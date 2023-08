49ers, Kyle Shanahan n’a pas réussi à donner une réelle chance à Trey Lance. Maintenant, ils sont passés à autre chose

Éric Williams Écrivain NFC Ouest

Les 49ers de San Francisco ont renoncé à trois sélections de premier tour et une de troisième ronde pour avoir le privilège de recruter un quart-arrière au potentiel éblouissant mais au palmarès limité de Trey Lance.

Mais avec une équipe talentueuse constituée pour gagner maintenant, l’entraîneur-chef de San Francisco, Kyle Shanahan, n’a pas eu le luxe de nourrir lentement le futur quart-arrière de 23 ans afin qu’il réalise tout son potentiel pendant son séjour avec les 49ers.

Les 49ers ont mis fin à l’expérience Trey Lance dans la Bay Area cette semaine. Shanahan a annoncé que Lance avait été battu par un autre choix n°3 désespéré, Sam Darnold, pour le poste n°2 derrière Brock Purdy.

Puis, vendredi, quelques heures seulement avant le début prévu de Lance lors du dernier match préparatoire de San Francisco contre les Chargers de Los Angeles, les 49ers ont exécuté un échange avec les Cowboys de Dallas, envoyant Lance dans l’équipe américaine pour un maigre choix de quatrième ronde.

Lance devient désormais le projet de l’entraîneur-chef des Cowboys Mike McCarthy, une perspective à développer derrière la franchise QB Dak Prescott.

La NFL est une activité financière basée sur les victoires et les défaites. Techniquement, Lance a eu l’occasion de décrocher le poste de titulaire l’année dernière, lorsque l’entraîneur-chef Kyle Shanahan a fait de lui le titulaire incontesté. Le quart-arrière athlétique a subi une fracture de la cheville droite de fin de saison lors du premier quart d’un match de la deuxième semaine contre les Seahawks de Seattle.

Cependant, ce n’est pas comme si Lance avait eu une longue piste pour décrocher le poste principal à San Francisco. Il a disputé un total de huit matchs au cours de trois saisons dans la NFL, le moins parmi les cinq premiers choix pour une franchise avec laquelle il a fait ses débuts à l’ère du repêchage commun.

Les verrues de Lance sont bien documentées. Il a lutté avec précision et indécision. Il refusait régulièrement les lancers vers les receveurs ouverts et semblait parfois progresser lentement dans sa progression.

jeLors d’un match hors-concours cette saison, Lance a complété 66,7 pour cent de ses passes pour 285 verges, avec deux touchés et une interception. Il a été limogé quatre fois et a affiché une note de passeur de 101,2. Mais ces chiffres ne reflètent pas vraiment son jeu incohérent, tant lors des entraînements que lors des matchs. Bien que Lance ait montré une certaine amélioration, cela n’a pas suffi à Shanahan pour le garder comme projet de développement dans une salle de quart-arrière censé mener San Francisco vers un Super Bowl.

La saison dernière, Shanahan n’a pas rendu service à Lance en l’utilisant davantage comme un arrière-bélier que comme le visage d’une franchise.

Comment Kyle Shanahan et les 49ers ont mal géré la situation de Trey Lance-Brock Purdy QB1

Lance a eu du mal à rester en bonne santé pendant son séjour à San Francisco. Il s’est cassé un doigt lors d’un match hors-concours lors de sa saison recrue en 2021, ce qui a modifié son mouvement de lancer. Lance s’est également foulé le genou gauche lors d’un départ contre les Cardinals de l’Arizona cette année-là lors de la semaine 5.

En raison de son manque de temps de jeu et de ses capacités de coureur, Shanahan s’est appuyé sur les jambes de Lance.

Il a couru le ballon 13 fois pour 54 verges lors de la défaite d’ouverture de la saison de San Francisco contre les Bears de Chicago l’année dernière, et encore trois fois lors de courses planifiées contre les Seahawks avant de se blesser à la cheville.

En deux départs au cours de son année recrue en 2021, Lance a couru le ballon 38 fois pour 168 verges.

Lance a couru le ballon 54 fois et ne l’a lancé que 104 fois en cinq matchs joués avec San Francisco avant la dernière pré-saison. Et lors de plusieurs de ces jeux de course, Lance a abaissé son épaule et a invité le contact au lieu de glisser pour se protéger des gros coups.

Les joueurs s’améliorent en jouant. Malheureusement pour Lance, la NFL n’a pas de relation avec une ligue de développement comme elle l’avait fait il y a des années avec la NFL Europe, où des quarterbacks comme Kurt Warner et Jon Kitna se sont fait les dents et ont commis des erreurs, acquérant une expérience précieuse avant de revenir dans la NFL.

Lance devrait avoir l’occasion de retomber sur ses pieds avec McCarthy, qui a de l’expérience dans le développement de jeunes quarts comme Aaron Rodgers et Matt Hasselbeck pendant qu’il était entraîneur pour les Packers de Green Bay.

Quant à Shanahan, il a eu la chance de trouver un diamant brut l’année dernière avec un septième tour à Purdy. Mais pour l’un des meilleurs esprits offensifs du jeu, Lance sera toujours un atout mal géré qui n’a jamais eu l’opportunité d’atteindre son plein potentiel sous la direction de l’un des meilleurs chuchoteurs de quart-arrière de la NFL.

Eric D. Williams rend compte de la NFL depuis plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .