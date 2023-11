49ers DC Steve Wilks insensible aux critiques – “Construit pour ça”

Nick WaggonerRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

SANTA CLARA, Californie – Au cours de sa carrière d’entraîneur de 17 ans dans la NFL, le coordonnateur défensif des 49ers, Steve Wilks, a vu et entendu à peu près tout.

C’est pourquoi il a clairement indiqué jeudi qu’il n’était pas déconcerté par les critiques qui lui ont été adressées au milieu des difficultés défensives qui ont été au centre de la séquence de trois défaites consécutives de San Francisco.

“Je peux honnêtement dire que je suis en quelque sorte construit pour ça”, a déclaré Wilks, qui en est à sa première année avec les Niners. “Pas de manière arrogante, mais j’ai toujours pensé qu’il y avait deux choses : il y a ce que vous entendez et ce que vous écoutez. J’entends beaucoup de bruit extérieur et je ne l’écoute pas, bon ou mauvais. … J’ai vu ça, j’ai vécu ça, je peux le supporter. Je suis le nouveau ici. C’est comme ça. J’ai confiance en moi, et plus important encore, j’ai confiance en ces joueurs et en entraîneurs qui nous sommes ensemble et nous allons nous en sortir.”

Dans le cadre des efforts visant à redresser le navire et à revenir à la défense qui ont contribué au départ 5-0 des Niners, Wilks apportera un petit changement à sa routine de match dimanche contre les Jaguars.

L’entraîneur Kyle Shanahan a annoncé mercredi que Wilks appellerait la défense depuis la ligne de touche plutôt que depuis la cabine des entraîneurs après que Wilks ait passé les huit premiers matchs à l’étage. Cette décision a été prise après que Shanahan et Wilks ont discuté de diverses solutions potentielles concernant le congé de l’équipe.

Wilks ne voit pas cette décision comme quelque chose de dramatique puisqu’il a travaillé en marge dans le passé, mais il y voit un avantage qui, selon lui, peut être utile.

“Très franchement, je pense que nous en faisons tout un plat plus que nécessaire”, a déclaré Wilks. “Mais je veux juste pouvoir communiquer un peu plus avec les gars pendant le match. Certaines choses que je vois, je préfère pouvoir leur parler directement plutôt que de communiquer avec les entraîneurs.”

Dans le cadre du système utilisé par les Niners lors des huit premiers matchs, Wilks relayait l’appel défensif à l’entraîneur des secondeurs Johnny Holland sur la touche. Holland transmettrait ensuite l’appel au secondeur Fred Warner, qui le relayerait ensuite au groupe défensif.

Cette configuration signifiait que la seule communication directe que Wilks pouvait avoir avec ses joueurs était lorsqu’ils utilisaient le téléphone installé sur la touche. Ce changement, selon Wilks, lui permet non seulement d’appeler directement les jeux à Warner, mais également de faire le point sur ce que voient ses joueurs en temps réel, d’obtenir des commentaires et de s’ajuster en conséquence.

“Je veux parler à tous les gars”, a déclaré Wilks. “J’ai certaines pensées qui me traversent l’esprit alors que je suis assis ici, en train de parcourir le match et d’essayer d’appeler des choses et je regarde ma feuille d’appel et je dis: ‘J’y pense.’ Maintenant, je peux aller directement à la ligne D et dire : « OK, je cherche à changer ça pour la prochaine série. » Cela pourrait être avec les sept derniers en ce qui concerne les concepts de passe et nous nous blessons sur un certain itinéraire. … Encore une fois, c’est juste un peu plus de dialogue venant directement de moi.

Lorsque Wilks est arrivé au printemps, il a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles il avait choisi de travailler à l’étage – un départ pour les Niners des précédents coordinateurs Robert Saleh et DeMeco Ryans – était qu’il avait tendance à être trop émotif lorsqu’il était à proximité. joueurs.

Lorsqu’on lui a demandé jeudi s’il pensait que son groupe avait besoin d’une injection de cette énergie, Wilks a hésité.

“Je ne pense pas que cela fasse partie de ce qui leur manque et de ce dont ils ont besoin”, a déclaré Wilks. “Parfois, ça peut être bien. Je pense que nous nous nourrissons tous les uns des autres.”

Au cours des cinq premiers matchs, les Niners se sont classés premiers de la NFL pour les points alloués par match (13,6), troisièmes pour les verges allouées par match (266,8) et cinquièmes pour les points défensifs attendus ajoutés (33,98). Dans les trois matchs qui ont suivi, ils ont chuté respectivement aux 24e (24), 30e (395,3) et 31e (moins-5,5).

Lors de ces trois défaites, les 49ers ont eu du mal à arrêter la course, n’ont pas fait pression ou limogé systématiquement le quart-arrière et n’ont pas réussi à plaquer de manière cohérente.

C’est pourquoi des joueurs comme Warner s’empressent de souligner que la responsabilité de ces luttes incombe à tous les défenseurs et que les solutions devront également venir de tout le monde.

“Je pense que nous devons simplement revenir à notre style”, a déclaré Warner. “Nous avons toujours été connus pour nous adonner au football, imposer notre volonté et dicter notre position défensive, et c’est quelque chose qui nous a manqué au cours des trois dernières semaines. Tout le monde se regarde dans le miroir pour voir ce qu’il pourrait faire de mieux. , surtout moi-même, et c’est donc ce que nous allons essayer de recommencer cette semaine.