49ers de San Francisco 38-10 Cardinals de l’Arizona: Jimmy Garoppolo lance quatre touchés alors que les 49ers gagnent au Mexique | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des 49ers de San Francisco Jimmy Garoppolo célèbre l’une de ses quatre passes de touché lors de la victoire de lundi soir

Jimmy Garoppolo a égalé un sommet en carrière avec quatre passes de touché alors que les 49ers de San Francisco ont battu les Cardinals de l’Arizona 38-10 lundi soir à Mexico.

Histoire du jeu

Lors du dernier match de la saison de la NFL International Series, les 49ers (6-4) ont remporté leur troisième victoire consécutive de manière convaincante pour se retrouver à égalité avec les Seahawks de Seattle pour la première place de la NFC West.

Garoppolo a complété 20 des 29 passes pour 228 verges et a lancé deux passes de touché chacune au receveur Brandon Aiyuk et à l’ailier rapproché George Kittle. L’autre touché de San Francisco est survenu sur une superbe course de 39 verges par l’étoile large Deebo Samuel.

Les Cardinals (4-7) ont joué sans le quart partant Kyler Murray pour le deuxième match consécutif en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Le vétéran Colt McCoy, qui a guidé l’Arizona vers une victoire contre le champion en titre du Super Bowl, les Rams de Los Angeles la semaine dernière, n’a pas eu cette chance à l’Estadio Azteca. McCoy a réussi 24 passes sur 34 pour 218 verges, avec une interception.

Les Cardinals détenaient une avance de 3-0 après un quart, grâce à un panier de 40 verges de Matt Prater, avant que les 49ers ne commencent à tirer. Garoppolo a lancé des passes de TD de sept verges à Aiyuk et de 39 verges à Kittle avant que l’Arizona ne marque son seul touché sur une course de deux verges de James Conner.

Robbie Gould a lancé un panier de 39 verges avec 43 secondes à jouer dans la mi-temps pour faire 17-10 aux 49ers avant la pause. Samuel a ensuite marqué lors du premier entraînement de San Francisco en seconde période, avant que Garoppolo ne vire de bord sur deux autres frappes marquantes, frappant Aiyuk à 13 mètres et Kittle à 32, pour sceller la route.

Le match était une revanche d’un concours de 2005 dans le même stade qui était le tout premier match de saison régulière de la NFL joué en dehors des États-Unis.

