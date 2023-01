49 soldats ivoiriens graciés par le chef de la junte malienne

Le colonel Assimi Goita a accordé la grâce et “démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme et à la préservation des relations fraternelles et laïques avec les pays de la région, en particulier ceux entre le Mali et la Côte d’Ivoire”, indique un communiqué du colonel. Abdoulaye Maïga, le porte-parole du gouvernement.