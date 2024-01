49ers contre Packers, comment regarder : heure, télévision, diffusion en direct, matchs clés, pronostics pour le match du tour de division NFC

Une autre semaine des Packers de Green Bay en séries éliminatoires crée un autre match éliminatoire classique de la NFC. Les Packers, septième tête de série, sont devenus la plus jeune équipe (âge moyen : 25 ans, 214 jours) à remporter un match éliminatoire depuis la fusion NFL/AFL en 1970, après leur démolition 48-32 des Cowboys de Dallas, deuxième tête de série.

La victoire en séries éliminatoires était la 37e de tous les temps de Green Bay, à égalité avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour le plus grand nombre de l’histoire de la ligue. Samedi, les Packers affronteront la tête de série de la NFC, les 49ers de San Francisco (12-5), marquant ainsi une 10e confrontation en séries éliminatoires entre les deux franchises, un sommet dans la NFL.

Les Niners, 36 victoires en séries éliminatoires de tous les temps et une derrière les Packers, mènent la série éliminatoire de tous les temps entre ces deux poids lourds historiques 5-4 avec quatre victoires consécutives en séries éliminatoires contre Green Bay, toutes contre l’ancien quart-arrière de Green Bay Aaron Rodgers. Désormais, les Packers ont un nouveau pilote aux commandes de leur attaque : le choix de première ronde de 2020 et le partant de première année Jordan Love. Il a lancé le deuxième plus grand nombre de touchés par la passe (32) dans la NFL saison régulière et a aidé les Packers à remporter sept de leurs neuf derniers matchs, y compris les séries éliminatoires, tout en lançant 21 touchés et une seule interception au cours de cette période.

Le quart-arrière partant de Love et des 49ers, Brock Purdy, n’est devenu que deux des cinq quarts-arrières à lancer au moins 30 touchés et 4 000 verges par la passe au cours de leurs premières saisons en tant que quart-arrière partant à temps plein de la NFL rejoignant une entreprise d’élite : le Hall of Famer Kurt Warner (1999), Kansas Le quart-arrière des City Chiefs Patrick Mahomes (2018) et le quart-arrière des Chargers de Los Angeles Justin Herbert (2020).

Lors de la ronde des wild-cards, les Packers ont infligé aux Cowboys leur première défaite à domicile depuis la semaine 1 de la saison 2022, mettant fin à une séquence de 16 victoires consécutives à domicile à Dallas. Lors du tour de division NFC, Green Bay peut donner à Kyle Shanahan sa première défaite à domicile en séries éliminatoires en tant qu’entraîneur-chef (entre 4-0). Les Packers de 2023 sont la seule tête de série n°7 à remporter un match éliminatoire, car les équipes avaient auparavant une fiche de 0-6 dans la ronde des wild-cards depuis l’extension des séries éliminatoires en 2020.

Green Bay deviendra-t-il la première équipe à atteindre un match de championnat de conférence après un départ de 3-6 ou pire (3-6 jusqu’à la semaine 10) ou San Francisco accédera-t-il à son quatrième match pour le titre NFC au cours des cinq dernières saisons ? Voici un aperçu approfondi pour examiner cette même question.

Comment regarder

Date: Samedi 20 janvier | Temps: 20 h 15 HE

Emplacement: Stade Levi’s (Santa Clara, Californie)

la télé: Renard | Flux: fubo (essayer gratuitement)

Suivre: Application CBS Sports

Chances: 49ers -9,5 ; P/O 50,5

Quand les Packers ont le ballon

De la façon dont Love joue en ce moment, tout est possible. Les 49ers ont la septième meilleure passe de la ligue en termes de taux de pression (39,6 %) et de sacs (48, à égalité avec plusieurs équipes). Au cours de la séquence de victoires des Packers lors de sept de leurs neuf derniers matchs, au cours desquels Love a lancé 21 touchés et une interception, il a été tout aussi élite sous la pression.

