49ers-Chiefs : pronostics, choix, cotes du Super Bowl LVIII

Les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City se dirigent officiellement vers le Super Bowl LVIII, qui débutera le dimanche 11 février au stade Allegiant de Las Vegas.

À deux semaines du grand jour, nous examinons en avant-première ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de ce match. Stephen Holder l’établit avec ce qu’il faut savoir, et nos journalistes de la NFL Nation – Nick Wagoner et Adam Teicher – examinent de plus près chaque équipe. Seth Walder analyse les chiffres pour vous donner quelques statistiques clés à connaître, Matt Bowen plonge dans le plan de match avec un match clé et Eric Moody sort un facteur X. Aaron Schatz répond aux grandes questions concernant le dernier match de la saison et Jason Reid explore le match des quarts-arrière. Et enfin, nous disposons des premières prédictions de réactions intestinales de nos experts. Allons-y.

Remarque : les lignes de jeu se font via ESPN PARI. Les prédictions proviennent du Football Power Index (FPI) d’ESPN.

Quand: Dimanche 11 février, 18 h 30 HE sur CBS

Où: Stade Allegiant, Las Vegas | Des billets

Ligne d’ouverture: SF -2,5 (O/U 47,5)

Prédiction FPI : SF, 59% (de 3,1 points en moyenne)

Peu d’équipes sont devenues plus synonymes du Super Bowl que les Chiefs et les 49ers. Kansas City se dirige vers son sixième Super Bowl, dont un remarquable quatrième au cours des cinq dernières saisons. Si ce n’est pas une dynastie, qu’est-ce que c’est ? Pour les 49ers, ils font une huitième participation au Super Bowl, mais ont une chance de remporter leur première depuis 1994.

Ce match du Super Bowl LIV après la saison 2019, remporté par les Chiefs, offre une chance d’immortalité à toutes les personnes impliquées. Mais plus précisément, cela donne aux Chiefs l’opportunité de poursuivre une séquence rarement vue dans la NFL. Gagner deux Super Bowls consécutifs s’est avéré incroyablement difficile, mais les Chiefs peuvent accomplir cet exploit pour la première fois depuis que les Patriots de 2003-2004 l’ont fait il y a près de deux décennies. Le quart-arrière Patrick Mahomes devient le plus jeune quart-arrière à débuter son quatrième Super Bowl, tandis que l’entraîneur Andy Reid se prépare pour son cinquième Super Bowl, derrière Bill Belichick (9) et Don Shula (6) en termes d’apparitions.

Pour les Niners, c’est une chance de percer enfin après avoir atteint le match de championnat de la NFL sept fois depuis 2011 sans un seul titre du Super Bowl. Aussi grande que soit la franchise, la réalité est que cela fait 29 saisons que les 49ers n’ont pas remporté de championnat, avec Steve Young remportant le titre de MVP du Super Bowl XXIX. Brock Purdy n’est pas Steve Young, mais remporter son premier Super Bowl serait une première étape importante pour le jeune quarterback des 49ers. — Titulaire

Saison régulière: 12-5 | Graine NFC : N°1

Raison d’espérer : Puissance de star expérimentée. Aucune équipe de football ne possède une plus grande galaxie de stars que les Niners. Ils avaient neuf joueurs, un sommet dans la ligue, sélectionnés pour le Pro Bowl, 12 autres choisis comme remplaçants et sept joueurs qui ont remporté les honneurs All Pro de la première ou de la deuxième équipe. De plus, les Niners comptent de nombreux joueurs et entraîneurs qui ont participé à des séries éliminatoires approfondies, dont huit joueurs qui ont joué des snaps significatifs lors du Super Bowl LIV. Lorsqu’ils roulent, les Niners ressemblaient tout à fait à un poids lourd, remportant leurs 12 matchs de saison régulière avec une moyenne de 19 points, le deuxième meilleur de la ligue.

