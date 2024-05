48 % des femmes ménopausées ont des bouffées de chaleur et 44 % ont pris du poids, selon un nouveau sondage Yahoo News/YouGov

Plus que 1 million Aux États-Unis, les femmes sont ménopausées chaque année. Mais bien que la ménopause soit une transition courante dans la vie, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas comprises à propos de cette étape de la vie, ainsi qu’une confusion sur la manière d’aider en toute sécurité les femmes à la traverser.

Une récente Sondage Yahoo News/YouGov révèle que de nombreuses femmes ménopausées souffrent de plusieurs symptômes, mais n’utilisent pas les traitements disponibles qui peuvent les aider à se sentir mieux. Les médecins qui traitent les femmes ménopausées affirment que, malheureusement, ils constatent également ce phénomène chez leurs patientes.

Alors, quels sont les principaux symptômes que ressentent les femmes ménopausées et qu’est-ce qui peut les aider ? Voici une ventilation.

Tout d’abord, quelques notions de base sur la ménopause

Avant d’examiner les résultats de l’enquête, il est important de clarifier ce qu’est la ménopause. La ménopause signale la fin du cycle menstruel et est diagnostiquée après 12 mois d’absence de règles, selon le Clinique Mayo. Les années qui précèdent sont appelées transition ménopausique ou périménopause.

La ménopause commence généralement entre 45 et 55 ans et dure généralement environ sept ans, selon le Institut national sur le vieillissement. Le sondage révèle que 53 % des femmes âgées de 45 à 64 ans déclarent être ménopausées. Pendant la ménopause, les niveaux d’œstrogènes dans le corps chutent. Cela peut provoquer chez les femmes des symptômes tels que des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil, une sécheresse vaginale, des changements d’humeur et une prise de poids.

Quels sont les symptômes les plus courants de la ménopause ?

L’enquête Yahoo News/YouGov, menée du 11 au 15 avril, a interrogé 1 794 adultes américains sur une gamme de problèmes de mode de vie et de soins de santé, y compris la ménopause. Parmi les femmes qui ont déclaré être ménopausées, beaucoup ont déclaré avoir des symptômes inconfortables. Ceux-ci comprenaient :

bouffées de chaleur (48%)

difficulté à dormir (46%)

prise de poids (44%)

sueurs nocturnes (39%)

brouillard cérébral (35%)

baisse de la libido (32%)

changements d’humeur (32%)

douleur pendant les rapports sexuels (16%)

Seulement 20 % des femmes ménopausées ont déclaré ne présenter aucun de ces symptômes. Mais bien que 80 % des personnes ménopausées déclarent avoir au moins un symptôme ménopausique, l’écrasante majorité – 79 % – déclarent n’avoir jamais pris de traitement hormonal substitutif (THS).

Le THS, également appelé hormonothérapie, est un traitement médical qui peut aider à soulager les symptômes de la ménopause et de la périménopause, selon le Collège américain des obstétriciens et gynécologues (ACOG). L’hormonothérapie est généralement divisée en deux catégories : les thérapies à base d’œstrogènes uniquement et les thérapies à base d’œstrogènes et de progestatifs. Les deux sont conçu pour aider à remplacer les hormones qui chutent considérablement pendant la périménopause et la ménopause.

Les médecins soulignent que l’hormonothérapie peut aider

Les experts en ménopause recommandent massivement d’utiliser un traitement hormonal pour soulager les symptômes. L’hormonothérapie « est l’intervention la plus efficace pour ces problèmes, et la grande majorité des femmes n’ont pas de contre-indications qui empêcheraient son utilisation », Dr Mary Jane Minkin, professeur clinicien d’obstétrique, de gynécologie et de sciences de la reproduction à la Yale School of Medicine et fondateur de Madame Ovaireraconte Yahoo Life.

Dr Lauren Streicherprofesseur clinicien d’obstétrique et de gynécologie à École de médecine Feinberg de l’Université Northwestern, est d’accord. « L’hormonothérapie est le moyen le plus sûr et le plus efficace non seulement de traiter les symptômes à court terme tels que les problèmes de sommeil, les bouffées de chaleur et les problèmes sexuels, mais elle est également bénéfique à long terme », a-t-elle déclaré à Yahoo Life.

Alors pourquoi n’y a-t-il pas plus de femmes qui le prennent ? En 2003, des chercheurs ont publié résultats préliminaires de l’essai clinique Women’s Health Initiative, reliant l’hormonothérapie à des problèmes de santé graves tels que les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques et le cancer du sein. L’étude a donc été arrêtée prématurément. Après cela, de nombreuses femmes et médecins ont évité l’hormonothérapie.

Mais analyses de suivi de l’étude a révélé que la conclusion initiale était inexacte – elle incluait des femmes de 65 ans et plus qui présentaient déjà un risque plus élevé de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, de caillots sanguins et plus encore, et ne tenait pas non plus compte de l’âge des femmes lorsqu’elles ont commencé à prendre des hormones. thérapie, ce qui a faussé les données. Les experts en recherche et en ménopause ont depuis conclu que l’hormonothérapie est un traitement sûr et efficace contre les symptômes de la ménopause. Même les auteurs originaux de l’étude Women’s Health Initiative ont déclaré dans un analyse de suivi publié plus tôt ce mois-ci selon lequel l’hormonothérapie est sans danger pour les femmes ménopausées.

Cependant, de nombreuses femmes et médecins, en particulier les médecins de premier recours, ne sont pas conscients de l’évolution des données et continuent d’éviter l’hormonothérapie. Dr G. Thomas Ruiz, responsable de l’obstétrique-gynécologie au centre médical MemorialCare Orange Coast à Fountain Valley, en Californie, a déclaré à Yahoo Life. « Mais l’hormonothérapie substitutive est sûre – c’est là l’essentiel », dit-il.

Minkin dit qu’il existe « certainement d’autres remèdes qui peuvent aider », en particulier contre les bouffées de chaleur, notamment dormir dans une pièce fraîche, porter des vêtements superposés et éviter les déclencheurs connus de bouffées de chaleur tels que le vin rouge et les aliments épicés, qui peuvent tous deux provoquer des vaisseaux sanguins. se dilater. Faire de l’exercice régulièrement et limiter sa consommation d’alcool peut également être utile pour lutter contre les symptômes de la ménopause, selon un expert en santé des femmes. Dr Jessica Bergergynécologue-obstétricienne au Texas et auteur du prochain livre sur la ménopause, Génération M, raconte Yahoo Life.

Minkin dit que certains produits à base de plantes comme Remifemin (actée à grappes noires allemande), Remifemin Good Night (Remifemin « avec quelques herbes pour dormir ») et Relizen (extrait de pollen suédois) peuvent également être utiles. Il existe également un nouveau médicament oral sur ordonnance approuvé par la FDA, appelé Veozah qui est spécialement conçu pour les bouffées de chaleur, dit-elle.

Dans l’ensemble, Shepherd dit qu’il est important de rencontrer un spécialiste de la ménopause, comme un gynécologue qui connaît le sujet, pour parler de votre situation. « Il s’agit d’une transition hormonale et métabolique qui nécessite un examen approfondi du mode de vie, du remplacement hormonal et également de la supplémentation », dit-elle. « Il est important de comprendre que de nombreuses options peuvent être utilisées pour résoudre ce problème. »

Cet article contient des liens d’affiliation ; si vous cliquez sur un tel lien et effectuez un achat, nous pouvons gagner une commission.