“Mec, Jordan Love. Wow. C’est à peu près tout ce que je peux dire, c’est wow”, a déclaré l’entraîneur-chef des Packers de Green Bay, Matt LaFleur, après le match après leur victoire contre les Cowboys. “Ce qu’il a fait, l’équilibre dont il fait preuve, le commandement dont il fait preuve. La passe de touché à Dontayvion Wicks. Nous étions évidemment dans un décor vide. Il l’avait fait, je pense que c’était [tight end] Tucker [Kraft], protection maximale. C’était un excellent travail de la part de Tuck et du reste de notre ligne offensive. Et pour lui de s’accrocher et d’obtenir ce lancer. Wicks a fait une sacrée prise. Ce sont des choses que vous pouvez essayer de coacher, mais quel moment pour lui. Pour moi, c’était une pièce importante. Cela montre simplement la croissance qu’il a eue depuis son premier départ contre KC jusqu’à maintenant. Je suis tellement fier et heureux pour lui. Il l’est, c’est un mec. C’est un vrai mec.”

Love a huit touchés et aucune interception sous la contrainte avec un chiffre de 8,6 verges par tentative de passe. Sur l’ensemble de la saison régulière 2023, ce chiffre se classerait au cinquième rang des plus élevés de la NFL. Si San Francisco n’est pas en mesure de mettre les quarterbacks au sol tout en leur mettant la pression, c’est là qu’ils ont des ennuis. Ils blitz au cinquième taux le plus bas de la NFL (22 %), mais ils cèdent toujours le pire pourcentage d’achèvement (58 %) et le septième plus grand nombre de verges par la passe par tentative (6,6) lorsqu’ils font pression sur les quarts adverses cette saison.

Au cours des trois derniers matchs de Love, des victoires incontournables contre les Vikings, contre les Bears et contre les Cowboys, il a généré une note de passeur parfaite (158,3) sous pression avec 290 yards et quatre touchdowns sur 17 passes sur 21. Love était 5 sur 7 pour 152 verges et deux touchés sous la pression contre les Cowboys dimanche.

Au troisième down, l’argent down, l’Amour est tout aussi parfait. Il a lancé 11 touchés et aucune interception au troisième essai au cours des neuf derniers matchs. C’est également un point faible pour San Francisco, puisqu’il se classe 24e pour le troisième taux de conversion autorisé (41 %) cette saison.

Il existe également des opportunités pour Green Bay sur le terrain. En surface, cela ne semble pas être le cas. Les 49ers ont accordé 89,7 verges au sol par match en saison régulière, le troisième plus bas de la NFL. Cependant, ce chiffre est fortement influencé par le fait que San Francisco joue presque exclusivement de l’avant dans la grande majorité de ses matchs, obligeant les adversaires à dépendre du lancer du ballon pour revenir.

San Francisco a joué de l’avant pendant 11 heures, 10 minutes et 20 secondes de temps de jeu au cours de la saison régulière de 18 semaines. Il s’agit du deuxième taux le plus élevé de la NFL, derrière les Ravens de Baltimore, tête de série de l’AFC (11:32:57), et le meilleur taux de la NFC. Lorsque les 49ers ont dû défendre la course, ils étaient en dessous de la moyenne. Leur défense contre la course attendait des points ajoutés de 6,54, classés au quatrième rang les plus bas de la NFL. Leur taux de réussite en défense précipitée : le taux de jeux dans lesquels moins de 50 % des 10 yards nécessaires pour un nouveau premier essai ont été gagnés au premier ou au deuxième essai, ainsi qu’un premier essai précipité n’a pas été récupéré au troisième ou au quatrième essai. – était de 53,9 %, bon pour le 19e rang de la ligue.

C’est de la musique aux oreilles d’Aaron Jones. Le RB de Green Bay a atteint des sommets en carrière en séries éliminatoires de 118 verges et trois touchés en 21 courses, soit un rendement incroyablement efficace de 5,6 verges par course, contre les Cowboys. Cette sortie a égalé le record de tous les temps de la NFL pour les touchés précipités dans un match éliminatoire sur route, les touchés précipités dans un match de ronde avec joker et les touchés précipités dans un match éliminatoire des Packers. Les sept touchés précipités en carrière de Jones en séries éliminatoires sont les plus importants de l’histoire de Green Bay.

Jones a couru plus de 100 verges lors de quatre matchs consécutifs, à égalité avec Ahman Green en 2003 pour la plus longue séquence de ce type dans l’histoire des Packers. C’est aussi la plus longue séquence active de la NFL à l’heure actuelle. Il y a une opportunité pour Green Bay de punir San Francisco dès le départ et de garder sa défense hors du terrain.

