49ers et Eagles restent élevés, mais qui est n°1 ?

Classement de puissance de la NFL à l’entrée de la semaine 7 de la saison 2023 (classement précédent entre parenthèses) :

1. 49ers (1) : Bien trop prématuré pour suggérer qu’ils ont été exposés contre la défense n°1 de la ligue – surtout dans des circonstances où l’on s’attendrait à ce que le quart Brock Purdy connaisse son pire match professionnel étant donné les absences échelonnées dimanche des Pro Bowlers blessés Christian McCaffrey, Deebo Samuel et Trent Williams. autour de lui. En fonction des blessures, il pourrait y avoir un revers prolongé ici, mais certainement pas celui qui indique que les Niners sont en danger majeur.

2. Lions (3) : Ils sont en effet dans une situation rare : une victoire supplémentaire leur donnerait un score de 6-1 pour la première fois dans l’ère du Super Bowl (depuis 1966). Et même s’il peut être dangereux de regarder trop loin, même pour une équipe sur quatre matchs, il ne semble pas y avoir beaucoup de défaites de l’autre côté de la semaine 9 de Detroit. Et si leur salle RB se rétablit et que le WR Jameson Williams continue de se transformer en l’arme qu’il était censé être ? Rugir.

3. Chefs (4) : Y compris les séries éliminatoires, le quart Patrick Mahomes a désormais commencé 100 matchs dans la NFL… et en a remporté 80. Fou. Quinze pour cent de ses victoires en carrière, soit 12, ont eu lieu contre Denver – une équipe qui sera de retour dans la ligne de mire de Kansas City lors de la semaine 8.

4. Aigles (2) : Il est temps de découvrir quelque chose sur une équipe qui s’est largement frayé un chemin vers un score de 5-0. Mais Philly ne pouvait pas s’accrocher au mosh pit des Jets et devait ensuite essayer de suivre le rythme de l’équipe d’athlétisme de Miami. Peut-être que sortir le Kelly Green pour « Sunday Night Football » aura l’effet souhaité, cependant.

5. Factures (5) : Les problèmes de confiance deviennent évidents pour une équipe qui a remporté trois victoires, y compris la fugue des Fins lors de la semaine 4, mais qui a eu du mal à se réveiller lors de ses trois autres compétitions. La Nouvelle-Angleterre ne devrait poser aucun problème au cours de la semaine 7, mais Buffalo sera ensuite sous le microscope aux heures de grande écoute pendant trois mois de suite.

6. Dauphins (6) : Dans quelle mesure cette attaque est-elle vraiment bonne ? Les chiffres, individuellement et collectivement, semblent être parmi les meilleurs de l’histoire de la ligue. En fait, le O de Miami fait en moyenne plus de 100 mètres de plus que les Eagles, deuxièmes. Mais les rendez-vous avec les défenses de Philly et du KC dans deux des trois prochaines semaines devraient fournir des tests décisifs… comme celui que Miami a échoué à Buffalo lors de la semaine 4.

7. Jaguars (7) : Un club qui vient de passer deux semaines à Londres prend désormais la route pour deux matchs supplémentaires à l’extérieur du comté de Duval. Le RB Travis Etienne totalise 339 verges et quatre touchés en mêlée au cours de la séquence de trois victoires consécutives de Jacksonville.

8. Cowboys (8) : Gratter une victoire à Los Angeles contre les Chargers – devant des légions de fans de Dallas – a sauvé une semaine de congé qui était au bord de la ruine, notamment face à l’ancien OC Kellen Moore et dans la foulée de l’éruption de San Francisco. La capture TD de WR Brandin Cooks lundi signifie qu’il a atteint la zone des buts avec cinq équipes de la NFL.

9. Steelers (9) : Une équipe qui a remporté trois des quatre matchs à la fin de sa semaine de congé est également sur le point de récupérer le WR Diontae Johnson sur une attaque qui a besoin d’une étincelle.

10. Corbeaux (10) : Une équipe qui n’a disputé que deux matchs à domicile jouera quatre de ses cinq prochains matchs à Baltimore. Fait amusant : Lamar Jackson a rejoint Michael Vick en tant que seul quart-arrière à parcourir au moins 50 verges au cours d’un match 50 fois.

11. Bruns (13) : L’avare D de Cleveland a cédé 1 002 verges, le moins en cinq matchs en 52 ans. En moyenne, les Browns cèdent 200,4 verges par semaine, soit plus de 60 de moins que la deuxième défense de Baltimore.

12. Bengals (22) : Ils sont revenus à 0,500 au début d’une semaine de congé bien méritée. Le quart Joe Burrow, le WR Tee Higgins and Co. feraient mieux de se reposer, car ils ne devraient pas affronter une équipe actuellement en dessous de 0,500 avant la semaine 15, une séquence qui commence avec les Niners et les Bills.

13. Béliers (11) : Sans surprise, la production de WR Puka Nacua a été réduite avec le retour de Cooper Kupp, mais il s’est quand même taillé une belle part de l’immobilier historique. Les 50 attrapés de la recrue pour 598 verges sont tous deux des records de l’ère du Super Bowl pour un joueur sur six matchs en carrière.