Motif d’inquiétude : Histoire récente. Les 49ers n’ont pas vraiment de bons souvenirs d’avoir affronté les Chiefs sur une grande scène. Les Niners ont perdu contre les Chiefs lors de leur dernière apparition au Super Bowl il y a quatre ans. Et bien que les Niners n’aient pas affronté les Chiefs depuis le 23 octobre 2022, ils ont perdu par trois touchés ce jour-là et n’ont pas battu Kansas City dans un match avec Mahomes comme quart-arrière. Rien de tout cela ne devrait empêcher les Niners de renverser la situation, mais il y a quelque chose à dire sur l’idée que les Chiefs sont tout simplement un mauvais match pour eux. — Le chariot

jouer 0:37 La grande mêlée de Brock Purdy au 3e essai prépare le TD des 49ers Les 49ers prennent une avance à deux chiffres alors que Brock Purdy échappe à la pression pour se précipiter pour un premier essai avant qu’Elijah Mitchell ne marque un touché.

Saison régulière: 11-6 | Graine AFC : n ° 3

Raison d’espérer : Ils ont Mahomes et il joue à son meilleur en séries éliminatoires. Au cours de ses six derniers matchs éliminatoires, Mahomes a complété 70 % de ses passes avec une moyenne de verges par tentative de 7,0 et 11 touchés sans lancer d’interception. Et le reste de l’offensive a montré récemment des signes de vie. Ils obtiennent plus de gros jeux et ont réalisé huit jeux de plus de 20 verges, un sommet de la saison, lors de la victoire en ronde de division contre les Bills.

Motif d’inquiétude : Jeu offensif bâclé. Au cours de la saison régulière, les Chiefs ont mené la ligue pour les passes abandonnées, ont terminé deuxièmes pour les pénalités offensives et à égalité au septième rang pour les revirements. Ils ont gagné en séries éliminatoires malgré leur négligence. Seuls à l’intérieur de la zone rouge lors de la victoire par wild card contre les Dolphins, ils ont laissé tomber une passe, ont raté un tir de fusil de chasse et ont obtenu une pénalité qui a effacé un touché sur trois disques différents, les conduisant à marquer des buts sur le terrain. L’échappé de Mecole Hardman Jr. sur la ligne de but lors de la ronde de division a permis aux Bills de rester proches. Combien de temps encore les Chiefs pourront-ils continuer à battre de bonnes équipes en jouant de cette façon ? — Teicher

Des statistiques à connaître

La pléthore de meneurs de jeu de San Francisco est l’une des principales raisons pour lesquelles l’équipe participe non seulement au Super Bowl, mais s’est vantée de la meilleure attaque tout au long de la saison. Métriques de suivi des récepteurs d’ESPN montrer la domination, puisque chacune de leurs principales cibles est en tête de sa position dans au moins une catégorie. Brandon Aiyuk mène tous les receveurs en termes de score d’attrapé (96) et de score global (98), Deebo Samuel mène tous les receveurs en score YAC (83), George Kittle mène tous les bouts serrés en score global (84) et Christian McCaffrey mène tous les porteurs de ballon en score de capture (99). Peut-être qu’une défense peut en éliminer un, mais il est presque impossible de tous les arrêter.

Mahomes a connu la pire saison régulière statistique de sa carrière en 2023, se classant 19e du QBR pour les jeux de passes. Alors, comment les Chiefs ont-ils atteint le Super Bowl ? Eh bien, le lancer n’est qu’une partie de la façon dont Mahomes affecte l’offensive. Et en 2023, jouant avec le pire corps de réception de la ligue en termes de score d’attrapé de RTM, ce sont les autres types de jeux dans lesquels Mahomes a excellé. Il a évité les sacs (le deuxième taux de sacs le plus bas derrière Josh Allen) et a incroyablement bien brouillé (le deuxième plus grand nombre de bousculades de l’EPA, encore une fois derrière Allen). Bien sûr, une défense haut de gamme de Kansas City a également fait toute la différence. –Walder

Dans le match

Chiefs LB Nick Bolton contre 49ers RB McCaffrey

Le jeu de course est un élément fondamental de l’offensive de Kyle Shanahan, je me concentre donc sur la capacité de Bolton à limiter McCaffrey dans les premières situations. Bolton est rapide à saisir et à diagnostiquer et a la vitesse de jeu nécessaire pour gratter les bords. C’est un élément essentiel contre une unité des 49ers qui utilisera ses formations et ses mouvements pour obtenir un avantage numérique en faveur du jeu. McCaffrey a réalisé une moyenne de 5,4 verges par course cette saison avec 44 courses de 10 verges ou plus. Il fait disparaître cette infraction. — Bowen