Quand les 49ers ont le ballon

C’est dans la bataille entre la défense des Packers et l’offensive des 49ers que ce match sera gagné. Love joue au football en pleine lumière en ce moment, et il a montré sa capacité à effectuer tous les lancers sous n’importe quel angle de bras, que ce soit dans la poche ou en déploiement. San Francisco a eu une défense d’élite toute l’année, mais avec Love dans son état actuel de réincarnation de Rodgers, tout est possible.

On ne peut pas en dire autant de la défense des Packers qui affronte la troisième attaque des 49ers (28,9 points par match). L’offensive de Dallas à laquelle Green Bay a été confrontée la semaine dernière était essentiellement le spectacle CeeDee Lamb. Après lui, les Cowboys n’avaient pas vraiment d’autre menace offensive constante. Ce n’est pas le cas des 49ers. Il s’agit de la première infraction depuis les Colts d’Indianapolis de 2004 – un groupe composé de trois membres du Temple de la renommée du football professionnel (QB Peyton Manning, RB Edgerrin James et WR Marvin Harrison) et d’un finaliste du Temple de la renommée 2024 (WR Reggie Wayne) – à avoir un passeur de 4 000 verges à Brock Purdy et quatre joueurs avec au moins 1 000 verges de mêlée (RB Christian McCaffrey, WR Brandon Aiyuk, WR Deebo Samuel et TE George Kittle).

Passeur de 4 000 verges et quatre joueurs avec 1 000 verges de mêlée – Deux dernières instances

Peyton Manning Brock Purdy James Edgerrin Christian McCaffrey Marvin Harrison Brandon Aiyuk Reggie Wayne Deebo Samuel Brandon Stokley George Kittle

Chacun des cinq joueurs des 49ers susmentionnés mène la ligue dans une ou deux catégories statistiques spécifiques.

Leaders de la NFL cette saison

QB Brock Purdy Yards/Pass Att (9,6), note de passeur (113,0) RB Christian McCaffrey Rush Yards (1 459), Scrimmage Yards (2 023), Scrimmage TD (21) WR Deebo Samuel YAC/Catch parmi WR (8,8) WR Brandon Aiyuk Pourcentage de captures pour les premiers essais et/ou TD (81,3 %) TE George Kittle Yards/prise parmi TE (15,7)

Les deux plus gros décalages pour la défense des Packers sont McCaffrey et le jeu de passes des 49ers au milieu. McCaffrey a été le champion de la course fil à fil (1 459 verges au sol) cette saison, menant un match au sol à San Francisco qui était l’un des meilleurs de la ligue. Pendant ce temps, les Packers ont permis à leurs adversaires de courir 140 verges ou plus lors des huit pires matchs de la NFL cette saison, à égalité avec les Seahawks de Seattle et les Bengals de Cincinnati pour le plus grand nombre de matchs de ce type autorisés en 2023. Si McCaffrey se met à rouler sur le terrain, quelque chose qui Cela pourrait très bien arriver, ce match ressemblera beaucoup au match de championnat NFC 2019 : une éruption 37-20.

Certaines de ces performances putrides ont eu lieu contre des équipes incapables d’attaquer par la passe lors de matchs contre les Falcons d’Atlanta (211 verges au sol), les Giants de New York (209), les Steelers de Pittsburgh (205) et les Broncos de Denver (145).

Se précipiter cette saison (classements NFL)

Rush YPG 128,3 (28e) 140,5 (4e) Chantiers/Ruée 4,4 (23e) 4,8 (4e)

Les 49ers peuvent lancer le ballon à une litanie de leurs cibles de grande taille mentionnées ci-dessus au milieu – la zone la plus douce de la défense de zone du coordinateur défensif des Packers, Joe Barry. Green Bay a accordé 9 yards par tentative de passe entre les chiffres cette saison, le chiffre le plus élevé de la ligue. Purdy a réalisé en moyenne 9,8 verges par tentative de passe sur ces mêmes lancers, le meilleur chiffre de la ligue, avec un minimum de 150 tentatives de passe de ce type. C’est également la principale cible de l’offensive de Shanahan, puisque Purdy avait le troisième taux le plus élevé de tentatives de passes…