14. Faucons de mer (12) : Malgré les deux INT malheureux de dimanche, les erreurs du QB Geno Smith sont essentiellement à égalité avec le niveau de 2022. C’est sa production de touchés qui a diminué de près de moitié.

15. Jets (21) : Selon le HC Robert Saleh, « (Nous) avons affronté de nombreux quarts-arrières. Je sais que nous n’avons pas remporté toutes les victoires, mais nous les avons tous embarrassés. » Que cela soit légitimement vrai ou non, c’est un fait que cette défense n’a pas accordé jusqu’à 300 verges nettes par la passe depuis la fin de la saison 2021. (Et oui, c’était à Tom Brady, qui était rarement gêné par les Jets.)

16. Texans (18) : Ils ont deux joueurs avec au moins trois attrapés de TD… comme pour l’intégralité de la saison 2022 de Houston. Aucune équipe n’a moins de cadeaux que ses trois.

17. Boucaniers (14) : Si vous ne voulez pas que le quart Baker Mayfield assume une charge offensive excessive, vous ne pouvez pas vous vautrer au bas de la ligue avec 3,0 verges par course.

18. Saints (15) : Voici un fait fou : depuis la fusion AFL-NFL en 1970, Walter Payton est le seul joueur à avoir joué plus de matchs (25) avec une tentative de passe, une portée et un attrapé que Taysom Hill de la Nouvelle-Orléans (20).

19. Chargeurs (20) : On peut dire qu’ils ont encore une fois volé la défaite aux griffes de la victoire. Maintenant? Mieux vaut se regrouper rapidement pour une petite semaine qui se terminera à Kansas City face à des Chiefs reposés… dans un match dont les Bolts ont bien besoin.

20. Raiders (23) : Une victoire à Chicago dimanche place Las Vegas au-dessus de 0,500… ce qui ne serait pas mal du tout pour une équipe à égalité en tête de l’AFC avec 12 revirements.

21. Emballeurs (24) : En supposant qu’ils soient revitalisés à la sortie de leur congé, il serait peut-être temps de courir étant donné qu’ils ne devraient pas voir un adversaire arborant actuellement un record de victoires avant la semaine 10.

22. Vikings (25) : Encore une semaine et une autre blessure clé (LB Marcus Davenport, cheville) pour une équipe en difficulté apparemment déterminée à ne pas faire de braderie.

23. Commandants (27) : Avec quatre de leurs six prochains adversaires de la NFC Est, y compris les deux matchs contre les Giants, Washington pourrait bien entrer dans une séquence qui déterminera sa saison… et très probablement la viabilité du HC Ron Rivera au-delà de 2023.

24. Faucons (16) : Existe-t-il un entraîneur-chef plus amusant à regarder – c’est-à-dire littéralement à observer ses expressions faciales – qu’Arthur Smith ? S’il veut se concentrer à nouveau sur son génie en tant qu’appelant et non sur ses grimaces de touche, Smith devra peut-être pivoter vers le quart Taylor Heinicke.

25. Titans (19) : La blessure à la cheville du quart Ryan Tannehill a effectivement fait couler le Tennessee en 2022. Elle est arrivée plus tôt cette année.

26. Colts (17) : La blessure à l’épaule du quart Anthony Richardson va probablement saborder sa saison recrue, selon le propriétaire Jim Irsay. Probablement un revers insurmontable… à moins que le RB Jonathan Taylor n’affiche bientôt sa forme 2021.

27. Géants (29) : ESPN Stats & Info résume assez bien leur début, notant que les G-Men sont la quatrième équipe depuis 1950 à ne pas avoir réussi à marquer un touché offensif avant la mi-temps lors de chacun de leurs six premiers matchs. En fait, l’offensive de New York n’a pas marqué de touché depuis la troisième semaine.

28. Broncos (28) : Ils ne quitteront Denver qu’une seule fois d’ici décembre. Ce n’est peut-être pas nécessairement un plus étant donné la tendance de cette équipe 1-5… mais si Sean Payton continue de décharger des joueurs, au moins les supporters locaux auront de nouveaux gars à huer.

29. Ours (26) : Deux pas en avant, un pas en arrière pour le quart Justin Fields, dont le pouce luxé menace de renvoyer cette équipe en hibernation.

30. Cardinaux (30) : Cela représente trois défaites consécutives avec une moyenne de 16,7 points par match. Cela a pris un mois, mais il semble que les cartes soient celles que nous pensions être.

31. Patriotes (31) : Parmi leurs très nombreux échecs ? Aucune équipe n’a moins de points à retenir (3). Et aucune équipe n’a un pourcentage plus élevé d’entraînements (81,7 %) qui se terminent sans points.

32. Panthères (32) : Peu de choses se sont bien passées pour la Caroline, mais au moins le WR Adam Thielen continue de briller. Seuls deux joueurs non repêchés ont plus de matchs sur réception de 100 verges que ses 24, et un seul (Wes Welker) en a plus avec des attrapés à deux chiffres que les huit de Thielen.

***

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur X, anciennement Twitter @ByNateDavis.