49ers Enterprises accepte le rachat de Leeds United après la relégation du club

Leeds est sur le point d’être sous une nouvelle propriété nord-américaine après que les 49ers Enterprises ont convenu d’une prise de contrôle complète du club de championnat vendredi soir.

En rachetant Andrea Radrizzani, les 49ers basés aux États-Unis, une branche d’investissement des 49ers de San Francisco, feront passer leur participation dans Leeds de 44% à 100% de contrôle. Bien que l’accord doive encore passer le test des propriétaires et des administrateurs de la Ligue anglaise de football, un processus qui devrait prendre plusieurs semaines, l’exigence est considérée comme une formalité.

La raison pour laquelle il faudra probablement la majeure partie de l’été pour que l’EFL accorde sa bénédiction officielle est que 49ers Enterprises comprend environ 60 investisseurs individuels vaguement liés à la franchise NFL. Tous doivent être examinés individuellement par l’EFL avant que Radrizzani ne puisse officiellement couper les liens dans le West Yorkshire. Le responsable des médias italiens détient une participation majoritaire dans Leeds depuis six ans après avoir acheté le club à Massimo Cellino pour 45 millions de livres sterling.

Radrizzani faisant désormais partie d’un consortium finalisant actuellement l’achat du club italien Sampdoria, 49ers Enterprises a évalué Leeds à 170 millions de livres sterling. S’ils avaient conservé le statut de Premier League le mois dernier, ce prix aurait été d’environ 400 millions de livres sterling.

L’accord, annoncé par Leeds vendredi soir, signifie que les travaux de reconstruction et de mise à jour indispensables sur Elland Road, plutôt fatigué, devraient commencer la saison prochaine. Faire revivre et finalement s’agrandir, la maison du club a longtemps été la vision de Paraag Marathe, le président de 49ers Enterprises qui est sur le point d’assumer la présidence de Leeds. Angus Kinnear, un proche allié de Marathe, devrait rester directeur général. Kinnear a connu un succès considérable dans ce rôle, augmentant le chiffre d’affaires du club et maximisant les flux de revenus commerciaux.

Reste à savoir si Peter Lowy poursuivra son implication. L’Australien, actuellement domicilié en Californie, est un fan de longue date de Leeds qui siège actuellement au conseil d’administration d’Elland Road et a été considéré comme un investisseur clé. On craignait que la relégation de la Premier League ne mette fin au rôle de Lowy, mais de telles inquiétudes pourraient encore s’avérer infondées.

La tâche immédiate du nouveau conseil est de nommer un nouveau manager pour guider la tentative de Leeds de revenir au niveau supérieur à la suite du départ de Sam Allardyce. Allardyce avait été en charge des quatre derniers matchs d’une saison chaotique au cours de laquelle le club avait quatre managers différents.

L’incapacité de Radrizzani à identifier un successeur approprié pour le très adoré Marcelo Bielsa, qui a été limogé l’année dernière, signifie que peu de larmes sont versées dans le West Yorkshire pour un propriétaire qui a sans doute gardé trop longtemps confiance en l’ancien directeur du football du club, Victor Orta. . Alors qu’Orta a été licencié avec Javi Gracia le mois dernier, la popularité de Radrizzani n’a guère été renforcée par la révélation qu’il avait, à un moment donné, proposé d’utiliser Elland Road comme garantie dans son offre d’achat de Sampdoria.