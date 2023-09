48 000 matelas Costco rappelés par FXI pour risque d’exposition à la moisissure

Novaform a rappelé deux types de matelas vendus exclusivement chez Costco, suite à des rapports faisant état de moisissures se développant sur les lits. Selon un avis publié par le Commission américaine de sécurité des produits de consommationles matelas Novaform « auraient pu être exposés à l’eau pendant le processus de fabrication, permettant ainsi le développement de moisissures et posant un risque pour la santé des personnes dont le système immunitaire est affaibli, les poumons endommagés ou une allergie aux moisissures ».

Les 48 000 matelas rappelés sont les matelas Novaform ComfortGrande 14 pouces et Novaform DreamAway 8 pouces. Le ComfortGrande a une base bleue et des lettres blanches au milieu, épelant Novaform. Le DreamAway a une base grise et des lettres blanches épelant Novaform dans le coin inférieur droit. Le prix des deux matelas varie de 150 $ à 750 $.

Si vous possédez un matelas Novaform ComfortGrande de 14 pouces, recherchez les numéros ITM/ART suivants sur l’étiquette légale attachée au matelas : 1413200, 1413201, 1413202, 1413203 ou 1413204.

Si vous possédez un matelas DreamAway de 8 pouces, recherchez ces numéros : 1698562 ou 1698564.

Comment obtenir un remboursement ou un remplacement

Les matelas rappelés ont été vendus chez Costco en ligne et en magasin dans les magasins du nord-ouest des États-Unis et de la baie de San Francisco. Si vous avez acheté l’un de ces matelas entre janvier 2023 et juin 2023, vous possédez peut-être un matelas rappelé.

Il y a eu 541 rapports de moisissures. Pour l’instant, aucune maladie ou blessure n’a été signalée en lien avec ce rappel.

Si vous possédez un matelas rappelé, contactez FXI pour recevoir un remboursement complet ou un remplacement. Si vous optez pour un remplacement gratuit, FXI propose la livraison gratuite et récupérera le matelas rappelé pour vous. Appelez FXI au (888) 886-2057 de 8 h à 20 h HE, du lundi au vendredi, ou en ligne à https://novaformcomfort.com/pages/recall pour plus d’informations.