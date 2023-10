De la musique énergique tout au long de la journée, des gens de différentes nationalités dansant joyeusement et des bouteilles de bière vides éparpillées, tout cela témoignant du plaisir exubérant de la vie : j’ai été accueilli par une atmosphère vibrante en entrant dans l’hôtel FIVE Palm Jumeirah à Dubaï. Offrant une vue imprenable sur les toits de la marina de Dubaï, l’hôtel, à seulement 30 minutes de l’aéroport, dispose de 470 chambres et suites et a acquis la réputation de destination de fête par excellence à Dubaï depuis son inauguration en 2017. S’étendant sur 16 étages, il possède un impressionnant une collection d’équipements exquis, comprenant des restaurants et des lieux de vie nocturne haut de gamme (organisés par des chefs renommés), une salle de bal Vista conçue pour les événements et un spa contemporain.

En entrant dans l’hôtel, le premier spectacle qui m’a accueilli a été le Social Pool, connu pour accueillir les très prisées fêtes au bord de la piscine et sur la plage de FIVE Palm Jumeirah. Il était situé à l’extérieur, séparé par une paroi vitrée, et bouillonnait d’activité. Le hall était rempli d’hommes et de femmes vêtus de maillots de bain de créateurs. Je me suis immédiatement senti reconnaissant de ne pas avoir emballé mon maillot de bain ; il était clair que les baignades tranquilles n’étaient pas la norme ici.

“Notre hôtel est un centre animé pour les fêtes et les délices culinaires, offrant une gamme de restaurants, de bars et une discothèque. Que vous recherchiez un dîner gastronomique ou une soirée dansante, notre lieu offre diverses options, du plus décontracté au plus haut- de l’énergie, du petit-déjeuner jusqu’aux heures tardives, vous permettant de créer votre séjour idéal, a-t-elle ajouté.

De plus, au FIVE Palm Jumeirah, l’expérience de chaque client est conçue pour être respectueuse de l’environnement. Ceci est réalisé grâce au chauffage de l’eau à l’énergie solaire, à l’utilisation d’eau recyclée pour l’aménagement paysager, à l’accent mis sur les produits locaux, aux équipements biodégradables et à la mise en œuvre de contrôles intelligents pour économiser l’énergie. « Dans notre quête d’offrir à nos clients divertissement et luxe tout en respectant notre responsabilité environnementale, nous adoptons une approche consistant à « faire plus avec moins » et accordons la priorité à l’investissement dans des technologies de pointe respectueuses de l’environnement », a déclaré Huzyuk.

Ayant fini mon café, je me dirigeai vers ma chambre. Kadek Wijaya, que Huzyuk m’a présenté, m’a personnellement accompagné, mentionnant que ce week-end était considéré comme « calme » selon les normes de FIVE. Malgré le calme, le personnel est resté attentif et à l’écoute de mes besoins.

Chambre Luxe Vue Mer

Un avantage notable était la présence d’une lotion solaire de marque FIVE dans la chambre, une rareté dans la plupart des hôtels. Sa disponibilité m’a évité d’avoir à sortir et à acheter cet article essentiel.

Une grande armoire était disponible, accompagnée d’un petit canapé et d’une table, parfaits pour manger dans la chambre, tandis que le lit était immense et incroyablement confortable. Le balcon était de taille généreuse et meublé de chaises longues, de chaises confortables et d’une table à manger extérieure.

FIVE Palm Jumeirah abrite également certains des meilleurs restaurants de la ville. Ma première nuit a été passée à dîner au Penthouse Rooftop Lounge. Au départ, le menu de Frédéric Faucheux au Penthouse semblait déroutant. Pourtant, le chef primé a ingénieusement fusionné la cuisine japonaise contemporaine avec des saveurs traditionnelles en utilisant les méthodes de cuisine françaises pour créer un menu vraiment fabuleux. Les haricots edamame épicés et le gyoza au poulet fait maison étaient un incontournable. Opter pour la salade de mesclun et d’algues, accompagnée d’une vinaigrette wafu, de germes de soja, de wakame et de poire, valait la peine d’attendre.

Salon sur le toit du Penthouse

Cinque

Cinque se spécialise dans les plats italiens délicats inspirés des racines siciliennes du chef exécutif Mauro Di Leo. Le Risotto aux champignons sauvages était un délicieux mariage de risotto Acquerello mélangé à un assortiment de champignons et agrémenté de la richesse du Parmigiano vieilli 24 mois. Chaque bouchée encapsulait l’essence terreuse des champignons, complétée par les notes décadentes du Parmigiano vieilli, créant une symphonie de saveurs. Quant à la Parmigiana Di Melanzane, elle présentait une interprétation classique de l’Aubergine parmigiana, savamment élaborée avec des couches d’aubergines, une sauce tomate savoureuse et du fromage fondu. Ce plat offrait un mélange réconfortant d’aubergines tendres, de tomates piquantes et de l’étreinte crémeuse et fondue du fromage, mettant en valeur un équilibre de textures et de saveurs robustes.

Pour le dîner ce soir-là, j’ai savouré une autre expérience sur le toit-terrasse, cette fois au Maiden Shanghai. Bénéficiant de la célèbre « meilleure vue sur l’horizon de Dubaï », le restaurant inspiré de Shanghai des années 1920 s’étend sur trois étages avec un superbe salon avec terrasse extérieure, des salles à manger privées exclusives et un restaurant principal animé avec un bar animé. “Ici, vous pouvez savourer des plats gastronomiques chinois biologiques et sans MSG, inspirés de quatre cuisines chinoises réputées : cantonaise, du Sichuan, de Shanghai et de Pékin”, a déclaré le serveur qui m’a présenté le menu, préparé par le chef primé Luo. Bing.

Jeune fille de Shanghai

Je me suis laissé tenter par la boulette d’épinards et de champignons cuite à la vapeur, qui offrait une fusion délicate d’épinards et de champignons dans un boyau tendre et translucide. Ensuite, le rouleau de printemps aux légumes de Shanghai a fourni une bouchée croustillante, remplie d’un mélange de légumes assortis, offrant à la fois texture et saveurs savoureuses. Ensuite, les champignons sauvages au piment fumé ont infusé un mélange de tons de champignons terreux avec une touche d’épices fumées, créant un contraste de saveurs. Enfin, les nouilles aux champignons et aux légumes ont présenté un plat réconfortant, combinant des champignons copieux et un assortiment de légumes avec des nouilles savoureuses, résultant en une expérience culinaire enrichissante qui a laissé une impression durable.

Lors de ma dernière soirée à Dubaï, j’étais accompagné de Wijaya sur la plage privée de FIVE Palm Jumeirah. Les chaises longues au bord de la piscine sont relativement rares ici, mais vous avez des alternatives telles que sécuriser un lit de repos double et un parasol le long de la plage de 200 mètres ou choisir un emplacement sur l’un des deux toits AstroTurf offrant une vue sur la plage.

Pour ceux qui souhaitent plonger dans une ambiance de fête instantanée, la plage offre une scène vibrante avec des DJ de classe mondiale comme Robin Schulz, Lost Frequencies et bien d’autres se produisant à Bohemia, la soirée torride du samedi. Les vendredis soirs sont particulièrement animés avec Skyline Fridays, un événement deep house et tech house au Penthouse, mettant en vedette des artistes de renom tels que GORDO, Joel Corry, Acraze et de nombreux autres noms bien connus de la scène de la musique électronique. De plus, FIVE présente plusieurs options de vie nocturne, notamment BLING, Roar et Above 21, chacune proposant des thèmes et des expériences distinctifs pour répondre à diverses préférences.

“Reconnu comme l’un des principaux centres de musique électronique de Dubaï, FIVE accueille fréquemment des DJ de premier plan comme MORTEN, Timmy Trumpet et Solardo, renforçant ainsi sa réputation auprès d’un éventail d’artistes de renommée internationale et d’interprètes de classe mondiale”, a déclaré Wijaya.

