49ers DE Drake Jackson cherche à construire une saison recrue « humiliante »

La saison recrue prometteuse de Drake Jackson pour les 49ers de San Francisco a eu une fin décevante qui a fourni le carburant pour son intersaison.

Après avoir enregistré 3,0 sacs lors de ses six premiers matchs face au joueur défensif de l’année Nick Bosa, Jackson n’a même pas pu entrer sur le terrain à la fin de la saison.

Usé par les rigueurs de sa saison dans la NFL, Jackson a été éliminé en bonne santé lors de cinq des six derniers matchs de San Francisco – dont les trois en séries éliminatoires – car il n’avait pas la force nécessaire pour concourir.

« J’ai l’impression que tout arrive pour une raison », a récemment déclaré Jackson. « Donc, quand ils m’ont fait asseoir, j’ai dû en quelque sorte me retirer du jeu et voir ce qui se passait d’autre que je devais faire.

« Donc, fondamentalement, cela m’a en quelque sorte aidé parce qu’au lieu d’être en colère ou triste d’avoir été retiré du jeu, j’ai compris les choses que je devais faire pour m’aider à m’améliorer plus tard. »

Les Niners ont clairement expliqué ces choses à Jackson lors des réunions de sortie avec l’entraîneur Kyle Shanahan, le directeur général John Lynch et l’entraîneur de la ligne défensive Kris Kocurek. Tous les trois ont livré le même message que si Jackson voulait être à la hauteur de sa facturation de deuxième tour, il devrait se consacrer davantage à la salle de musculation.

Jackson est revenu plus tôt que la plupart de ses coéquipiers cette intersaison et a ajouté environ 13 livres de muscle. Il a vu les résultats de première main dans la salle de musculation, car il est maintenant capable de squatter 415 livres et de faire un développé couché de 315 livres.

« J’ai l’impression que vous devez simplement prendre cela et courir avec », a déclaré Jackson à propos de la critique. « Si vous le prenez dans le mauvais sens ou dans le mauvais sens, cela peut vous affecter. J’ai pris cela, et j’ai couru avec et je me suis juste assuré de toucher les zones pendant l’intersaison où j’échouais ou ne faisais pas le meilleur travail au fin de saison. »

Le travail a impressionné l’exigeant Kocurek, qui a été ravi lorsque Jackson s’est engagé à revenir plus tôt.

Kocurek a déclaré qu’il ne se demandait plus si Jackson serait dans la salle de musculation lorsqu’il arriverait au travail chaque jour.

« Il a vraiment dû creuser en lui-même cette intersaison et comprendre, ‘Qu’est-ce que [do] je veux faire maintenant? Est-ce que je veux faire passer cette chose au niveau supérieur, ou je veux juste ressembler à ce que j’étais? « , A déclaré Kocurek. « Il [has] vraiment mis au travail. Je ne m’inquiète pas du moment où je démarre ce camion le matin, s’il va travailler ici, il sera là. Il l’a prouvé. »

Kocurek pense que le coup d’être mis au banc à la fin de la saison dernière a résonné avec Jackson, qui avait toujours été si doué physiquement aux niveaux inférieurs qu’il pouvait prospérer sans faire le travail nécessaire pour réussir dans la NFL.

« Je doute sérieusement qu’on lui ait jamais dit qu’il n’était pas assez bon pour être sur le terrain », a déclaré Kocurek. « Donc, il a probablement toujours été sur le terrain. Puis vers la fin de l’année, lorsque les niveaux de force ont baissé et ont été désactivés, je suis sûr que ce fut une expérience humiliante pour lui. Il l’a pris de la bonne façon. »

Les Niners comptent beaucoup sur Jackson cette saison après avoir perdu Samson Ebukam et Charles Omenihu en agence libre.

Alors que San Francisco a renforcé la ruée vers l’intérieur en signant à Javon Hargrave un contrat de 84 millions de dollars sur quatre ans, les 49ers n’ont pas de rusher extérieur éprouvé pour compléter Bosa.

C’est là qu’ils espèrent que Jackson pourra franchir la prochaine étape de l’année 2.

« Nous savions que ce ne serait pas un produit fini avec Drake », a déclaré Kocurek. « Nous savions que cela allait probablement faire le plus grand saut dans l’année 2 et même dans l’année 3. Nous devrions voir des progrès substantiels dans son jeu s’il travaille, et il est prêt à travailler pour obtenir c’est fait. »

