il espère que sa famille pourra venir et peut-être même voir un match en personne, car l’Arizona permet aux familles de jouer alors que les 49ers n’avaient pas de spectateurs au stade de Levis.

Les Niners ont l’expérience de passer une semaine sur la route, les deux dernières saisons entre les courses dans l’Est. Ils ont remporté le deuxième match lors des deux voyages.

Cette version n’a pas le temps de liaison habituel pour les joueurs comme COVID-19[feminine les protocoles limitent le temps pendant lequel les joueurs peuvent interagir les uns avec les autres. Shanahan a déclaré qu’un repas de 30 minutes après une victoire à la Nouvelle-Orléans le mois dernier avait conduit à des tests positifs.

Mais avec les Niners (5-6) un seul match hors d’une place en séries éliminatoires, l’équipe a suffisamment de raisons de se réunir et de faire une poussée de fin de saison.

Quand il y a plus de récompenses et que vous vous voyez dans la mêlée, la nature humaine est beaucoup plus excitée, a déclaré Shanahan. Il est plus facile de passer à travers le grind si vous avez une chance de participer au tournoi à la fin.

Les Niners reçoivent des renforts avec le receveur Brandon Aiyuk et les joueurs de ligne défensifs DJ Jones devraient commencer cette semaine à partir de la COVID-19[feminine lister et retourner à la pratique.

Shanahan a déclaré que le quart Jimmy Garoppolo (cheville) et l’ailier serré All-Pro George Kittle (pied) pourraient rapidement revenir sur le terrain pour la pratique individuelle mais pas prêts pour la pratique. Il espérait que les deux pourraient revenir pour les deux derniers matchs de la saison.

REMARQUES: CB Jamar Taylor passe en IR avec un ACL déchiré de façon saisonnière. … CB Ken Webster (ischio-jambiers) est également placé sur IR. … Shanahan a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que C Weston Richburg (genou), DE Ronald Blair (genou) ou DE Dee Ford (arrière) reviennent cette saison.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL