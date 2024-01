49ers K Jake Moody s’effondre avant le match de championnat NFC

Le coordonnateur des équipes spéciales des Lions de Détroit, Dave Fipp, avait Jake Maugrey classé meilleur botteur lors du repêchage de l’année dernière, mais les 49ers de San Francisco ont choisi l’ancienne star du Michigan à la fin du troisième tour, bien avant que les Lions ne l’envisagent pour stabiliser leur situation de botteur.

Moody, le botteur le mieux repêché (99e au total) depuis que Robert Aguayo a participé au deuxième tour du repêchage de 2016, a réussi 21 des 25 placements en saison régulière, mais entre dans le match de championnat NFC de dimanche dans une situation un peu en retrait, après n’a pas réussi à convertir deux de ses trois derniers coups de pied.

Il a vu une tentative de 48 verges bloquée lors de la victoire des 49ers en séries éliminatoires contre les Packers de Green Bay la semaine dernière, et a raté un tir de 38 verges sur le montant droit lors du dernier match de saison régulière des 49ers. Cependant, les 52 verges de Moody’s au début du quatrième quart contre les Packers ont fait la différence dans une victoire de 24-21.

“Nous pensions que Moody’s était un grand joueur”, a déclaré Fipp jeudi depuis Allen Park, au centre d’entraînement des Lions. “Je l’ai eu comme mon meilleur joueur cette année-là et je l’ai vraiment aimé. Je pense qu’il va être un grand joueur dans cette ligue. Je pense qu’il est comme beaucoup de jeunes kickers, ils ont des hauts et des bas, mais celui de San Fran ” J’ai été intelligent et ils sont restés avec lui. Et je pense vraiment qu’il va avoir une belle carrière et je lui souhaite le meilleur, c’est sûr. “

Moody a remporté le prix Lou Groza en tant que meilleur botteur du pays en 2021 et a établi des records du Michigan en une seule saison pour les buts sur le terrain (29), les points supplémentaires (60) et les coups de pied de plus de 40 verges (10) la saison dernière.

Il a commencé sa carrière dans la NFL avec un score parfait de 9 sur 9 aux buts sur le terrain et de 20 sur 20 avec des points supplémentaires, mais a raté un match gagnant de 41 verges à droite avec 6 secondes à jouer lors d’une défaite de la semaine 6 contre les Browns de Cleveland. .

Moody a raté un autre panier court la semaine suivante lors d’une défaite contre les Vikings du Minnesota et a terminé la saison 12 sur 15 sur des coups de pied entre 30 et 49 verges.

Les Lions ont stabilisé leur situation au cours des dernières semaines, confiant le travail à Michael Badgley, qui a affiché des statistiques similaires à Moody (20 sur 24 aux paniers) lors d’une apparition de 12 matchs avec l’équipe l’année dernière. Badgley, qui a remplacé Riley Patterson en tant que botteur des Lions fin décembre, a réussi un tir de 54 verges lors de la victoire des Lions contre les Rams de Los Angeles, son plus long coup de pied depuis sa saison recrue de 2018.

Fipp a déclaré que l’unité de blocage des buts sur le terrain des Lions “a fait un excellent travail en mettant la pression sur” les botteurs adverses, et il est impératif qu’ils continuent sur cette tendance dimanche.

“Je pense que (John) Cominsky a l’impression d’avoir un peu fait basculer le premier ballon lors de ce dernier match”, a déclaré FIpp. “Je sais que nous avons subi beaucoup de pression et je pense que c’est probablement la plus grande chose que vous puissiez faire pour affecter ces gars avant le prochain match, c’est simplement la pression que vous avez mise lors des matchs précédents ou lors des matchs précédents, parce qu’ils voient tout ça. Donc, de toute façon, je souhaite le meilleur à (Moody). J’ai toujours dit ça, je veux dire avant le match. Vous voulez que l’autre équipe joue à un niveau élevé et fasse de son mieux, et ensuite vous “Je veux jouer mieux qu’eux en fin de compte. Je ne souhaiterais jamais de mal à personne.”

Rapport de blessure

Frank Ragnow s’est entraîné vendredi pour la première fois cette semaine avec sa jambe si fortement collée qu’on aurait dit qu’il aurait pu être dans le plâtre.

Ragnow, qui s’est blessé au genou et à la cheville lors de la victoire en séries éliminatoires de la semaine dernière contre les Buccaneers de Tampa Bay, a participé à part entière à l’entraînement malgré diverses blessures – cheville, orteil, genou et dos – mais les Lions n’ont laissé aucun doute sur leur centre du Pro Bowl. être sur le terrain pour le match de dimanche alors qu’ils ne lui ont pas donné de désignation de blessure dans le rapport d’entraînement de vendredi.

“Il va bien”, a déclaré l’entraîneur des Lions Dan Campbell avant l’entraînement. “Tu sais Frank, Frank va bien. Et Frank sera prêt à partir. Tu ne vas pas le retenir à l’écart de celui-ci et il s’améliore chaque jour, mais il sera prêt.”

Les Lions seront privés de deux titulaires dimanche. Le garde gauche Jonah Jackson ratera le match en raison d’une blessure au genou qu’il a subie lors de la victoire de division de la semaine dernière contre les Bucs, et l’homme de retour Kalif Raymond est absent pour la troisième semaine consécutive en raison d’une blessure au genou qu’il a subie lors de la finale de la saison régulière.

Mais l’équipe est en bonne santé, sinon elle se dirige vers son plus grand match depuis 32 ans.

Le cornerback Chase Lucas est douteux après avoir raté deux jours cette semaine en raison d’une maladie, et le quart-arrière de troisième corde Hendon Hooker (dent) est discutable après avoir raté l’entraînement vendredi.

Lucas est retourné à l’entraînement vendredi et a été un joueur clé des équipes spéciales des Lions en séries éliminatoires.

Le passeur James Houston, qui n’a pas joué depuis son retour de la réserve des blessés, n’a pas non plus de désignation de blessure sur le rapport d’entraînement.

Les Lions ne se sont pas engagés à savoir s’il jouerait dimanche pour la première fois depuis sa fracture du péroné lors de la défaite de la deuxième semaine contre les Seahawks de Seattle.

“Je pense qu’il est très proche”, a déclaré jeudi le coordonnateur défensif des Lions, Aaron Glenn. “Ce que nous voulons faire, nous voulons en grande partie protéger ce joueur d’eux-mêmes. Écoutez, je ne prends pas les blessures à la légère, surtout assurez-vous d’écouter le service médical pour nous assurer que nous emmenons ce joueur exactement comment “Il a besoin de venir. Il fait un très bon travail à l’entraînement. Vous pouvez dire qu’il revient en forme là où il était. Et j’espère que nous aurons l’occasion de mettre ce joueur sur le terrain, afin qu’il puisse faire quelques progrès. joue pour nous.

