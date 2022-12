49 équipes participeront à l’AIFF Elite Youth League 2022-23

L’AIFF Elite Youth League 2022-23 débutera le 22 décembre, le tournoi devant se dérouler en deux phases. Alors que les phases de groupes se joueront du 22 décembre 2022 au 5 janvier 2023, les phases finales, dont le lieu sera annoncé ultérieurement, se dérouleront du 20 janvier au 31 janvier 2023.

Il y aura un total de 111 matchs sur 11 sites (phases de groupes + phases finales) au cours du tournoi.

Un total de 49 équipes de 29 États / Territoires de l’Union ont été divisées en 10 groupes, qui se joueront dans 10 endroits du pays dans un format de tournoi à la ronde en phase de groupes. Les 10 vainqueurs de groupe et les 6 meilleures équipes classées deuxièmes se qualifieront pour les phases finales.

Le tour final se jouera dans un format à élimination directe, à partir des huitièmes de finale.

Le secrétaire général de l’AIFF, le Dr Shaji Prabakharan, a déclaré: «Nous proposons la Ligue Elite U-17 impliquant différentes académies et clubs de plus de 30 États, qui verra la participation de plus de 50 équipes. Cela nous aiderait certainement à trouver des talents pour notre équipe indienne U-17, qui est déjà en préparation pour participer aux phases finales de la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC en mai 2023.

“Comme nous le voyons, les joueurs, en particulier les jeunes joueurs, n’ont eu l’occasion de jouer dans aucune compétition pendant la pandémie, c’est pourquoi nous avons créé cette ligue, qui inspirerait certainement les jeunes”, a-t-il déclaré. «Nous prévoyons d’avoir une solide structure de jeunes et de ligue d’élite à l’avenir. Cela sera annoncé lorsque nous publierons la feuille de route de notre vision à long terme qui pourrait définir notre structure de développement des jeunes et des élites.

“Ce n’est que le début, et je suis sûr que les équipes et les clubs participants seront inspirés par cette opportunité, et nous trouverons des talents exceptionnels qui pourraient devenir de futures stars pour l’Inde à l’avenir.”

Voici les regroupements :

Groupe A, Bengaluru : Alchemy International FA (Karnataka), TBD (Kerala), Lakshadweep Football Academy (Lakshadweep), Churchill Brothers FC Goa (Goa), Mumbai Kenkre FC (Maharashtra).

Groupe B, Calcutta : ATK Mohun Bagan (Bengale occidental), Sanju Football Academy (Sikkim), FAO Academy (Odisha), Minerva Academy FC (Punjab), Football 4 Change Academy (Manipur).

Groupe C, Patna : Alpha Sports Academy (Bihar), Hyderabad FC (Telangana), Odisha FC (Odisha), Techtro Swades United FC (Himachal Pradesh), Young Heroes (UP).

Groupe D, Imphal : Classic Football Academy (Manipur), Gauhati Town Club (Assam), Shillong Lajong (Meghalya), East Bengal (West Bengal), Jamshedpur FC (Jharkhand).

Groupe E, Hyderabad : Sreenidi Deccan FC (Telangana), Mumbai City FC (Maharashtra), Gandhinagar FC (Gujrat), Silvassa United FC (Daman et Diu), Jeppiaar Institute of Technology FC (Puducherry).

Groupe F, Chohal : Punjab State FA U-17 (Punjab), Kumaon Heroes (Uttar Pradesh), Real Lona FC (Ladakh), Real Kashmir FC (Jammu & Kashmir), Himalayan FC Kinnaur (Himachal Pradesh).

Groupe G, Bokaro : Sail Football Academy, Bokaro (Jharkhand), KR Football Leaders (Uttarakhand), Rajasthan United FC (Rajasthan), Madan Maharaj FC (Madhya Pradesh), Adani Sarguja Football Academy (Chhattisgarh).

Groupe H, Rudrapur : Corbet FC (Uttarakhand), Hero FC (Jammu & Cachemire), Ladakh Football Schools and Academy (Ladakh), Chandigarh Football Academy (Chandigarh), Sudeva Delhi FC (Delhi).

Groupe I, Bhilai : RKM Football Academy (Chhattisgarh), Premier Sporting Football Academy (Bihar), TBD (Kerala), Chennaiyin FC (Tamil Nadu), The Diamond Rock FA (Madhya Pradesh).

Groupe J, Goa : FC Goa (Goa), Bengaluru FC (Karnataka), ARA FC (Gujrat), Zinc Football Academy (Rajasthan).

