49 soldats ivoiriens graciés par le chef de la junte malienne

BAMAKO, Mali (AP) – Le chef de la junte militaire malienne a gracié vendredi 49 soldats de la Côte d’Ivoire voisine qui ont été reconnus coupables d’atteinte à la sécurité de l’État malien et de complot contre le gouvernement, ont annoncé les autorités.

Le colonel Assimi Goita a accordé la grâce et “démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme et à la préservation des relations fraternelles et laïques avec les pays de la région, en particulier ceux entre le Mali et la Côte d’Ivoire”, indique un communiqué du colonel. Abdoulaye Maïga, le porte-parole du gouvernement.

La grâce intervient une semaine après que 46 des soldats ont été condamnés à 20 ans de prison. Les trois autres accusés, toutes des femmes qui avaient été libérées en septembre, ont été jugés par contumace et condamnés à mort.

Les 49 soldats ont été arrêtés en juillet alors qu’ils allaient travailler pour Sahelian Aviation Services, une société privée engagée par les Nations unies pour travailler au Mali. La date limite du 1er janvier fixée par les dirigeants ouest-africains pour que le Mali libère les soldats n’a pas été respectée.

La décision de gracier les soldats symbolise le souci de Goita pour la bonne gouvernance et le respect d’une justice indépendante, selon le communiqué du gouvernement.

Goita a pris le pouvoir lors de deux coups d’État, d’abord en 2020, puis l’année suivante, lorsqu’il a pris le contrôle après avoir limogé le président et le premier ministre du gouvernement de transition.

Le Mali est impliqué dans la violence djihadiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique depuis une décennie. La libération des soldats ivoiriens vise à la fois à envoyer un signal de bonne foi à la Côte d’Ivoire et à montrer que la junte a le contrôle total, tout en distrayant le public de la crise sécuritaire qui engloutit la nation, ont déclaré des analystes.

“De plus, c’est un message fort aux autres gouvernements étrangers et (aux groupes d’aide) de rester derrière la ligne rouge figurative que la junte trace”, a déclaré Laith Alkhouri, PDG d’Intelonyx Intelligence Advisory, qui fournit des analyses de renseignement.

“Ne vous mêlez pas des affaires de l’État, malgré le fait que de grandes parties du Mali sont désormais le terrain de jeu de groupes terroristes internationaux et de factions belligérantes qui débordent sur le Burkina Faso et d’autres pays sahéliens”, a-t-il déclaré.

N’Gotta a rapporté d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Baba Ahmed et Toussaint N’gotta, The Associated Press