Facteur X : Isiah Pacheco, RB, Chiefs

Pacheco est devenu le leader incontesté du champ arrière des Chiefs, et sa charge de travail le reflète. Au cours de six matchs éliminatoires en carrière, il a réalisé en moyenne 18,7 touches et 90,5 verges au total. Il existe une perception selon laquelle la défense des 49ers est parmi les meilleures de la ligue. Mais sur leur chemin vers le Super Bowl, ils ont cédé beaucoup de verges au sol à des porteurs de ballon comme Aaron Jones, David Montgomery et Jahmyr Gibbs. Pacheco est le deuxième joueur des Chiefs à réaliser un touché au sol lors de quatre matchs consécutifs en séries éliminatoires. Sa séquence pourrait se poursuivre contre les 49ers derrière une ligne offensive des Chiefs qui a été superbe en séries éliminatoires. — Lunatique

Répondre aux grandes questions

Quelle est la plus grande différence avec Steve Wilks en tant que coordinateur défensif des 49ers ?

La différence pour la défense des 49ers cette saison a été une plus grande difficulté à arrêter la course. Les 49ers se sont classés 15e en défense contre la course DVOA au cours de la saison régulière après s’être classés deuxième et premier au cours des deux saisons précédentes.

Le plus gros problème a été d’arrêter les courses qui descendent sur le terrain plutôt que d’arrêter les courses dès le départ. Le taux d’arrêt de course des 49ers est le même que la saison dernière, 32 %. Mais en 2022, les 49ers étaient la meilleure défense de la NFL, empêchant les courses de deuxième niveau (5 à 10 verges) et les courses en champ ouvert (11 verges ou plus). Cette saison, ils se classent respectivement septième et 21e dans ces deux catégories.

La saison dernière, le seul endroit où les 49ers ont eu un problème contre la course était la courte distance. Ils ont permis un taux de conversion de 71% sur ces courses (troisième essai, quatrième essai ou ligne de but avec 1-2 yards à faire). Cette saison, ils ont permis un taux de conversion de 79% sur ces runs.

Travis Kelce a-t-il pris du recul par rapport à son jeu habituel au Temple de la renommée en saison régulière ?

Oui absolument. Mais il n’a pas encore fait 20 pas pour revenir au pays du « groupe serré moyen ». Il est toujours l’un des meilleurs du secteur, même s’il n’a pas pu égaler ses performances impressionnantes précédentes.

Cette saison, j’ai introduit une nouvelle version de ma métrique de réception DYAR basée sur les itinéraires plutôt que sur les cibles. Il permet de mieux valoriser la capacité des récepteurs à s’ouvrir et à attirer des cibles de manière constante. Kelce a mené la NFL en 2022 avec 642 verges au-dessus du remplacement. Aucun autre ailier rapproché ne dépassait les 450. Cette saison, Kelce a de nouveau mené la ligue, mais seulement avec 399 DYAR. Kittle était juste derrière lui à 395.

Les mesures de suivi des récepteurs d’ESPN racontent une histoire similaire d’une saison 2023 moindre, mais toujours forte. La saison dernière, Kelce était deuxième derrière Kittle avec un score de 75 RTM. Cette saison, Kelce a chuté au septième rang avec un score de 58 RTM. Son score ouvert et son score YAC ont légèrement baissé, et son score de capture a chuté de manière significative.

Nous avons toujours dû nous attendre à une certaine baisse de Kelce cette saison. L’homme a 34 ans ! Il vient d’établir le record de verges sur réception par un ailier rapproché à 34 ans ou plus avec 984. Tony Gonzalez était le seul autre ailier rapproché à avoir au moins 850 verges à cet âge. (Il l’a fait trois fois.)

Cependant, jusqu’à présent lors des séries éliminatoires de 2023, Kelce a capté 16 des 17 cibles pour 191 verges et trois touchés. C’est certainement mieux que sa performance lors de…